緊緻讓你看起來更年輕 「電波拉皮」是關鍵

「抗衰老」是每位女性一生必修課程，即使是好萊塢最美麗女星，也難逃歲月造成的痕跡。但想要看起來更年輕、有活力，並不一定要動刀大改造，而是塑造皮膚飽滿緊緻，自然就能讓視覺達到減齡效果。「電波拉皮」是關鍵！

老化問題非單一 女王電波全方位保值青春能量

通常女性在20歲後，膠原蛋白每年就會平均流失2%。而40歲後的我們，體內幾乎不會再產生膠原蛋白，肌膚也就此失去彈性。而且每一年全臉會流失大約5cc的體積。其中包含皮下脂肪、膠原蛋白和肌肉各種軟組織，以及支撐起這些軟組織的骨架一起流失。例如：眼眶骨流失，導致的眉尾下垂、淚溝、眼袋；上頷骨流失，會造成蘋果肌下垂、法令紋；下頷骨流失，則會造成雙下巴、下顎線模糊等症狀。

急速竄起的電波新秀－EndyMed PRO 3 DEEP女王電波拉皮("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)」，比起現在討論度很高的鳳凰電波，更能提供全方位的緊膚治療。利用多極電波式針對皮膚全層加熱，可改善肌膚與筋膜層的老化，就像年久失修的建築，可將肌膚的老化地基及結構作全面性的改善。

治療過程舒適無痛 緊膚拉提同步體態緊實

女王電波拉皮，擁有「3 DEEP獨特專利電波技術」，提供3種不同層次的多極電波能量穿透深度，提高療程舒適度、降低副作用。此技術克服了單極電波(CPT黃金電波)強烈的痛感及雙極電波能量不夠深的缺點，將熱能平均分部在表皮層，穿透深度達真皮層，甚至皮下脂肪層。重新刺激流失的膠原蛋白新生，改善皺紋和緊緻肌膚的效果明顯。除了對抗衰老外，還可用於治療身體緊實和臉部鬆弛、凹疤、橘皮組織。一舉通過美國FDA、歐盟CE、中國CFDA、韓國KFDA及台灣TFDA等多國認證。FDA適應症：皺紋、細紋、橘皮組織。

八大探頭領先電波業界 魅力橫掃美國名媛、好萊塢明星

女王電波拉皮備有八大探頭，無論需要大範圍治療如腹部、大腿等部位，或精準治療如眼周、嘴唇附近等較小及難處理部位，都能以輕鬆轉換治療探頭，治療者更可按需要選用分段式嫩膚或微針探頭，以便於我們分別針對不同部位以及改善需求來應用。

其中FSR電波飛梭探頭，可減少皺紋、緊緻及疤痕治療；Internsif電波新式微針探頭，治療深度可達5mm(比起鳳凰電波還深)，能有效改善膚質、縮小毛孔、清除污點。這也是美國名媛「金.卡戴珊 」、名模「吉賽兒.邦臣」及好萊塢明星「珊卓.布拉克 」，為何如此熱衷女王電波拉皮治療的原因。

非侵入式無創減齡療程才是王道

與其冒手術風險、動刀大幅度改變自己的樣貌，現在大眾更崇尚自然美顏。非侵入式的女王電波拉皮，可促進膠原蛋白增生，使皮膚產生拉提作用，全面性對抗女性最在意的鬆、垮、垂，不著痕跡的漸進式變美，逐漸成為現在的治療主流。