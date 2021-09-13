回饋社會 晶鑽生醫捐款一百萬協助防治疫情

晶鑽生醫（6815）賴柏如董事長看到北科大EMBA校友會（TEAA）正在緊鑼密鼓籌備北科大110週年校慶的慈善音樂會，因為畢業獲得碩士學位非常的歡喜，也感念母校的栽培，所以率先響應捐款一百萬元！

賴柏如表示在108年報考北科大EMBA,當時晶鑽生醫正在IPO輔導中，也在同年十月公開發行。隨後公司逐漸壯大，自知才疏學淺、能力不足，身怕因為自己的格局思維狹隘，而影響公司未來發展，所以才選擇在最忙録的階段重返學校學習。

在109年疫情在國內爆發、而影響到海外公司，在今年四月因為越南疫情嚴峻形勢無法控制，慘賠近六千萬元结束越南公司。五月準備要論文口試時，台灣升三級警戒狀態，實體通路、供應商、都嚴重受到影響。讓我措手不及、每日水深火熱，也無心準備畢業前口試。

感謝所有教授耐心指導，北科大同學們的鼓勵，畢業前的最後一個月，居然是我最煎熬的時刻，謝謝北科大沒有放棄了我。

賴柏如表示、因為疫情更學會了感恩回饋社會。 除了捐款北科大之外，又再捐出一台救護車。