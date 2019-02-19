臉型比例超重要 量身規劃專屬你的美學髮際線

分享 facebook 【採訪撰文／K；感謝 簡銘成醫師提供專業諮詢】

現代人生活壓力大、作息不正常，落髮和植髮不再是男性的專利，最近很夯的美學髮際線植髮，搶救日漸失守的髮際線，找回美麗顏值。雪莉是小有名氣的小模，不過卻有一個小秘密，就是日漸稀疏倒退的髮際線，所以，平時不敢將頭髮綁起來，在造型變化上，常常很困擾。

Q.為何髮際線會過高？能怎麼辦？

雄性禿、女性掉髮、壓力造成的圓禿、休止期落髮，以及較少見的疤痕性落髮，這些都是比較常見的落髮因素，就會導致髮量越來越稀疏，而髮際線也就漸漸的往後退了，視覺上看起來髮際線就變高了。

要處理髮際線過高，首先必須要看髮際線過高的原因為何？如果是因疾病導致，就要先處理疾病的問題，但若是先天髮際線就過高的人，則要靠後天的「美學髮際線植髮手術」才能改善髮際線過高的問題，而女性髮際線的問題，大部分都天生，少數才是後天造成。

Q.我適合這個療程嗎？

以前聽到植髮都覺得是男性才需要，現在許多女性因為髮際線問題，進而影響到髮型及臉型，所以近年來開始流行利用「修飾髮際線」，可以根據不同臉型及個人需求，來進行調整，而髮際線改變後，整體視覺上會讓更修飾臉型喔。

✐ 以下四種類型是目前較常見的女性髮際線植髮：

① 先天M型髮際線女性

② 先天髮線不完美

③ 後天因雄性禿基因造成兩側額角往後退

④ 先天額骨過高的女性

Q.什麼是「美學髮際線植髮」？

「美學髮際線植髮」必須先以三庭眼的標準比例為參考點，再以顏面美學觀點依個人需求、骨骼構造和五官佔比去做客製化的細部微調，一定要考量臉部比例及整體協調性，術後才能有一個適合自己又好看的髮際線。女性額頭標準比例要佔臉部的1/3，先按照此標準調整適合的髮際線位置，最後再以個人自身條件、喜好和需求做客製化的調整。

✐ 目前大多女性喜歡的以下幾五種髮際線：

〈1〉圓弧型：大多數女性喜歡擁有圓弧形的髮際線，能讓整體臉型看起來更秀氣、柔美。

〈2〉美人尖：能襯托臉型，使臉看起來像桃形、心形，讓人更起來有親切感。

〈3〉方型：女性若擁有方形的髮際線會顯得很大氣。

〈4〉鬢角：些許小鬢角能夠修飾兩側臉型，視覺上讓臉看起來比較窄，也會有小V臉的感覺。

〈5〉加強額角兩側髮量：可使額頭看起來比較不寬，臉看起來更小、臉部比例更完美。

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簡銘成 醫師

學經歷：佳醫美人診所健髮門診主治醫師｜佳醫美人診所（仁愛）主治醫師｜台安醫院皮膚科醫師｜美國哈佛醫學院雷射級美容應用進修｜台灣美容醫學會教育組委員

專長：健髮門診｜植髮治療｜Ulthera音波拉提｜Thermage電波拉皮｜CPT無痛電波拉皮｜Totaltip黃金塑顏電波｜肉毒桿菌素注射｜Ellanse玻尿酸注射｜Hya-Dermis水微晶｜Sculptra舒顏萃注射｜V-Beam染料雷射｜Fraxel光學滾輪｜BBL脈衝光｜Fontana迷你飛梭