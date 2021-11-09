輕熟齡肌鬆弛、下垂的逆襲－女王電波拉皮

想要肌膚顯得年輕Q彈，「膠原蛋白」是最重要的關鍵！肌膚膠原蛋白一旦流失，經年累月就會慢慢出現乾燥、毛孔粗大、坑坑疤疤、細紋甚至皺紋、蘋果肌凹陷、法令紋、嘴角紋等老化現象。過去我們都認為，25歲之後膠原蛋白才會逐漸流失，但現代人普遍學業、工作壓力大，把熬夜追劇、玩手遊當成宣洩心情的方式，加上三飲食不均衡，因此老化的年齡已有提前至20歲的趨勢。

當肌膚一垮、輪廓線模糊，視覺年齡立刻增加了五歲。對於年輕族要保持美感，熟齡族要凍住肌齡感，女王電波拉皮屬於非侵入式全臉拉提及體態雕塑療程，不僅安全、恢復期短，更能刺激膠原蛋白增生，將鬆弛、下垂一網打盡，特別適合想要偷偷變美的你。以輕、熟齡膚來說，因為多數都沒有嚴重的組織下墜，通常透過電波來優化膚質，即可改善初老問題。接受女王電波拉皮療程後，如果還有特定部位想要加強，建議可每隔1個月來一次針對細部精雕，加強美膚效果。

女王電波拉皮("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)，由以色列上市醫療美容公司Endymed集團精心研發，一舉通過美國FDA、歐盟CE、中國CFDA、加拿大CMDCA、韓國KFDA及台灣TFDA等多國認證。女王電波有別於其他電波拉皮品牌的地方在於，女王電波透過3Deep專利電波技術，能夠在保持表皮層在38-40℃的情況下，使真皮層溫度達到50-52℃，從而啟動膠原蛋白的再生。不僅克服單極電波強烈痛感，同時亦彌補了雙極電波能量與深度不足的缺點，可將熱能平均分部在表皮層，穿透深度可達真皮層甚至皮下脂肪層。此外，若你是因肥胖或是久坐、不喜好運動，因而產生的橘皮，女王電波亦有淡化之效。FDA適應症：皺紋、細紋、橘皮組織。

「自信美麗，才是解鎖愛情、工作障礙的底氣。」若您想要輕鬆低痛感對抗皮膚「鬆、垮、垂」，達到全身上下的膠原蛋白補給，那麼高CP值的「女王電波拉皮」肯定是您漸進式變美的最佳選擇！不妨現在拿著振興五倍券，趁機讓自己改頭換面。