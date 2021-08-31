快訊

綾瀨遙確診新冠肺炎 「肺部白影、呼吸困難」 住院治療中

三大法人買什麼？這檔傳產股三天獲買超逾10萬張

鳳小岳擔任全球玻尿酸領導品牌形象影片男主角

聯合新聞網 / PSBEAUTY

混血男神鳳小岳，近來除了戲劇和電影作品成績亮眼，熱愛音樂的他更跨足音樂圈，籌備首張個人專輯，不僅如此，他更成立表演工作室，為台灣的演員提供一個表演訓練的學習環境。其實剛出道時，鳳小岳也曾經對自己演技失去信心，經過多年磨練與經驗累積。如今的他表演風格自然、不做作，笑容自在迷人，在鏡頭前詮釋不同的性格與角色，都相當游刃有餘，搭配魅力無法擋的多變表情，是許多粉絲心目中的男神。

不僅如此，今年更擔任了全球玻尿酸領導品牌的形象影片男主角，鳳小岳精湛的演技詮釋了女神動態玻尿酸的動態美學以及純粹無雜質的瑞典純粹玻尿酸。身為演員，需要面對大眾及鏡頭，呈現自己最好的一面更是專業的一環，肌膚日常的保養與維持顯得更加重要。鳳小岳認為微整是更有效率的保養方式，必須要慎選專業醫師和安全性高的領導品牌，才有保障，以展現「自然真實、簡單純粹」的魅力為目標，千萬別忍受「表情僵硬、笑容尷尬」的問題。

鳳小岳也提到，演員必須表演不同表情與情緒，若要選擇微整，「不影響自然表情」會是首要條件。而女神動態玻尿酸較傳統的凝膠式玻尿酸更自然，膠體能隨著表情自然地「動態擺動」，效果長達近2年，不管是嘟嘴、大笑、揚眉、性感或可愛的表情統能駕馭。而如果想要更立體的五官、更拉提的輪廓線，瑞典純粹玻尿酸則是不二選擇，不僅是全球第一個上市的玻尿酸領導品牌，今年更是全球上市25年的玻尿酸經典品牌！

延伸閱讀

「TEOXANE隱形玻尿酸」多層填充的美麗秘密

痛失9個月大胎兒！ 鳳小岳心痛曝⋯⋯發現腫瘤

蔡健雅再爆分手 想家人暴哭嚇壞了

林心如登八月時尚雜誌封面 光之珠寶美豔加持

相關新聞

鳳小岳擔任全球玻尿酸領導品牌形象影片男主角

今年更擔任了全球玻尿酸領導品牌的形象影片男主角，鳳小岳精湛的演技詮釋了女神動態玻尿酸的動態美學以及純粹無雜質的瑞典純粹玻尿酸。

消除橘皮就交給電波拉皮 讓妳輕鬆擁有遐想美人肌

現代人工作繁忙，一整天不是坐在辦公桌上，就是回家癱坐在沙發上開啟「放空耍廢模式」。長時間的「久坐」，不僅是健康的殺手、變成腹二代的元兇，它更是「橘皮」的始作俑者。

緊緻讓你看起來更年輕 「電波拉皮」是關鍵

通常女性在20歲後，膠原蛋白每年就會平均流失2%。而40歲後的我們，體內幾乎不會再產生膠原蛋白，肌膚也就此失去彈性。而且每一年全臉會流失大約5cc的體積。其中包含皮下脂肪、膠原蛋白和肌肉各種軟組織，以及支撐起這些軟組織的骨架一起流失。

新一代女王電波－免打麻醉 揮別紋路、鬆垮垂

女王電波擁有全球先進的「3DEEP射頻專利技術」，透過多極電波同時發射能量，使能量更加有效、集中於真皮深層指定深度，肌底溫度可達52-55℃，有效活化膠原蛋白增生及重組，自然就能淡化妊娠紋、肥胖紋。

48歲西班牙王妃五官凍齡的秘密－女王電波拉皮

細膩的肌膚每個女人都想擁有，但時間很殘酷，它總在我們追求天然美肌的道路上，設下一道道屏障——細紋、乾燥、鬆弛、膚色不均等肌膚問題，每一個症狀都像在提醒你：「你的膠原蛋白餘額已不足，請盡快充值。」

視訊會議不夠美？ 袁聖哲「養肌計畫就交給『女王電波』」

許多人在意的紋路、下垂，其實都是肌膚底層的膠原蛋白流失，除了平日養好規律作息、健康飲食習慣，減緩老化加速發生外，還可搭配醫美療程，透過複合式抗老方式，讓全臉再度緊緻、豐潤有彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。