鳳小岳擔任全球玻尿酸領導品牌形象影片男主角

混血男神鳳小岳，近來除了戲劇和電影作品成績亮眼，熱愛音樂的他更跨足音樂圈，籌備首張個人專輯，不僅如此，他更成立表演工作室，為台灣的演員提供一個表演訓練的學習環境。其實剛出道時，鳳小岳也曾經對自己演技失去信心，經過多年磨練與經驗累積。如今的他表演風格自然、不做作，笑容自在迷人，在鏡頭前詮釋不同的性格與角色，都相當游刃有餘，搭配魅力無法擋的多變表情，是許多粉絲心目中的男神。

不僅如此，今年更擔任了全球玻尿酸領導品牌的形象影片男主角，鳳小岳精湛的演技詮釋了女神動態玻尿酸的動態美學以及純粹無雜質的瑞典純粹玻尿酸。身為演員，需要面對大眾及鏡頭，呈現自己最好的一面更是專業的一環，肌膚日常的保養與維持顯得更加重要。鳳小岳認為微整是更有效率的保養方式，必須要慎選專業醫師和安全性高的領導品牌，才有保障，以展現「自然真實、簡單純粹」的魅力為目標，千萬別忍受「表情僵硬、笑容尷尬」的問題。

鳳小岳也提到，演員必須表演不同表情與情緒，若要選擇微整，「不影響自然表情」會是首要條件。而女神動態玻尿酸較傳統的凝膠式玻尿酸更自然，膠體能隨著表情自然地「動態擺動」，效果長達近2年，不管是嘟嘴、大笑、揚眉、性感或可愛的表情統能駕馭。而如果想要更立體的五官、更拉提的輪廓線，瑞典純粹玻尿酸則是不二選擇，不僅是全球第一個上市的玻尿酸領導品牌，今年更是全球上市25年的玻尿酸經典品牌！