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奇癢難耐！澎湖診所大排長龍 怪病還在追原因

皮肉鬆弛終結者：「超能電漿」微創拉皮不留疤 緊緻肌膚大絕招

聯合新聞網 / PSBEAUTY

今年夏天的服飾流行趨勢是超短版中空裝，不少保養得宜、身材穠纖合度的女孩們，上街總不吝露出纖腰與勤練多時的腹肌，賞心悅目的畫面成為夏天最美的風景。但有不少人卻跟不了這波時尚潮流，因為鬆垮、充滿皺褶的肚皮一旦穿上中空裝，完全暴露缺點，所以只能選擇穿上一季、有點退流行的超寬大男友T恤。

「2021年夏天的醫美趨勢，真的聚焦在腹部。」雅丰麗緻診所整形外科陳承謙醫師說，一開始還不清楚怎麼突然這麼多求美者詢問腹部的療程，研究後才知原來跟中空裝的流行脫離不了關係。「肚皮鬆跟大肚腩的成因不同，有些人腹部已經沒有過多脂肪，但之前因抽脂或是強力減肥、甚至產後導致的肌肉擴張，使得皮膚被拉鬆無法靠運動復原。」

雅丰麗緻診所整形外科林孟羲醫師則進一步分析。「來問診者不乏是勤練健身的族群，核心肌群都很堅實，照理說腹肌也應該練得不錯，掀起衣服一看卻沒看到蠻腰，反而被鬆垮的皮肉蓋住，導致腹肌『被掩埋』，奮力健身、瘦身的成果卻被醜醜的贅皮給破壞了，甚至不少人有這樣的經驗：減肥成功後，明明能穿進小號的緊身牛仔褲，但卻高興不起來，因為穿褲子時總是得把腹部鬆軟的皮『塞』進褲子裡，真的很困擾。」

陳承謙醫師說，以前大家會認為想消除贅皮只能靠拉皮手術，剪去多餘的皮膚才能獲得緊實肌膚。如今日新月異，超能電漿可以解決惱人的問題。

超能電漿是新型態的微創縮皮手術，利用獨特的氦氣電漿技術，在短短0.2秒就可將溫度提升到治療溫度85度，運用高溫收縮緊緻皮下纖維中隔層FibroSeptalNetwork (FSN)，有效刺激肌膚彈性蛋白產生60%收縮力道，使表皮組織連帶緊緻起來。「就好比熨燙衣服的概念，用高溫刺激紡織纖維讓衣服平整，超能電漿則是讓彈性蛋白恢復緊實，改善因肥胖或是懷孕而拉鬆的纖維組織。」林孟羲醫師說，高溫讓纖維蛋白收縮後，超能電漿的優勢是能同步利用氦氣急速冷卻，讓高溫停留在組織上僅有極短暫的0.044秒，使手術時體表溫度能控制在42度，直接命中需要緊實的纖維，但不會使周圍肌膚燙傷，也能大幅降低術後疼痛。

「超能電漿是新型的極微創手術，與傳統拉皮手術動輒10公分長的傷口相比，超能電漿治療時只切出0.2公分的微小傷口，讓探針深入皮下，讓電漿能針對鬆馳的纖維組織『發功』，直球對決，讓長期被拉長的纖維立即收縮，因此恢復期很短，也不會留下疤痕，更能降低術後照護的麻煩，只要保持傷口清潔乾燥即可。」陳承謙醫師補充，超能電漿不光是能用在腹部，也可將走山的臀部、移位的大腿拉回正確的位置，此外，對於困擾女性的副乳、蝴蝶袖及雙下巴、下顎線等小範圍卻更需要精雕的部位，也很適合。

過去針對身體局部脂肪堆積過多，在大面積進行抽脂治療後，容易產生肌膚鬆弛與凹凸不平的隱憂，在「超能電漿」推出後於抽脂手術後搭配使用，不僅可大幅增加肌膚緊緻、減少橘皮組織的產生，更縮短術後復原期。

在國外已風靡三年以上的超能電漿，運用全球知名的氦氣電漿核心專利技術，也是全新定義緊緻的專利技術，被譽為全方位的緊緻儀器，並獲多項專利認證，已然成為抽脂、劇烈減重及產後復原期的新選擇。

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