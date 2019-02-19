新型美膚利器「RF微針」

分享 facebook 【撰文／Sophia】

想要一張好肌膚，那臉上瑕疵絕對不能有！「RF 微針」能夠淡化細紋、痘痘治療、還能緊實雙下巴，任何肌膚問題似乎都能解決到；但「RF 微針」能夠成為美膚利器一定有其特別之處，本期就和我們一起來了解「RF 微針」吧！

「RF微針」是一台新型的美膚利器，透過電磁波能量輸出，搭配不同作用深度針型電極，精準作用於真皮層或皮下脂肪組織，針對皮脂線分泌過度引起之痤瘡、脂肪型眼袋、汗管瘤及眼周細紋改善有良好治療效果。其使用穩定方波波型搭配絕緣微針，以穩定有效的射頻（RF）技術為基礎，根據皮膚的解剖結構將特殊波形的射頻能量集中在目標組織上，再利用專利絕緣微針傳輸能量去破壞特定組織，如破壞特定皮脂腺以治療痤瘡，再刺激膠原蛋白增生，讓肌膚恢復平滑觸感。

此法最早是由日本醫師提出，再由韓國知名皮膚醫生研發成功，屬於選擇性靶向根治皮脂腺，臨床治痘效果顯著，能達到永久祛痘的效果。而除了祛痘，也可用於治療黑頭、眼袋、細紋、汗管瘤等，且根據治療目的不同，其針頭長度都會根據相應部位的解剖學構造進行匹配，可以說每一種適應症，都提供了有效的治療，說「RF微針」是一台美膚利器一點也不為過呢！

-------------- 特色 --------------

A.射頻（RF）系統：1MHz，具有單極性和雙極性

Square Form Wave（方形波）可最小化對鄰近組織的熱傷害，並最大化RF的治療效率。

▸ 單極射頻治療探頭－針對痘痘、汗管瘤、皺紋、黑頭、眼袋。

▸ 雙極射頻治療探頭－能夠軟化皮脂腺分泌物，減少皮脂提取時的疼痛感、通過雙極能量刺激膠原蛋白增生，促進傷口癒合。

B.安全性與療程有效性

針型電極的絕緣設計能夠有效降低表皮燙傷危險，提供絕緣微針安全確認系統。針型電極上的絕緣長度設計來自於多年臨床和解剖學研究。

C.微針一次性使用，安全衛生

治療針頭不斷更新換代，使用上更衛生且安全，能夠享受最先進的治療科技。

D.微侵入式療程，減少術後恢復

療程非手術式的微侵入式療程，減少對皮膚的刺激，也會縮短術後恢復時間。