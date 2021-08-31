消除橘皮就交給電波拉皮 讓妳輕鬆擁有遐想美人肌

現代人工作繁忙，一整天不是坐在辦公桌上，就是回家癱坐在沙發上開啟「放空耍廢模式」。長時間的「久坐」，不僅是健康的殺手、變成腹二代的元兇，它更是「橘皮」的始作俑者。

橘皮的生成原因

造成橘皮組織的原因其實有很多種，最主要造成橘皮的3大原因如下：

(1)肥胖－皮膚表皮鬆弛

由於橘皮屬於脂肪細胞不均勻的堆積，而常見的表皮鬆弛往往也與肥胖有關，也是最常見的橘皮成因。

(2)老化－真皮層的「膠原蛋白」流失

脂肪細胞的堆積通常位於真皮層的下方，因此若是真皮層中的膠原蛋白流失所造成的老化，也會導致皮膚凹凸不平，進而產生橘皮的現象。

(3)性荷爾蒙－脂肪組織分佈不均

性荷爾蒙也是影響人體脂肪組織分布的重要因素之一，而賀爾蒙的變化則有可能導致脂肪分布不均(脂肪細胞本身會分泌雌激素，脂肪越高，雌激素就越高)，也產生我們所熟知的橘皮。

橘皮好發部位

久坐、不喜好運動的人，通常下肢循環代謝能力會比較差，因此在排毒與營養補給上，也都會不如預期。皮膚也會加速老化、變得較沒有彈性、脂肪生長速度更快。由於橘皮屬於一種脂肪的堆積，所以橘皮的好發部位通常都是較不易運動到的，如大腿、臀部、腰部、腹部等地方。

如何改善橘皮

定期運動能讓肌膚相對緊緻，不容易產生橘皮；而勤擦緊實霜則是懶人保養方式，一般是在洗澡後於腹部、臀部、大腿內外側、和手臂，均勻擦上緊實霜。建議可以搭配筋絡按摩或穴道按摩，效果會比較好，但這個方法僅適用於橘皮問題沒有很嚴重的人。

而且以上兩種方式都是在橘皮出現之前，就要養成的保養習慣，若是橘皮已經出現，要改善會變得很有難度！運動雖然能使肌肉組織重回彈性，但肌膚真皮層的組織已經受損及流失，不再具有彈力與厚實度，建議透過女王電波拉皮("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)改善效果會比較明顯。

女王電波拉皮作用原理

女王電波是由「以色列ENDYMED」公司所推出的高科技專利醫學儀器，擁有全球先進的3DEEP射頻專利技術。女王電波拉皮作用原理，結合飛針和飛梭雷射及傳統電波拉皮的效果，透過3Deep射頻技術的多極電波同時發射能量，熱能集中並均勻漸進加熱至真皮層指定深度，使得表皮層在38-40℃的情況下，真皮層溫度亦能達到50-52℃，從而啟動膠原蛋白的再生。得以改善因(1)表皮鬆弛(2)真皮層膠原蛋白流失(3)脂肪組織分佈不均、過多，皮膚表面凹凸不平的橘皮組織。一舉通過美國FDA、歐盟CE、中國CFDA、韓國KFDA及台灣TFDA等多國認證。FDA適應症：皺紋、細紋、橘皮組織。

女王電波搭載超大身體探頭，熱能可直接作用在皮下脂肪，當溫度大於44-45°C並持續3分鐘後，部份细胞就會凋亡减少脂肪也會隨之減少，因此有身體緊緻、塑形之效。這也是女王電波拉皮深受女性擁護的原因！

橘皮雖然頑固，但「女王電波拉皮」就是它的天敵！如果你也是不管怎麼減肥、運動都擺脫不了橘皮惡夢的受害者，或許女王電波拉皮能夠把你從惡夢中叫醒。讓夏天的你從此不再擔心橘皮而遮遮掩掩，盡情享受穿比基尼、熱褲、短裙的自信美麗。