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「音波拉提U-lift」打擊頸粗問題，成為背殺美女！

2019-02-19 09:13醫美時尚

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【採訪撰文／Sophia；感謝 黃正宏醫師提供專業諮詢】

明明臉看起來不大，怎麼脖子看起來卻很粗、背又很多肉，總是被人說虎背熊腰！想要當個背殺美女，背影絕對要美到翻掉；聽聞音波拉提除了可以用在臉部，還能針對身體做改善，但效果是否跟用在臉上一樣好呢？請醫師幫我解惑，讓我也能成為「背殺美女」！

Q.音波拉提U-Lift是什麼？

「U-lift」是一項新的音波拉提應用，由泰籍的Dr.Ukrit所提出，「U-lift」就如同英文字母U，施打部位環繞了後頸，幫助拉提出更完美的輪廓線。音波拉提經過美國FDA認證以及台灣衛福部及其他多國認證，使用上更安全有保障。

「U-lift」主要是針對後側頸部進行療程，左右以兩側耳後，上下則是髮際線至肩頸上的區域進行加強施打，由於整個筋膜層是由前臉至後頸的環狀包覆組織，使用音波的能量做環狀全面性加熱，能讓整個臉部拉提更緊緻有感！

Q.音波拉提的原理是？

音波拉提是運用聚焦式超音波能量，能夠繞過皮膚的表面並在適當的深度給予治療，達到所期望的軟組織拉提效果。治療深度為1.5～4.5mm，除了作用到纖維中隔之外，還可以作用到更深部的筋膜（SMAS）層。

由於音波拉提的每單一能量點（TCP）在皮下作用的溫度可到達68℃～72℃，能確實有效的刺激膠原蛋白增生，以及獨創「定位指標線」精準掌握能量落點，清晰明確，讓治療更安全，效果更優越。

Q.音波拉提用於身體維持效果如何？

由於後頸部皮膚厚度及筋膜層位置每個人相差甚遠，進行療程前，使用音波拉提獨特的超音波影像，讓醫師能透過超音波影像確實掌握施打的後頸筋膜層位置，準確評估治療深度。

確實找到筋膜層位置，才能針對目標深度進行治療，保障療程效果與安全性。音波拉提能啟動自身的修復機制，新生並重組膠原蛋白，讓皮膚緊緻平滑，平均都可維持約兩年左右。

Q.術後需要注意哪些地方？

音波拉提屬非侵入式療程，因此沒有修護期，也不影響日常生活作息。並做好防曬以呈現最佳且快速的拉提效果。施打音波拉提一定要慎選合格診所、確保使用美國原廠儀器進行掃描評估，並與專業醫師進行詳細諮詢，才能同時兼顧療程效果與安全性！最後提醒，懷孕或有嚴重膿疱者，則暫時不建議施打。

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黃正宏 醫師

學經歷：大興維格皮膚科診所院長｜桃庚聯合診所皮膚科醫師｜國防醫學院醫學系｜台灣皮膚科專科醫師｜台北榮總皮膚專科醫師｜竹東榮民醫院皮膚科主任

專長：Picoway全像超皮秒雷射｜Thermage電波拉提｜Ulthera超音波拉提｜Botox肉毒桿菌注射｜Sculptra舒顏萃注射｜玻尿酸注射｜Ellanse洢蓮絲注射｜皮膚診療

【更多精采內容請見《醫美時尚108年2月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。
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