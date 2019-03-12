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施打肉毒桿菌素奪命！當心非法醫美陷阱

2019-03-12 13:48醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝 王修含醫師提供專業諮詢】

日前香港有一名52歲女子疑似因注射肉毒桿菌素後休克昏迷，經搶救後依然不治身亡，令人膽戰心驚！究竟醫美使用的肉毒桿菌素產品是否安全？愛美的民眾應該如何確保自身權益？且聽專業皮膚科醫師王修含怎麼說！

肉毒桿菌素的施打效果　關鍵在醫師技術

肉毒桿菌素注射是相對簡單且安全的醫美注射療程，較佳的治療效果通常可維持四至六個月。術前最好比照手術以消毒水反複消毒以避免感染，基本上並不會有致命風險。常見問題通常在於術後效果及滿意度，例如打完後感覺笑容僵硬、表情不對稱，或是產生壓眉、眼皮沉重感、咬肌不正常凸起、淤青，這些狀況和醫師技術、被治療者的個人體質較為相關。

王修含醫師舉例說明，睜眼時通常使用提眼肌，有些人會靠前額肌輔助，在治療抬頭紋時，肉毒桿菌素會讓前額肌變得無力，因此部分患者會感覺眉毛、眼皮重重的，經過一個月即可適應。曾有媒體刊載，準新娘在婚前施打肉毒桿菌素，術後卻發生眼皮嚴重下垂，這可能因為將肉毒素注射在皺眉肌（corrugator）外側點時，若施打位置較低加上個人體質因素，讓肉毒桿菌素擴散到提眼肌而導致，通常也是經過一個月以上會逐漸恢復。若在下眼皮注射較大量的肉毒桿菌素，可能會影響眼輪匝肌收縮，造成眼皮閉合困難。施打魚尾紋時，若施打到淚腺的位置，可能會造成乾眼症狀。

將肉毒桿菌素用以改善咀嚼肌（masseter）時，如果打到笑肌（risorius），則會造成術後笑起來感覺僵硬、不自然；咀嚼肌分為淺中深三個層次，其分布有五種類型，有些人在注射後由於個體差異，肉毒素分布尚未均勻，會在咬合時出現暫時的不正常隆起現象。

此外，下巴的肌肉稱為頦肌（mentalis），這條肌肉過度收縮會造成「鵝卵石狀下巴（cobblestone chin）」，若肉毒桿菌素施打得不夠深、或打得太偏外側，就可能導致嘴唇在笑的時候不對稱。綜觀以上這些案例，足見醫師的經驗、技術，以及在解剖學上能否精確地掌握肌肉位置，都是施打肉毒桿菌素能否成功的關鍵。

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肉毒桿菌素需經過安全純化、通過衛福部許可 才可用於醫美施打

「肉毒桿菌素的製造並不難，而是難在『如何安全地純化與精確定量』。」王修含醫師表示，製造肉毒桿菌素必須拿捏合適的劑量及有效蛋白質的濃度，劑量過高就會造成嚴重的毒性，因此最重要的步驟就是「純化」與精準定量，通常把關良好的製造工廠都能做得很精確。台灣的藥物管理十分嚴格，所有肉毒桿菌素產品都必須通過衛福部食品藥物管理署許可，經過核可的廠牌都具備相當的安全性與有效性，但如果產品來自非法來源，製造過程可能就會出現安全問題，遑論施打後的效果。

此次新聞中的香港致死案例相當罕見，在台灣並未發生過。過去曾有民眾在注射成分不明的肉毒桿菌素後，逐漸產生吞嚥困難、視力模糊及呼吸費力等症狀（即所謂的「肉毒桿菌素中毒」），在中國大陸、香港地區則時有所聞，這可能因為醫師使用了純化不佳或定量不精確的產品，而危害被治療者的安全與權益。

值得留意的是，重症肌無力患者、運動神經元退化症、懷孕或哺乳中的婦女、對蛋類過敏者，都不適合施打肉毒桿菌素。王修含醫師指出，若預定施打的部位有蜂窩性組織炎、皮膚感染等狀況，也應暫緩施打；如果正在服用某些特定抗生素藥物（如aminoglycosides），由於此類抗生素會加強肉毒桿菌素阻斷神經肌肉傳遞的作用，建議應等待抗生素療程結束，再接受肉毒桿菌素療程。

醫療行為均有風險　民眾應審慎評估再接受施打

然而，新聞中的案例是否真為過敏休克所導致？或是因為肉毒桿菌素產品有問題？抑或患者本身有否特殊狀況？由於我們無從得知當時的施打劑量與更詳細的臨床訊息，單純透過媒體的報導，其實難以窺見整起事件的全貌，但唯一能夠確定的是：「沒有任何一項醫療行為是絕對沒有風險的。」王修含醫師表示，美容醫學的本質仍屬醫療行為，即使是簡單的注射也可能引發過敏，這並非能夠事前預測，也並非醫師所樂見的狀況。大部份的美容醫學治療並無緊急迫切性，建議愛美人士在接受醫美治療前，都必須審慎評估需求，確認該問題是自己非常在意的項目才進行處理，若有安全性或必要性的疑慮，都應先暫緩施行，經過深思熟慮後再前往診所諮詢、接受療程，才是真正確保自身權益的安全之道。


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王修含 醫師

學經歷：王修含皮膚科診所院長｜台大醫院皮膚部兼任主治醫師｜醫者診所專家醫師｜台灣大學醫學系畢｜台大電機學院生醫電子碩士｜台大機械工程學士｜中華台灣美容醫學醫學會理事｜台灣醫用雷射光電學會理事｜台灣皮膚科醫學會教育委員會委員

專長：一般皮膚疾病｜青春痘｜蟹足腫｜青春痘痘疤｜疤痕治療｜皮膚光電雷射｜電波拉皮（Thermage）｜皮秒雷射｜皮膚高頻超音波｜高強度聚焦超音波｜玻尿酸/肉毒桿菌素注射｜皮膚外科、痘疤與疤痕手術

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年3月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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