快訊

柯文哲曝1童「曾到新北幼兒園上課」 北市某公幼預防性停課1天

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

黃金鼻例 讓中性更有魅力

聯合新聞網 / PSBEAUTY

隨著思想與社會風氣的開放，「中性特質」的男女越來越多了。所謂的中性意指「隨性自然，無須定義性別」，亦是一種表達自身想法和態度的形容詞，它廣義且不設限，讓人呈現最真實的自我。同時中性時尚也反映了現代人看待性別的方式，讓我們迎向了更多元包容的未來。

穿搭很中性的Rowan，因山根低陷、鼻頭不夠挺俏深受困擾。雖然長以來都有透過微整形來改善鼻型，但五官始終不立體。Rowan在決定隆鼻手術之前，他也曾十分擔心術後不如預期，反覆思索了一段時間。直到他和許英哲醫師隆鼻諮詢完後，他覺得許醫師針對他的任何詢問，都能耐心並專業詳細的回覆，給他的鼻型手術建議也十分到位，因此終於下定決心至萊佳形象美學診所做隆鼻手術。

許英哲醫師指出，一般的隆鼻手術往往只能改善塌陷的鼻樑，但對於短鼻、鼻頭塌陷、朝天鼻等等情形，卻無法一次手術到位。加上許多東方人在鼻子與上唇處通常有點凹陷，俗稱「鼻基底凹陷」，臉部看起來就較易平面化。這時只要將將鼻基底墊高，就可以讓臉部看起來更立體，五官更加精緻，臉部在視覺上也會變小的效果。所以此次隆鼻手術，許英哲醫師透過了：鼻樑加高+鼻中隔延長+軟骨墊鼻尖+鼻基底墊高等...結構式隆鼻技術來進行改善。許醫師進一步強調，所謂的「結構」，意指不論是把鼻子加高加長，都應順著人體的結構去做調整，而非去破壞它的本質，使得鼻子變得不自然。

術後的Rowan，隨著手術拆線後一天一天越來越滿意，每天照鏡子都很開心，自拍也是360度零死角。他笑著說：「沒想到只是做了隆鼻手術，五官整個都立體了起來，帥氣度也瞬間破表。擁有了帥氣的顏值後，讓他終於能夠展現真實的自我，穿搭也更有型。打從心裡感謝許英哲醫師過人一等的隆鼻技術，也感謝自己做了最正確的選擇，因此獲得了嶄新的彩色人生」

許英哲醫師呼籲，每個人的鼻型條件與需求皆不相同，手術方式和費用也會隨之改變。像是兩側鼻骨較寬，就會透過「敲鼻骨手術」來縮小；若希望鼻頭加高，則建議利用「鼻中膈延長手術」讓鼻頭變得更挺。建議術後應維持傷口清潔，避免大力衝撞或擠壓，短期內避免菸酒，也不要攝取辛辣刺激食物，只要遵循醫囑按時回診、照護傷口，3~4週後就能恢復正常生活。

延伸閱讀

乳癌婦女淋巴水腫 手臂有如球棒硬梆梆

婦人突頭痛、頸部僵硬 就醫發現顱內動脈瘤破裂

黃金計畫猶如「割稻尾」 基層批:體育政策停留學校本位

蔡英文逐一唱名東奧英雄 宣布2024巴黎奧運強化黃金計畫

相關新聞

黃金鼻例 讓中性更有魅力

一般的隆鼻手術往往只能改善塌陷的鼻樑，但對於短鼻、鼻頭塌陷、朝天鼻等等情形，卻無法一次手術到位。加上許多東方人在鼻子與上唇處通常有點凹陷，俗稱「鼻基底凹陷」，臉部看起來就較易平面化。

防疫在家胖了幾公斤？該減重了

瘦身減重並不是只要吃的少就夠了，攝取熱量過低並不會增加減肥速度，極低熱量飲食（800大卡之內）會造成低血壓、怕冷、皮膚乾、便秘、情緒不穩等，不但容易造成復胖，更會造成復胖後再次減肥困難。

鳳小岳擔任全球玻尿酸領導品牌形象影片男主角

今年更擔任了全球玻尿酸領導品牌的形象影片男主角，鳳小岳精湛的演技詮釋了女神動態玻尿酸的動態美學以及純粹無雜質的瑞典純粹玻尿酸。

消除橘皮就交給電波拉皮 讓妳輕鬆擁有遐想美人肌

現代人工作繁忙，一整天不是坐在辦公桌上，就是回家癱坐在沙發上開啟「放空耍廢模式」。長時間的「久坐」，不僅是健康的殺手、變成腹二代的元兇，它更是「橘皮」的始作俑者。

緊緻讓你看起來更年輕 「電波拉皮」是關鍵

通常女性在20歲後，膠原蛋白每年就會平均流失2%。而40歲後的我們，體內幾乎不會再產生膠原蛋白，肌膚也就此失去彈性。而且每一年全臉會流失大約5cc的體積。其中包含皮下脂肪、膠原蛋白和肌肉各種軟組織，以及支撐起這些軟組織的骨架一起流失。

新一代女王電波－免打麻醉 揮別紋路、鬆垮垂

女王電波擁有全球先進的「3DEEP射頻專利技術」，透過多極電波同時發射能量，使能量更加有效、集中於真皮深層指定深度，肌底溫度可達52-55℃，有效活化膠原蛋白增生及重組，自然就能淡化妊娠紋、肥胖紋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。