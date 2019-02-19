新一代水無痕玻尿酸 讓你美得自然無痕！

分享 facebook 【本文感謝 Dr.Jani Van Loghem、林挺松醫師、陳振豐醫師】

「美」是許多女性一輩子追求的目標，除了靠天生麗質和化妝技巧外，越來越多人會選擇用醫美療程來變美麗，尤其是最受消費者青睞的「肉毒桿菌」和「玻尿酸」！但過往常出現消費者在施打玻尿酸部位發生令人尷尬的藍影(學名「騰德爾效應」)，其中，又以填補淚溝等部位最常發生，輕者出現不正常藍影，嚴重則發生如毛毛蟲般的凸起！針對這些消費者擔心的狀況，在一場醫學研討會中，多位專業醫師都提出了自己的看法，除了慎選醫師之外，他們都認為選對“新一代水無痕玻尿酸”的材質將有助降低這類情形的發生。

▸ Dr.Jani Van Loghem解說新一代水無痕玻尿酸除了可以用在表淺層肌膚撫平細紋外，也可以提供絕佳的內聚性，在注射到皮膚組織後，自動均勻分布在細胞間並填補。

主講者之一的荷蘭美容醫學學會副主席Dr.Jani Van Loghem則表示，台灣目前的玻尿酸分為顆粒型、凝膠型以及新一代水無痕玻尿酸(CPM)，而「新一代水無痕玻尿酸」由於有獨特的CPM專利技術，絕佳的內聚性能與肌膚產生很好的融合度，所以在淺層注射時，可大幅降低傳統玻尿酸容易發生的藍影狀況；此外，新一代水無痕玻尿酸不論是內聚性、回彈性、可塑性都比起以往更具有優勢，針對需要塑型的部位，也提供了良好的塑性效果，所以消費者也不用擔心會像過去傳統的玻尿酸，支撐力不足、效果不自然的狀況。

▸ 研討會上林挺松醫師提到，玻尿酸應針對施打部位的不同來挑選合適材質。

會中，來自馬來西亞的醫美權威 ─ 林挺松醫師提到，玻尿酸應針對施打部位的不同來挑選合適材質，像西方人喜歡較有菱角的輪廓，而東方人則追求面部年輕化，喜歡T字立體及輪廓飽滿，因此亞洲人除了愛用玻尿酸填補細紋、法令紋外，也喜愛填補淚溝、夫妻宮等，讓五官更立體飽滿，針對亞洲市場的需求，林醫師認為可以挑選與肌膚融合度佳的新一代水無痕玻尿酸，提高消費者的術後滿意度，避免效果不自然的狀況。

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▸ 陳振豐醫師表示，在諮詢時應提醒消費者玻尿酸有分為傳統玻尿酸和新一代水無痕玻尿酸(CPM)，對療程有充分了解，才能達到消費者的術後預期！

皮膚專科陳振豐醫師表示，過去針對靜態紋路其實並不好調整，因為傳統玻尿酸與肌膚融和度不佳，又容易吸水造成水腫，加上材質質地厚重，容易在眼周、淚溝發生肉眼可見的毛毛蟲般凸起、團塊，或因為膠體分布不均造成光線過度折射的藍影。新一代水無痕玻尿酸，因為擁有CPM專利技術，在臨床上的表現上增加了更多的可能性和用法，連效果維持的時間都超乎以往，另外在淺層部位的治療上，如眼周、嘴唇和細紋等，新一代水無痕玻尿酸都可以達到很好的運用，有效降低騰德爾效應的發生率，陳醫師也提醒消費者，療程前可主動詢問醫師玻尿酸的技術，確認自己的玻尿酸是否為新一代水無痕玻尿酸，有完整的溝通才可以確保術後效果能達到預期！

▸ 比起傳統玻尿酸，新一代水無痕玻尿酸(CPM)在內聚力、回彈性及可塑性的表現上更為優異。 分享 facebook