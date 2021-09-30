只有電波能超越電波 「女王電波拉皮」掀熱潮

「因應各種肌膚問題，不惜花大錢買了一堆瓶瓶罐罐，每天花費20-30分鐘來保養肌膚，但為何臉上的嘴邊肉、鬆垮輪廓卻不見好轉？」這是大多數女性的心理疑問，我們特別採訪了采新整形外科診所陳子瑾院長，進行專業的解說！

醫美專業采新整形醫師陳子瑾院長表示，皮膚構造分為三層：表皮層，真皮層，皮下脂肪層。

一、表皮層位於皮膚的最外層，負責表皮的保濕及細胞之正常代謝功能。

二、真皮層作用在於保護與支持，溫度調節，養分供給。

三、深層的皮下脂肪、肌肉及筋膜層，為器官及身體提供更安全的防護作用。

因為老化或地心引力，加上脂肪流失，筋膜層的支撐力不足，造成明顯的淚溝，雙頰凹陷，鬆弛的下巴和臉頰。加上臉部的表情，肌肉收縮的部位就會加重抬頭紋，皺眉紋，魚尾紋。

與效果只限於「表皮層」的日常保養品相比，「女王電波拉皮("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)」更能有效解決臉部老化問題。提供極致的皮表修復、肌膚活力，煥膚之效，同時達到淺層(表皮、真皮層)緊緻，深層(SMAS 筋膜層) 有感拉提效果，改善皺紋及鬆弛，近期已成為輕、熟齡女性族群的關注焦點！

「只有電波能超越電波！」新一代「女王電波拉皮」由以色列ENDYMED公司所研發，擁有全球先進3Deep多極電波專利技術，及領先業界的八大探頭。具非侵入性、恢復期短、持久性高等特性，採多點式探頭，不只將熱能平均分散，有效深度達8-11mm，比業界其他機種(4.5mm)更可以達到更深層的拉提及線條雕塑之效果，對於不敢接受整形手術的民眾而言是一大福音。

小珍(化名)剛滿28歲，對自己的臉型一向沒什麼自信，在工作上也表現平平。想積極改善，但沒有預算做削骨手術，打了幾次的肉毒桿菌瘦臉、音波拉提。效果也不太理想。采新整形陳子瑾院長說明女王電波的分層拉提技術，在短短的二週時間之內，順利將臉型調整對稱，蠻有質感的。她很熱心分享，也很訝異不需花時間等待，過程也不會像之前一樣，因疼痛而恐懼。同時也發現，在調整臉型的過程，居然也改善毛孔粗大、細紋、乾燥、表面不平整、膚色暗沉等問題。

醫師陳子瑾的另一個案例，是53歲的阿莉(化名)小企業主，對自己的鬆垮的下巴很困擾，之前有嘗試做埋線、八爪勾拉皮手術，但歷經修復期、傷口疤痕照顧覺得代價很大，也沒有期待中的效果。經過陳子瑾院長的診療，也使用了女王電波，也把鬆垮的U字臉及嘴邊肉，在短短的二、三週，出現了明顯的效果。他覺得嘴邊肉在短短的10分鐘左右竟然有明顯變小效果。阿莉分享這治療中間沒有恢復期或特別照顧過程，對於忙碌的工作，無法安排太多恢復時間而言，這個療程簡直是上天特地為她打造安排的。

醫美專業陳子瑾院長總結，享有良好技術的醫師及全方位的機器功能固然重要，但「術後保養」亦不可忽視。通常電波拉皮術後的七至十天是「保養修護黃金期」，除了必須依照醫生指示照顧或保養肌膚之外，療程結束後，避免熬夜、飲食正常、適當運動，都有助於身體的代謝，更能讓療程效果更好。在後續保養方面，要避開一些刺激性的保養品，如具有美白、酒精、酸類成份的品項，及不易卸除的濃妝都可能會對肌膚造成過多的負擔與刺激，將讓效果打折扣。

「知己知彼、百戰百勝」，只要了解老化的原因與術後如何照護，透過「女王電波拉皮」分層抗老技術，一定可以幫您找回容光煥發與緊緻飽滿的青春臉龐！