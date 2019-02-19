集合補水、填充、除皺、塑形於一身的美容神器！

分享 facebook 【文／雷濬嶸醫師；整理／Sophia】

眾所周知，玻尿酸是醫學美容界的聖品，它可以強效保濕、又能夠完美除皺、更是填充塑形的神器而且無需動刀，不需手術，效果幾乎是立竿見影！所以就有眾多美眉躍躍欲試了。那到底你們對玻尿酸了解多少呢？

注射玻尿酸功效

曾經有句話說，「如果沒有玻尿酸，很多女明星會活不下去！」這說明了它的神奇。玻尿酸俗稱透明質酸，原來就以膠狀形態存在於人體皮膚的真皮組織，負責儲存水分、增加皮膚容積，讓皮膚看起來飽滿、豐盈、有彈性。但玻尿酸會隨着年齡增長而減少，使皮膚失去儲水的能力，逐漸變得暗沉、老化，並形成細小的皺紋，於是越來越多人開始進行玻尿酸注射。

除了去皺、填補細紋，還可以臉部塑形，解決太陽穴凹陷、額頭扁平、面頰凹陷等方面的問題。「玻尿酸注射簡單快捷，10～30分鐘即可達到自然塑形的效果，注射後，不會產生僵硬表情，隨着時間的推移它會被人體逐漸代謝掉，是比較安全的填充物，一般效果能維持半年～兩年左右。」

玻尿酸具有高度相容性，人體本身就含有透明質酸，且人體中的透明質酸在不斷地更新、生成、合成、降解，但並不是人人都適合注射玻尿酸，如孕婦、哺乳期婦女、需要口服抗凝血藥物等人群，有多發性嚴重過敏病史者，有凝血機制異常疾病患者，有活動性皮膚病、炎症、感染等疾病情況，均不宜注射玻尿酸。

注射玻尿酸優勢

1.量身打造：微整形專業醫師溝通後依據求美者個性化面部特徵，進行完美定製設計。

2.安全可靠：無創傷無痛，對人體不產生副作用，不影響求美者正常工作生活。

3.效果立現：注射當場即可看到效果，美麗無延遲。

※ 最後雷醫師提醒有幾點要注意一下，首先是注射玻尿酸產品品質、其次注射醫生要有專業技術及美感，有經驗，精準把握注射層次、劑量，無痛、迅速、同時達到更好的抗衰、塑形、填充效果。 ※

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雷濬嶸 醫師

學經歷：美麗風尚醫療美容集團醫療執行長｜盧森堡歐亞大學自然醫學博士｜韓國首爾面雕鼻整形中心研究員｜台灣亞歐盟醫學會理事長｜亞洲抗老化美容醫學醫學會專科醫師｜亞洲抗老化美容醫學醫學會理事兼副秘書長｜肉毒玻尿酸注射微整形指導醫師

專長：玻尿酸或晶亮瓷注射｜羽毛拉提｜童顏針注射｜肉毒桿菌素瘦小臉除動態紋｜音波拉提