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超夯減肥筆好神？小資女狂甩6kg 醫生呼籲「這點」最關鍵

聯合新聞網 / PSBEAUTY
▲減重筆上市以來詢問度居高不下(圖：粹究美學診所提供)
▲減重筆上市以來詢問度居高不下(圖：粹究美學診所提供)

台灣美食充滿誘惑，加上環境與文化等因素，不但令我國成人肥胖比例位居亞洲之冠，許多愛美人士更是把減重當成終身志業，也促使瘦身商機蒸蒸日上。像是前幾年在歐美韓各國社群媒體推波助瀾下爆紅的減重筆型注射劑-善纖達，除了擁有美國FDA認證，近期也通過台灣衛福部核准，一上市立即掀起旋風，也有「油切小藍筆」、「瘦瘦筆」與「減肥筆」等暱稱，成為防疫期間詢問度最高的減重項目，甚至有小資女一個半月就減去6公斤。

坊間體雕療程多　醫師分析比一比

粹究美學診所吳婉華醫師指出，目前醫美市場有許多標榜能幫助雕塑身形的項目，原理各有不同，大致可分為儀器類、針劑類以及最新的「類GLP-1成分減重筆」三種類型。

體雕儀器：使用特殊的醫療器材，以非侵入式的方式減少脂肪細胞，並改善體態。包括透過高強度電磁技術達到增肌減脂的效果，以及利用脂肪細胞在高溫或低溫下會自然凋亡等機制，適合用於改善局部脂肪。

減脂針劑：透過皮下減脂針、燃脂點滴方式，讓脂肪細胞在針劑藥物的作用下乳糜化破裂、進一步被代謝出體外，達到曲線雕塑或是調整體質等目的。

類GLP-1成分減重筆：類GLP-1成分減重筆的作用機制在於模擬人體體內一種可延緩胃部排空、增加飽足感，同時又能影響腦部中樞、抑制飢餓的腸胃激素—「昇糖素類似胜肽」(glucagon-like peptide 1)，簡稱GLP-1。GLP-1除了作用於中樞、胃腸道、心血管等系統，並發揮調節食欲、控制血壓、血脂等作用，在臨床試驗也發現，GLP-1 衍生物可以幫助第二型糖尿病病人控制血糖，並且達到減重的效果。

▲GLP-1扮演抑制食慾與延長飽足感的角色(圖：粹究美學診所提供)
▲GLP-1扮演抑制食慾與延長飽足感的角色(圖：粹究美學診所提供)

「像是台灣引進用於糖尿病管理的Victoza胰妥善、Ozempic胰妥讚以及Trulicity易週糖等產品，都屬於類GLP-1的概念。」吳婉華醫師解釋，隨著臨床發現這類成分對於減重也有一定的幫助，藥廠進而研發出能適用於非糖尿病患者的「Saxenda善纖達」劑型，讓擁有體重困擾的普羅大眾多了新的解決方案。

短期內甩肉6公斤　醫師提醒注意副作用

吳婉華醫師以甩肉成功的小資族林小姐為例，指出林小姐雖然體型嬌小、BMI值也正常，但仍藉由減重筆療程瘦了6公斤。「最大的好處在於不會嘴饞，而且吃一點點就有飽足感，對於意志力和抑制力來說有很大的幫助。」吳醫師說明藉由減肥筆的輔助，飲食管理變得不再是難事，尤其像林小姐這樣平常就有健身習慣的族群，往往運動後會吃得比較多，一不小心就前功盡棄。而在善纖達的幫助下，身體不容易被飢餓感驅使，加上選擇適合的營養成分，就能充分發揮減重效益，並且保持肌肉不流失。

不過吳醫師提醒，善纖達畢竟屬於藥物成分，即使效果和安全性受到衛福部與美國FDA肯定，還是可能出現個體適應的差異性，並非打了就能瘦的神奇減肥針。吳婉華醫師歸類出常見的善纖達副作用包括噁心，便秘，嘔吐，腹瀉，食慾下降等，雖然這些症狀通常是輕度到中度、屬於尚可接受的範圍，並在幾天或幾週後就會消退，也不是所有人都會出現，但仍然不能掉以輕心。除了事先與醫護人員諮詢、注意是否有禁忌症外，使用上也一定要遵守醫囑，並且和診所定期回報，讓醫師給予調整建議。

▲使用減肥筆要注意藥物帶來的副作用。(圖：粹究美學診所提供)
▲使用減肥筆要注意藥物帶來的副作用。(圖：粹究美學診所提供)

別讓成效曇花一現　如何維持更關鍵

吳醫師以臨床經驗分析，在正確的醫療處方指示下，使用善纖達的前兩周會感受到食慾下降、較不易飢餓，配合適當的飲食與運動計畫，約4至8週即可顯現初步效果。「不過甩肉成功了，效果能維持多久才是重要關鍵。」吳醫師特別警告，人體在體重大幅下降時，會啟動保護機制，如果追求速效減重，可能會使身體在瘦下來後更傾向攝取高熱量食物並囤積脂肪，導致好不容易瘦了卻不又斷復胖的「溜溜球效應」(yo-yo effect)產生。

▲溜溜球效應是許多人減肥失敗的原因。(圖：粹究美學診所提供)
▲溜溜球效應是許多人減肥失敗的原因。(圖：粹究美學診所提供)

因此，吳婉華醫師建議減重療程至少持續進行數個月至一年以上，先讓自己的生理機制充分適應新形態的飲食習慣，再逐步調整藥物作用的比重，絕對不能看到體重下降就鬆懈。

此外，醫師也呼籲民眾應採取合法安全、漸進式的減重方法，必要時可尋求醫療輔助，才不會瘦身不成反傷身，賠上寶貴的健康。

▲醫師強調減重不能高興得太早，如何維持成效才是關鍵。(圖：粹究美學診所提供)
▲醫師強調減重不能高興得太早，如何維持成效才是關鍵。(圖：粹究美學診所提供)

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