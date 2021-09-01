防疫在家胖了幾公斤？該減重了

聯合新聞網 / PSBEAUTY
林朝慶醫師表示，瘦身減重不是只要吃的少就足夠。（常榮中醫提供）
林朝慶醫師表示，瘦身減重不是只要吃的少就足夠。（常榮中醫提供）

疫情讓體重災情慘重！這種方式讓你快速回復好身材

當台灣疫情逐漸受控，大家生活慢慢回歸正常的同時，過去因為防疫宅在家的你，不管是線上上課還是WFH(work from home)，很有可能就是過著一邊做事一邊吃零食，整天抱著電腦或手機，最大運動量就是走路從房間到洗手間的距離，長久堅持養身瘦身完全歸零。不想等恢復正常生活後見到哈哈鏡中的自己，從現在開始就要跟著林朝慶中醫師的建議均衡飲食並採用中醫療法，讓你美美的回去工作崗位。

防疫期間放肆吃喝 節食或斷食減肥容易復胖

新冠肺炎疫情在台肆虐期間，讓許多公司改採居家上班，但其實居家工作很考驗自制力，不僅得要抵抗家裡其他各種誘惑，如電視、電玩、發懶、甚至是小孩的干擾，但最可怕的後遺症，除了不自覺的工作焦慮之外，隨時都在吃東西或是嘴饞亂吃，甚至拿起手機就叫外送，導致身材不自覺的發胖；那恢復正常生活的同時，是不是只要少吃點或是斷食就可以快速恢復身材呢？

對此，長榮/常榮中醫院長林朝慶醫師表示，瘦身減重並不是只要吃的少就夠了，攝取熱量過低並不會增加減肥速度，極低熱量飲食（800大卡之內）會造成低血壓、怕冷、皮膚乾、便秘、情緒不穩等，不但容易造成復胖，更會造成復胖後再次減肥困難。

中醫學理認為，形成肥胖的原因在於「不均衡的飲食及不良生活習慣」，防疫期間宅在家裡，可能擔心疫情導致焦慮暴飲暴食、家裏買一堆食物囤積，或是拿著手機就叫外賣，種種原因完全符合容易形成肥胖的主因。林朝慶醫師強調，健康的飲食觀念是營養要均衡，飲食要適時適量；享用健康的美食是人生中少數的美好體驗，不需要為了減肥而剝奪它，但也不要被不健康的飲食習慣影響而暴飲暴食。

中醫運用「補」及「調理」配合埋線自然瘦身

當大家逐漸恢復正常生活的同時，要如何健康的快速瘦身呢？院長林朝慶醫師 表示，多年來，台灣的中醫減重法已經推廣到全世界，中醫減重療法最大的好處就是不違背人性，採取自然的方式，搭配中醫調理及穴位埋線，自然而然降低食慾，增加飽足感，幫助減肥者減輕生理及心理負擔，運用調理身體的概念，在輕鬆的狀態下養成健康的飲食習慣。

林醫師進一步說明指出，中醫減肥療法就是為了幫助減肥者改善體質，進而擺脫上述不健康的習慣而建立；目的在於養身健康，減肥只是間接達到的效果，與坊間盛行的各種減肥法辛苦追求體重減少1、2公斤的目的大相逕庭。

中醫的穴位埋線減重是針灸減肥的延伸治療，結合傳統針灸及現代醫學工具，透過穴位埋線雕塑身形。（常榮中醫提供）
中醫的穴位埋線減重是針灸減肥的延伸治療，結合傳統針灸及現代醫學工具，透過穴位埋線雕塑身形。（常榮中醫提供）

中醫的穴位埋線減重是針灸減肥的延伸治療，結合傳統針灸及現代醫學工具，透過穴位埋線雕塑身形。一般針灸減重需每天治療，但透過穴位埋線，能以線代針、引起長效針灸感，達到健脾益氣、疏通經絡、溫中散寒、調和陰陽氣血的作用，穴位埋線讓身體容易肥胖的部位，例如：小肚子、大腿、手臂、後腰部、小腿等等，讓身形更加結實及健康美麗。

小綠回復身材自信 不須斷食也可以健康瘦身

小綠正值花樣年華，但體重曾飆破80幾公斤的她，在活潑愛笑的臉龐底下，總是有股黯然的困擾，曾經多次嘗試各種瘦身減肥方式，但總是不見預期效果，愛漂亮的她不僅在衣著穿搭無法展現自信，對於肥胖帶來的健康警訊更是讓她擔憂。當她已經開始失去瘦身的期望，在同事的推薦建議下，接受林朝慶院長的穴位埋線治療，並搭配中藥方劑調理身體，以健康飲食取代斷食或節食，奇蹟似地竟然讓她在短時間內，身高168的她體重下降到52公斤。

減肥前後的小綠，看得出是同樣一個人嗎？（長榮中醫提供）
減肥前後的小綠，看得出是同樣一個人嗎？（長榮中醫提供）

長榮/常榮中醫院長林朝慶醫師指出，小綠的案例完全彰顯中醫減重療法的功效，穴位埋線減肥常使用與脾胃經相關的穴道，例如足三里、三陰交、關元等，但因為每個人體質和想改善的肥胖位置不同，所以實際埋線穴位也不盡相同；通常埋線後，若生活作息很正常，經驗上一般人1個月約可減肥3～5公斤。

重拾疫情前的自信與健康的體重

知名人士嚴凱泰先生的名言之一：〝你連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？〞這句話用在減重是很有警示作用的，在大家的心理嚴董事長總是隨時隨地保持很好的狀態。但是真的好難對嗎？林朝慶醫師長年診治經驗都知道大家的心聲。所以中醫減重可以是很好的工具，協助大家達到體重控制的目標。

過去，許多減重患者訴說自己的經歷：〝你媽媽好肥喔？〞、〝你怎麼生完小孩，這麼胖啊，豬不肥肥到狗〞、〝我內科醫師說，你減重吧，不然要開始吃降血糖藥了，我才40歲ㄟ〞…..而最近患者一進診間就說：〝醫師，救我，我防疫在家胖死了啦！〞、〝天啊，我整天在家，一直吃一直吃…..，要回去上班了，不能看了〞。林醫師總是不厭其煩的跟大家說，不要擔心，中醫可以幫忙的。不要小看體重控制這件事，在身體，自信，工作，家庭到個人心理層次各方面，都有很大的提升，也讓大家在後疫情階段做好體重管理。是不是大家也想跟小綠一樣？就從今天開始吧！

中醫減重門診林朝慶醫師

現任：

中醫師，常榮/長榮（台北、中和、桃園）中醫診所院長帶領20幾位中醫師團隊。

學歷：

國立台北教育大學學士/中華民國中醫師國家考試/中國醫藥學院中醫師進修

經歷：

常榮中醫診所院長台北縣中醫師公會監事/中華民國癌症醫學會常務監事/中華民國肥胖研究學會/新北市中醫師公會講師/中醫耳鼻喉科醫學會理事/中醫實證醫學會理事/各中醫師研討會講師/中華民國肥胖學會講師/臨床執業20餘年/各健康醫療雜誌相關中醫文章作者

專長：

中醫減重、穴位埋線、調養身體、筋骨痠痛、痠痛治療、改善過敏體質、呼吸道疾病、心臟血管調理、調理兒童成長，改善青春期生長遲緩問題、不孕症、更年期治療、婦科調理、頭痛頭昏。

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