如何越花越有錢？35+女人的聰明消費－女王電波拉皮

從去年至今年以來隨著疫情不斷蔓延，公司行號裁員時有所聞。當經濟持續疲弱，國內的就業競爭力就會攀升，失業率也隨之提高。所以後疫情時代的我們，出門消費都要精打細算，但要如何花在刀口上呢？

京品醫美診所專科醫師表示，這兩年因疫情影響不能出國，加上部份公司行號又改為居家上班，需要溝通時就透過視訊會議討論。因此不少女性上班族意識到「自己在鏡頭前其實很扣分！眼周佈滿細紋，蘋果肌下垂、法令紋、嘴角紋加深，臉部從V字型變成U 字型，超級恨不得會議馬上就結束。」因此紛紛把平常買名牌包、出國旅遊的預算，拿來重新打造自己一番。其中印象最深的就是某位小資女上班族，她說她來醫美診所進場維修的主因，就是想「投資自己的外在魅力，增加就業的競爭力。花錢買包或出國旅遊的確令人開心，但這類消費以長期來看卻不會有投資報酬率。可是若投資自己的外貌，因此而讓自己人際關係變得更融洽、找到更加好薪情的工作，那麼此舉就是讓自己－越花錢越有錢！」

京品醫美診所專科醫師進一步說，由於現代人經常熬夜，所以35歲左右最容易產生初老疲備感，肌膚也開始出現一些初期的鬆弛下垂問題。此時，建議可將電波拉皮作為定期的皮膚保養，若覺得鳳凰電波預算太高，不妨可參考2021電波黑馬－「女王電波拉皮("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)」。因為比起一次療程動輒10萬左右的鳳凰電波，女王電波相較之下親民了許多，只要約1/2左右的價格即可享受電波拉皮療程，但效果卻不打折。

女王電波拉皮為以色列上市公司EndyMed所推出，以色列以軍工、科技水準著名於世。將精密科技轉化為醫療美容器材，「女王電波」專為打造絕代風華氣質的現代女性而設計。屬非侵入式全方位緊膚療程，利用3種不同層次的多極電波技術加熱，能量穿透深度可達5mm直至真皮層，比鳳凰4.0mm還深，全面刺激膠原蛋白增生。因此能有效改善皺紋和緊緻肌膚，讓小資女輕鬆打造緊緻無痕肌。

此外，長時間久坐、不喜好運動的人，通常下肢循環代謝能力會比較差，因此大腿、臀部、腰部、腹部等地方就容易有「橘皮」產生。而女王電波拉皮FDA主要適應症就是：皺紋、細紋、橘皮組織，一舉通過美國FDA、歐盟CE、中國CFDA、韓國KFDA及台灣TFDA等多國認證。所以橘皮症狀若同時使用鳳凰電波及女王電波來做比較，女王電波效果則會明顯有感許多。而八大探頭之一的身體大探頭「Shaper」，治療深度至少可達11mm，可有效深層加熱讓脂肪大小統一，改善皮膚紋路及凹凸不平、雕塑身體線條。因此不論是以功能或價格面整體來評估，女王電波拉皮絕對是CP值最高的療程，也難怪它會如此深受小資女上班族喜愛！

電波拉皮是透過熱能促進膠原蛋白增生，往往在較年輕的肌膚上，效果更好更明顯，因此想要顏值逆生長的小資族，「女王電波拉皮」肯定是妳的完美提案！