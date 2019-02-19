「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

分享 facebook 【採訪撰文／Miki；本文感謝 徐永昌醫師 提供專業諮詢】

擁有明亮有神的雙眼皮是許多愛美人士的夢想，但近來有人標榜「無麻醉縫雙眼皮」手法開班授課，指導參與民眾直接下針縫雙眼皮，整個過程卻無麻醉、無消毒，也沒有戴手套，因而引發爭議。這些作法有何不妥之處？對消費者又有何風險？聽聽整形外科醫師徐永昌怎麼說！

侵入性手術 都應「無菌」且「無痛」

徐永昌醫師表示，新聞影片中可以看見該雙眼皮手術是在辦公大樓一隅直接施行，不僅現場環境髒亂，施行手術的人也沒有清潔手部、穿戴手套及無菌衣帽，術前更沒有施行麻醉，可說是完全不合格的手術環境。

「所有的手術，都應該做到『無菌』和『無痛』！」徐永昌醫師指出，所謂「無菌」包含患者的手術部位和整臉的消毒，再以無菌單覆蓋在臉上，醫師和助手也必須確實刷手，並穿著無菌服、戴上手術手套和帽子，盡可能讓環境維持無菌狀態，才能確實降低感染風險。「無痛」則是指適度且劑量正確的麻醉，除了手術施行部位的局部麻醉之外，也會給予「游離性麻醉」。由於局部麻醉藥物注入身體時會產生劇痛，因此在局部麻醉藥物注入前，醫師會經由靜脈投予少量鎮定劑，讓患者進入短暫昏睡狀態，忽略局部麻醉藥物注入時產生的疼痛，不僅能維持姿勢和情緒上的穩定，更可確保手術品質和患者安全。

徐永昌醫師進一步表示，雙眼皮手術是將人體無法吸收的線材置入眼皮中，雖然眼皮的血液循環也很好，若沒有做好無菌的前置作業，手術部位便可能遭到感染，可見消毒的重要性。此外，患者在接受眼睛相關的醫美手術時，看見器械在眼皮上近距離地穿針引線，自然容易感到緊張、恐懼，因此施以適度的鎮定劑，讓患者穩定而不胡亂移動，才能避免針戳到眼球等不可逆的傷害。

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美容師不具醫師資格 不得執行醫療業務

根據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。因此，所有醫療業務都必須由具備醫師執照的醫師執行，但有些美容師遊走在法律邊緣，替顧客敷麻藥、塗抹藥膏，甚至私自為顧客縫雙眼皮，這些都是違反《醫師法》的行為，必須面臨相關法律責任。

「專業的工作，就應該由專業人士來執行！」徐永昌醫師提醒，台灣已實施專科醫師制度多年，規定專科醫院、專科診所之負責醫師必須具有專科醫師資格，一般整形外科醫師都經過六年的嚴格訓練，至第七年才能考專科醫師，因此若民眾有醫美手術的相關需求，最安全且簡單的首選就是整形外科，只要確認醫師是否具備專科執照，即可在第一線就確保自身權益。

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慎選診所、醫師 才能兼顧安全與美觀

徐永昌醫師也提醒，每個人的臉部條件都不同，包含雙眼對稱與否、肌肉的運動習慣都有細微差異，雙眼皮手術並非單純地「在眼皮上劃一條線」那麼簡單。一個經驗豐富、技術精湛且態度誠實的醫師，會考量臉部的整體比例，依據個人條件給予適合的診斷及治療，因此建議民眾在接受手術前，先將自己的需求和期望確實化為文字，諮詢時給醫師參考，再慎選價格合理、口碑優良的診所及整形外科醫師，搭配和自己臉型相仿的範例照片，和醫師充分諮詢溝通，才能在兼顧安全和美觀的前提下，達到預期的效果。想要一雙自然又迷人的電眼嗎？慎選合格的診所和醫師，你也可以安全地變帥、變美喔！

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徐永昌 醫師

學經歷：徐永昌整形外科診所 院長｜台灣重建整形外科 專科醫師｜台灣美容外科會員｜台北醫學院外科臨床講師｜台北馬偕醫院整形外科主治醫師｜台北仁濟醫院整形外科主任｜高雄阮綜合醫院整形外科主任｜醫策會認證委員｜高雄中學校友會會長

專長：無痛隆乳｜抽脂體雕｜眼部手術｜隆鼻｜微整形