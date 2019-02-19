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不要再叫我月球表面！UP雷射擊退臉上各式痘疤

2019-02-19 09:13醫美時尚

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【撰文／Evelyn；攝影／ChrisJing】

許多人年輕時不懂事，一發覺臉上長青春痘，就想用手摳、擠，然而痘痘消失了，痘疤卻留了下來，看著鏡中自己的花花臉，讓人欲哭無淚！從此遮瑕膏變成化妝包必備、拍照時一定要開美肌、修圖，只敢透過鏡頭示人。使用去疤藥膏或是淡疤的保養品，總覺得成效不彰，施打雷射又怕反黑、恢復期長。其實，你可以不用這麼累！新型「UP雷射」能夠一次到位，從此再也不必擔心沒有「修修臉」就不敢見人了！

UP雷射單次成效佳 縮短治療次數

鄭國良醫師說，他在治療痘疤時，最常遇到病人詢問：「醫師，有沒有治療痘疤快速有效的方法？」或是詢問他，「皮秒雷射不需要恢復期，是否只要用皮秒雷射就能改善痘疤？」鄭國良醫師分析，在早期的痘疤治療多為磨皮手術，但因磨皮雷射的熱破壞會造成組織的破壞性較大，恢復期長達數月，也容易會有反黑、反紅的現象，無法符合消費者「有效又能快速恢復」的期望。而有些人以為痘疤只要靠皮秒雷射就可以改善，皮秒雷射的作用是在真皮層裡面產生空泡，沒有破壞疤痕纖維組織，其實只有對位於淺層、纖維化不嚴重的痘疤改善程度會較佳。

想要改善痘疤，可先請醫師分析自身凹疤的類型，再請醫師評估治療方式。鄭國良醫師表示，痘痘是一種發炎反應所產生的現象，反覆破壞會使組織細胞壞死，而人體在恢復的過程中，依照傷口的癒合程度，是造成疤痕是否形成的關鍵。發炎後真皮層過度破壞塌陷，膠原蛋白的增生又較少，就會產生凹疤，也就是大部分人會形成的痘疤種類。但若過度產生膠原蛋白，就會形成肥厚型痘疤或是蟹足腫型痘疤，這種情形容易發生於體質較特殊的病患身上或是在張力比較大的部位，例如下顎。

鄭國良醫師提到，現今治療痘疤的主流方式為飛梭雷射，其主要原理為利用熱凝固破壞組織，刺激凹疤處的組織增生膠原蛋白，填補凹洞。然而，飛梭雷射在治療萎縮性疤痕仍然有其侷限性，一來因為有些凹疤受破壞的組織過於深層，傳統飛梭雷射的能量無法到達該部位，二來因為擊發的速度慢，在施打的過程中能量少但熱破壞過大時，也會造成紅腫及不舒適，需要較久的恢復期，導致許多病患覺得見不到成效，以及恢復期過長容易造成生活不便，最後中斷治療。

因此，「UP雷射出現後，許多病患對於治療痘疤更有信心。」UP雷射的優勢在於能量夠強、深度夠深、夠精準、脈衝夠快，因此可以在很短的時間內，產生到達相當深層的能量，既可以將一般飛梭雷射無法到達的深層疤痕纖維破壞，刺激膠原蛋白再生，又不會過度傷害組織，減少反黑跟熱破壞的恢復期。單次成效佳，又能縮短治療次數，是目前最能符合消費者期望的治療方式。

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量深訂製 多種類型痘疤一網打盡

彭賢禮醫師提到，在UP雷射尚未出現以前，若疤痕的組織纖維傷害過於深層，使飛梭雷射無法到達時，會採用外科手術的治療方式，例如皮下切除或是局部移植等多種方式搭配治療，而有UP雷射之後，因為它可以量「深」訂製，是醫師在治療痘疤問題時的最佳利器。UP雷射的三大治療模式能依不同深度作用，其中深層模式（Deep FX）與精雕模式（SCAARFX）可以有效深達深層疤痕組織，對各種痘疤提供精準治療，而淺層模式（Active FX）作用就像是為皮膚打磨拋光，對於淺層皮膚不規則、不平整的狀況，甚至毛孔狀況作改善。

作用深度較皮秒雷射深 精雕頑固型痘疤

林上立醫師解釋，凹疤可依照疤痕深度分為冰鑿型、廂車型與滾動型。滾動型深度最淺，冰鑿型痘疤深度最深，而廂車型深度介於兩者之間。三種痘疤的深淺不一，對應的能量深度與強弱都會不同。UP雷射的作用深度比皮秒雷射深，可治療深層痘疤問題。另外，UP雷射經過美國FDA核准35項皮膚適應症，除了痘疤問題，還可以針對其他皮膚問題，例如細紋、毛孔或燒燙傷疤等都可治療。

手術等級雷射 精準治療痘疤根源

林亮辰醫師提到，UP雷射的深度可以達到4mm，脈衝時間快，能量相當精準，因此可以降低術後熱傷害問題，大部分的病患在施打之後幾乎找不到自己臉上的傷口，除了在術後施打完的24小時內會較為紅腫，24小時後紅腫會開始消退。大多在一周左右可以恢復，比起傳統磨皮雷射來說，恢復期相當快速。林亮辰醫師建議，UP雷射仍建議治療三至六次，對於疤痕的治療會有最好的效果。

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年2月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。
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