新一代女王電波－免打麻醉 揮別紋路、鬆垮垂

『減肥』以及『懷孕』都是女人一生當中的重大課題； 不少懷孕前身材窈窕的女人，在懷孕生產後身形都容易走樣；尤其是在懷孕24 週之後，體重快速增加、肚皮就像吹氣球般迅速增大，「妊娠紋」也就隨之而來。又或是產後短時間內減重，而身體的皮膚卻因為跟不上身體瘦去的速度，就會產生如水波般的肥胖紋及皮膚鬆弛。

不論是妊娠紋、肥胖紋，其實都屬於「真皮層疤痕」。妊娠紋及肥胖紋的產生，主要是來自於真皮層的「膠原蛋白質纖維斷裂」。我們可以想像身體就像是一顆裝滿水的水球，當我們把水往水球裡灌水的時候，水球的體積會往外澎脹，當我們將水球裡的水放出來的時候，水球的外壁也會因為體積的縮小，而產生許多的摺痕，我們的身體也同理可證。過快的體積改變，會導致皮膚被快速的拉扯、撐大，導致「膠原蛋白質纖維的斷裂」，進而產生妊娠紋、肥胖紋。而快速減重大量的脂肪流失後，就會造成皮膚鬆弛。

一般而言，腹部、臀部、大腿內側等脂肪量較多的地方，都是妊娠紋、肥胖紋及皮膚鬆弛的好發聚點，有時就連乳房周圍也會產生。這些懷孕及肥胖所帶來的副作用，經常令不少女性朋友，自信降至最低點。

其實擾人的妊娠紋、肥胖紋及皮膚鬆弛，並非「不治之症」，不妨藉助醫美「電波拉皮」來幫忙。尤其是由以色列上市醫療美容公司Endymed集團精心研發的「女王電波」("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)，一舉通過美國FDA、歐盟CE、中國CFDA、韓國KFDA及台灣TFDA等多國認證。FDA適應症：皺紋、細紋、橘皮組織。讓你拋開塑身衣，輕鬆打擊皮膚「鬆、垮、垂」，重新回到水嫩光滑的緊緻肌。

與市面上其他電波拉皮機種不同的地方在於，女王電波擁有全球先進的「3DEEP射頻專利技術」，透過多極電波同時發射能量，使能量更加有效、集中於真皮深層指定深度，肌底溫度可達52-55℃，有效活化膠原蛋白增生及重組，自然就能淡化妊娠紋、肥胖紋。女王電波更提高了皮膚舒適度，避免因過熱引起皮膚不適與疼痛感，彌補了單極電波(如：鳳凰電波)、雙極電波的缺陷。讓鬆弛、下垂的皮膚恢復緊實，呈現飽滿狀態，不需開刀也可以達到拉皮的效果，讓看起來更年輕！

同時，女王電波備有八大探頭，成為電波業界先驅，實現你從頭到腳都緊緻的心願。無論是大範圍治療如：腰部、腹部、大腿、臀部等部位的皮膚鬆弛，或精準治療如：眼周、嘴邊附近等較小及難處理部位，都能以輕鬆轉換治療探頭，治療者更可按需要選用分段式嫩膚或微針探頭，以便於我們分別針對不同部位以及改善需求來應用。其中微汽化探頭，可改善皺紋、毛孔打造蛋殼肌；黃金微針探頭，3.5mm直達真皮層，幾乎無修復期，亦可改善凹疤、毛孔、妊娠紋、肥胖紋。

女王電波是非侵入式、幾乎無痛療程，建議民眾切勿為了恐懼感而要求全身麻醉，否則病人對治療效果、能量強度的回饋就看不到。想要獲得有感的妊娠紋、肥胖紋及皮膚鬆弛治療效果，建議與「專業的醫師與諮詢師」進行詳細的「面對面諮詢與溝通」，了解自己適合的療程與治療方法，再經由「原廠認證的醫師」搭配「原廠認證的醫療院所與儀器」，才能在追尋美麗的時候，無後顧之憂。

女王電波拉皮－為你按下歲月暫停鍵，揮別鬆垮下垂沒自信的自己，讓你的美麗與自信維持在最佳狀態！