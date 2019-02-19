髮際線創造好運 從豐盈秀髮開始

分享 facebook 【採訪撰文／Miki；本文特別感謝 李育墨老師、王國憲醫師提供專業諮詢】

髮際線後退了，整個人就顯老！毛髮稀疏是許多人的困擾，急著用生薑抹頭皮，或用咖啡因洗髮精來洗髮，但你知道掉髮的成因是什麼嗎？該如何治療才能延緩掉髮，進一步創造好運呢？且聽命理師李昱墨和專業皮膚科醫師王國憲細說分明！

面相學之中，額頭代表著「天庭」、「上停」，象徵著年輕時候的運勢或是先天的福份。從髮際線的高低及形狀則可以看出天庭的狀態，但因篇幅有限，就先為大家分享一部分常見的髮際線面相吧！

〈一〉平而較平滑

主要是較缺乏安全感，感性多過於理性。外表看似堅強，實則容易心軟而被人欺矇，但卻又害怕說穿之後會得不到朋友的關愛，印證俗話說的「看破不說破」。這樣面相的朋友建議對自己更有信心，也不要害怕面對自己的弱點。

〈二〉額頭寬闊

知性而充滿財氣，這樣的面相較不容易控制自我，故容易遭人妒忌而受小人纏身，若搭配上高額頭則顯示自尊心或自大程度強，也想對自戀而無法自拔。這樣面相的朋友建議對身邊的朋友更好一點，有時候將光環讓給他人會得到更多的回報。

〈三〉額頭窄小

這樣的面相表示誠懇而不善於心機，雖然有自己的想法但也可謂老實行事之人，待人親切和善而容易相處，故容易有好人緣，換句話說也容易遭人利用算計，故需懂得保護自己。

〈四〉圓而下垂

聰明多才、個性好強，喜歡廣交朋友但也懂保護自己。一但打定主意就能有強大的爆發力與執行力，心思細密且能照顧家庭與朋友、重情義。這樣面相的朋友能有好的人緣，但有時候則容易陷入「公親變事主」的窘境，不可不慎！

〈五〉美人尖

此面相雖具溫柔體貼，但缺乏執行力，有時也稍嫌任性而為。若女性有此相則可添增對異性之吸引力，容易讓另一半擔心。但若是男性則相對缺乏意志力。建議善用柔性力量讓有能力的人幫忙，可以省去不小的麻煩與氣力。

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掉髮成因多 需對症治療

王國憲醫師指出，一般人平均每天因新陳代謝而自然落髮的數量約為100根左右，因此只要在100根上下，都屬於正常範圍，若發現掉髮量突然大增，就是值得留意的警訊。關於掉髮類型、成因及治療方式，如以下表格：

☀ 掉髮類型－雄性禿

◎ 好發族群：男性為主，部分為女性

◎ 症狀：毛髮髮幹直徑變細、長度變短，使頭髮蓋不住頭皮而逐漸露出，頭皮出油量也變大

◎ 主要成因：

→ 基因遺傳 -- 家族中有雄性禿患者，即帶有雄性禿體質

→ 雄性荷爾蒙 -- 因毛囊的受體對二氫睪固酮（簡稱DHT）敏感度提高而導致落髮

◎ 治療方式：

→ 口服藥物 -- 以「柔沛」、「新髮靈」抑制阻斷DHT生成

→ 外用藥物 -- 以「米諾地爾（Minoxidil）」生髮水減低或停止掉髮，促進毛髮再生

→ 植髮手術 -- 為永久性治療，雄性禿患者可作為合併或單獨療法，但太後期者因剩餘毛囊不夠或所需植髮面積太大，不適用此方式

→ 照光或雷射治療 -- 以紅外光、紫外光、準分子雷射等方式治療，僅為輔助療法

☀ 掉髮類型－圓禿（俗稱鬼剃頭）

◎ 好發族群：男女均可能發生

◎ 症狀：頭頂出現圓形塊狀掉髮，狀如十元硬幣大小，為暫時性落髮，耐心治療可逐漸復原

◎ 主要成因：

→ 自體免疫性疾病：頭皮毛囊被免疫系統細胞攻擊破壞，因而造成頭髮掉落。部分患者合併有白斑、甲狀腺疾病等自體免疫疾病

→ 壓力過大、情緒起伏大

◎ 治療方式：

→ 局部注射：注射類固醇針劑

→ 外用藥物：以類固醇藥膏或「米諾地爾（Minoxidil）」生髮水減低或停止掉髮，促進毛髮再生

→ 照光或雷射治療：以紅外光、紫外光、準分子雷射等方式治療，但耗費時間較長，僅為輔助療法

→ 解決壓力：找出壓力源加以改善，補充睡眠、保持情緒穩定

☀ 掉髮類型－缺鐵造成掉髮

◎ 好發族群：女性為主，部分為男性

◎ 症狀：毛髮變得稀疏

◎ 主要成因：

→ 天生地中海貧血

→ 缺乏鐵質

◎ 治療方式：服用鐵劑，多攝取帶殼類海鮮、堅果、深綠色蔬菜、內臟、肉類及豆類，即可逐漸改善

☀ 掉髮類型－梅毒造成掉髮

◎ 好發族群：梅毒患者

◎ 症狀：皮膚出現紅疹、局部落髮，外觀類似雄性禿

◎ 主要成因：因感染梅毒數月後進入二期梅毒而掉髮

◎ 治療方式：注射盤尼西林（penicillin）可逐漸改善

☀ 掉髮類型－頭癬感染

◎ 好發族群：兒童、停經後女性

◎ 症狀：頭皮紅腫搔癢、毛髮斷裂

◎ 主要成因：頭皮受黴菌感染

◎ 治療方式：使用癬藥予以改善

脂漏性皮膚炎、過度吹整頭髮 不會造成掉髮

「許多民眾認為脂漏性皮膚炎、過度吹整頭髮也會造成掉髮，其實是錯誤觀念，這些都不是造成掉髮的主因！」王國憲醫師說明，脂漏性皮膚炎是指髮際、眉毛、鼻翼兩側的皮膚發炎而造成脫屑、紅癢，多半為不正常的作息和壓力所造成，並不會引發掉髮；而染髮、燙髮等吹整只會讓髮質受損，也不是導致掉髮的原因。此外，「含矽靈的髮品會堵塞毛孔、造成掉髮」更是流傳多年的謠言，矽靈屬於大分子聚合物，並不會滲透到皮膚裡，只要利用清水即可沖洗乾淨，民眾無須過度擔心。

王國憲醫師提醒，排除正常代謝的生理性掉髮，許多雄性禿患者在20～30歲時就發現自己的毛髮逐漸稀疏，若民眾發現自己有不正常的掉髮現象，應盡快尋求皮膚科醫師診治，才能及時確認成因，抑制持續落髮並進一步對症改善。有健康的頭皮，才有豐盈的頭髮。有掉髮問題應立即求診於皮膚科，不僅能確保頭皮健康，更能延緩髮際線後退，創造豐盈的髮量喔！

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命理老師 李昱墨

經歷：富貴顧問有限公司執行長。國中開始對華人五千年智慧結晶之一「五術」產生興趣，師承道教學院李傳鄂與黃輝石兩位老師，鑽研易經、命理、風水……等，擅用科學邏輯而非宿命角度來詮釋命理，提倡行善積德才是常保平安之道。

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王國憲 醫師

學經歷：愛利膚皮膚科診所 院長｜台北醫學大學附設醫院 美容醫學中心主治醫師｜前台北醫學大學醫學院皮膚學科副教授｜前萬芳醫院皮膚科／雷射美容中心主治醫師

專長：各式皮膚疾病｜雷射除斑｜脈衝光／彩衝光｜肉毒桿菌｜注射微整形｜淡化痘疤疤痕｜電波拉提｜除痣除毛｜果酸換膚｜音波拉提