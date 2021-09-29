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晶鑽生醫董事長賴柏如 接任建研會北區會長

聯合新聞網 / PSBEAUTY
中華民國工商建設研究會北區聯誼會新任會長賴柏如（右）由總會會長林麥升（左）手中接下印信。
中華民國工商建設研究會北區聯誼會新任會長賴柏如（右）由總會會長林麥升（左）手中接下印信。

次世代醫學美容科技領導廠商晶鑽生醫（以下簡稱“晶鑽生醫”，股票代碼：6815）董事長賴柏如於今（24）日接任中華民國工商建設研究會（簡稱”工商建研會”）北區聯誼會第33屆會長。本次交接儀式原訂於台北寒舍艾美酒店舉行，受疫情影響，改為線上進行，由工商建研會總會理事長、金橋科技董事長林麥升主持監交，透過同步視訊接受各方表達祝賀。

賴柏如在接下印信後首先感謝歷任會長的努力，奠定了深厚基礎，並且表示，她將繼續秉持聯誼會宗旨，協助總會推動各項會務，致力工商界資源整合，安排各種交流活動，盼與所有會員齊心開創後疫情時代的數位轉型機會與新興商機。賴柏如也表示，未來更積極投入防疫公益與參與慈善活動，協助政府完善防疫網，回應社會需求，充份展現建研會扮演的促進經濟發展與安定社會之關鍵角色。

工商建研會匯集台灣各產業的企業菁英會員，不乏上市櫃知名企業代表，長期扮演企業前鋒角色，提供政策建言，目前擁有超過3,000位企業菁英，堪稱國內少數實力堅強的工商社團。在建研會總會之下設置有北、中、南、東等四區聯誼會，由各區域成員組成，是總會在各區域推動會務的聯誼組織。其中，北區聯誼會於今日舉行第33屆會長交接儀式，由晶鑽生醫董事長賴柏如接任，交接當日賴柏如並率先提供一百萬元做為會務基金。

晶鑽生醫成立於2014年，今年初正式登錄興櫃。晶鑽生醫堅持自主研發產品，生產製造，並以自有品牌「S+DIAMOND鑽美肌」、「MIRACLE THREAD 提美拉」行銷，同時也取得台灣獨家代理韓國原廠 KORUST 的「UTIMS 音波治療儀」，以完善產品線組合。其中，「提美拉」是台灣第一個、也是唯一本土自主研發及製造的合法拉提線材，打破進口壟斷。賴柏如也期許晶鑽生醫能以卓越技術持續開發符合需求的先進原材料，進一步串起從上游醫材、儀器與研發團隊技術，到下游品牌的一條龍經營模式，追求企業永續成長並落實企業社會責任。

中華民國工商建設研究會北區聯誼會新任會長賴柏如(如圖)率先提供一百萬元做為會務基金。
中華民國工商建設研究會北區聯誼會新任會長賴柏如(如圖)率先提供一百萬元做為會務基金。

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