黃金鼻例 讓中性更有魅力

隨著思想與社會風氣的開放，「中性特質」的男女越來越多了。所謂的中性意指「隨性自然，無須定義性別」，亦是一種表達自身想法和態度的形容詞，它廣義且不設限，讓人呈現最真實的自我。同時中性時尚也反映了現代人看待性別的方式，讓我們迎向了更多元包容的未來。

穿搭很中性的Rowan，因山根低陷、鼻頭不夠挺俏深受困擾。雖然長以來都有透過微整形來改善鼻型，但五官始終不立體。Rowan在決定隆鼻手術之前，他也曾十分擔心術後不如預期，反覆思索了一段時間。直到他和許英哲醫師隆鼻諮詢完後，他覺得許醫師針對他的任何詢問，都能耐心並專業詳細的回覆，給他的鼻型手術建議也十分到位，因此終於下定決心至萊佳形象美學診所做隆鼻手術。

許英哲醫師指出，一般的隆鼻手術往往只能改善塌陷的鼻樑，但對於短鼻、鼻頭塌陷、朝天鼻等等情形，卻無法一次手術到位。加上許多東方人在鼻子與上唇處通常有點凹陷，俗稱「鼻基底凹陷」，臉部看起來就較易平面化。這時只要將將鼻基底墊高，就可以讓臉部看起來更立體，五官更加精緻，臉部在視覺上也會變小的效果。所以此次隆鼻手術，許英哲醫師透過了：鼻樑加高+鼻中隔延長+軟骨墊鼻尖+鼻基底墊高等...結構式隆鼻技術來進行改善。許醫師進一步強調，所謂的「結構」，意指不論是把鼻子加高加長，都應順著人體的結構去做調整，而非去破壞它的本質，使得鼻子變得不自然。

術後的Rowan，隨著手術拆線後一天一天越來越滿意，每天照鏡子都很開心，自拍也是360度零死角。他笑著說：「沒想到只是做了隆鼻手術，五官整個都立體了起來，帥氣度也瞬間破表。擁有了帥氣的顏值後，讓他終於能夠展現真實的自我，穿搭也更有型。打從心裡感謝許英哲醫師過人一等的隆鼻技術，也感謝自己做了最正確的選擇，因此獲得了嶄新的彩色人生」

許英哲醫師呼籲，每個人的鼻型條件與需求皆不相同，手術方式和費用也會隨之改變。像是兩側鼻骨較寬，就會透過「敲鼻骨手術」來縮小；若希望鼻頭加高，則建議利用「鼻中膈延長手術」讓鼻頭變得更挺。建議術後應維持傷口清潔，避免大力衝撞或擠壓，短期內避免菸酒，也不要攝取辛辣刺激食物，只要遵循醫囑按時回診、照護傷口，3~4週後就能恢復正常生活。