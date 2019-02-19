親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13醫美時尚

分享
【採訪撰文／Miki；本文感謝 徐永昌醫師 提供專業諮詢】

擁有明亮有神的雙眼皮是許多愛美人士的夢想，但近來有人標榜「無麻醉縫雙眼皮」手法開班授課，指導參與民眾直接下針縫雙眼皮，整個過程卻無麻醉、無消毒，也沒有戴手套，因而引發爭議。這些作法有何不妥之處？對消費者又有何風險？聽聽整形外科醫師徐永昌怎麼說！

侵入性手術 都應「無菌」且「無痛」

徐永昌醫師表示，新聞影片中可以看見該雙眼皮手術是在辦公大樓一隅直接施行，不僅現場環境髒亂，施行手術的人也沒有清潔手部、穿戴手套及無菌衣帽，術前更沒有施行麻醉，可說是完全不合格的手術環境。

「所有的手術，都應該做到『無菌』和『無痛』！」徐永昌醫師指出，所謂「無菌」包含患者的手術部位和整臉的消毒，再以無菌單覆蓋在臉上，醫師和助手也必須確實刷手，並穿著無菌服、戴上手術手套和帽子，盡可能讓環境維持無菌狀態，才能確實降低感染風險。「無痛」則是指適度且劑量正確的麻醉，除了手術施行部位的局部麻醉之外，也會給予「游離性麻醉」。由於局部麻醉藥物注入身體時會產生劇痛，因此在局部麻醉藥物注入前，醫師會經由靜脈投予少量鎮定劑，讓患者進入短暫昏睡狀態，忽略局部麻醉藥物注入時產生的疼痛，不僅能維持姿勢和情緒上的穩定，更可確保手術品質和患者安全。

徐永昌醫師進一步表示，雙眼皮手術是將人體無法吸收的線材置入眼皮中，雖然眼皮的血液循環也很好，若沒有做好無菌的前置作業，手術部位便可能遭到感染，可見消毒的重要性。此外，患者在接受眼睛相關的醫美手術時，看見器械在眼皮上近距離地穿針引線，自然容易感到緊張、恐懼，因此施以適度的鎮定劑，讓患者穩定而不胡亂移動，才能避免針戳到眼球等不可逆的傷害。

分享

美容師不具醫師資格 不得執行醫療業務

根據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。因此，所有醫療業務都必須由具備醫師執照的醫師執行，但有些美容師遊走在法律邊緣，替顧客敷麻藥、塗抹藥膏，甚至私自為顧客縫雙眼皮，這些都是違反《醫師法》的行為，必須面臨相關法律責任。

「專業的工作，就應該由專業人士來執行！」徐永昌醫師提醒，台灣已實施專科醫師制度多年，規定專科醫院、專科診所之負責醫師必須具有專科醫師資格，一般整形外科醫師都經過六年的嚴格訓練，至第七年才能考專科醫師，因此若民眾有醫美手術的相關需求，最安全且簡單的首選就是整形外科，只要確認醫師是否具備專科執照，即可在第一線就確保自身權益。

分享

慎選診所、醫師 才能兼顧安全與美觀

徐永昌醫師也提醒，每個人的臉部條件都不同，包含雙眼對稱與否、肌肉的運動習慣都有細微差異，雙眼皮手術並非單純地「在眼皮上劃一條線」那麼簡單。一個經驗豐富、技術精湛且態度誠實的醫師，會考量臉部的整體比例，依據個人條件給予適合的診斷及治療，因此建議民眾在接受手術前，先將自己的需求和期望確實化為文字，諮詢時給醫師參考，再慎選價格合理、口碑優良的診所及整形外科醫師，搭配和自己臉型相仿的範例照片，和醫師充分諮詢溝通，才能在兼顧安全和美觀的前提下，達到預期的效果。想要一雙自然又迷人的電眼嗎？慎選合格的診所和醫師，你也可以安全地變帥、變美喔！

分享

徐永昌 醫師

學經歷：徐永昌整形外科診所 院長｜台灣重建整形外科 專科醫師｜台灣美容外科會員｜台北醫學院外科臨床講師｜台北馬偕醫院整形外科主治醫師｜台北仁濟醫院整形外科主任｜高雄阮綜合醫院整形外科主任｜醫策會認證委員｜高雄中學校友會會長

專長：無痛隆乳｜抽脂體雕｜眼部手術｜隆鼻｜微整形

【更多精采內容請見《醫美時尚108年2月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

新一代水無痕玻尿酸 讓你美得自然無痕！

2019-02-19 09:13

不要再叫我月球表面！UP雷射擊退臉上各式痘疤

2019-02-19 09:13

髮際線創造好運 從豐盈秀髮開始

2019-02-19 09:13

集合補水、填充、除皺、塑形於一身的美容神器！

2019-02-19 09:13

「音波拉提U-lift」打擊頸粗問題，成為背殺美女！

2019-02-19 09:13

臉型比例超重要 量身規劃專屬你的美學髮際線

2019-02-19 09:13

新型美膚利器「RF微針」

2019-02-19 09:13

除疤特務 直擊痘疤孔

2019-01-16 13:41

凹疤人的困擾 痘疤常見Q&A

2019-01-16 13:41

年前修修臉 好氣色喜迎新年

2019-01-16 13:41

打造偏財運美顏你可以這樣做

2019-01-16 13:41

春節聚會微整前3名：「玻尿酸、肉毒、埋線」

2019-01-16 13:41

「梭時雷射」幫你解決毛孔粗大、痘疤問題！

2019-01-16 13:40

「自體脂肪幹細胞」如何應用於醫美？

2019-01-16 13:40

植髮手術常見Q&A

2019-01-16 13:40

短時間打造出完美五官使魅力提升

2018-12-17 12:03

「UP雷射」還你一張漂漂臉

2018-12-17 12:03

「全臉肉毒拉提」解決下垂嘴邊肉

2018-12-17 12:01

「魔滴隆乳」讓你擁有前所未有的豐胸感受

2018-12-17 12:00

年度自然美攻略

2018-12-17 12:00

打破玻尿酸迷思！ 名醫教你挑對玻尿酸

2018-12-17 11:59

「聚左旋乳酸」讓你重返澎澎臉

2018-12-17 11:55

年終到 除去臉上斑點就靠「它」

2018-12-17 11:42

大師論壇．XYZ青春解碼

2018-11-26 09:04

蜂巢皮秒532波長 x 二極體熱力體雕

2018-11-26 09:04

中國大陸美容市場之 ── 美容從業人員

2018-11-26 09:04

邱軍棠醫師由內而外全面打造協調美

2018-11-26 09:04

關於「痘疤」你了解多少？

2018-11-26 09:04

「全方位醫美科技減脂」只為你量身訂製的瘦身療程

2018-11-26 09:04

非侵入式「膠原蛋白超音波拉提」讓臉一拉就提

2018-11-26 09:04

顯老又顯胖的「木偶紋」要如何消除呢？

2018-11-26 09:04

女人40 大齡女子的美麗秘密 電波拉皮打破你的40歲老化迷思

2018-10-23 16:29

談大陸醫美行業面對的困境與突破（一）

2018-10-23 16:29

中國大陸顏值經濟崛起之「皮膚管理中心」

2018-10-23 16:29

拒絕影后膠膠臉！聚左旋乳酸反轉時光打造自然童妍

2018-10-23 16:29

拒絕老態臉！音波搭配皮秒讓你的肌膚重返20歲

2018-10-23 16:29

熱能堆疊層層穿透真正想消除的部位 打造體態完美曲線

2018-10-23 16:29

「雷射術後保養」你了解多少？！

2018-10-23 16:29

打破術前迷思 大幅提升醫美整形安全性

2018-10-23 16:29
看更多

熱門文章

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:10

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 13:41

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 13:38

比鄰國都差 台灣托福成績落居亞洲第8

2019-02-15 13:41

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-15 13:34

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-15 13:35

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

陳飛龍：擁抱5大投資方向 避開3類族群

2019-02-15 09:21

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

EPS龍虎榜 6大研究機構EPS總檢視

2019-02-15 13:35

華麗轉身的大稻埕:台北建成圓環

2019-02-15 09:21

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

看台灣「無人機之王」高丈淵 如何創業征服海外天空！

2019-02-15 09:21

物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

2019-02-15 15:36

喝水都會胖 可能是腸道免疫細胞作祟

2019-02-15 13:32

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

2019-02-15 13:33

大稻埕最美的宅邸 : 陳天來故居 錦記茶行

2019-02-15 09:21

2019年翻轉投資

2019-02-15 09:21

AI時代 預防醫療新方向

2019-02-15 15:36

加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

2019-02-15 15:36

不怕貿易戰 利基股勝出

2019-02-15 09:11

世界新工廠

2019-02-19 10:05

美國專利複審程序好處多多 何樂而不爲？

2019-02-15 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top