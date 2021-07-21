48歲西班牙王妃五官凍齡的秘密－女王電波拉皮

細膩的肌膚每個女人都想擁有，但時間很殘酷，它總在我們追求天然美肌的道路上，設下一道道屏障——細紋、乾燥、鬆弛、膚色不均等肌膚問題，每一個症狀都像在提醒你：「你的膠原蛋白餘額已不足，請盡快充值。」

長美麗緻診所洪睿醫師說，「皮膚衰老過程，就是膠原蛋白流失的過程。」通常女性在20歲後，膠原蛋白就會老化、流失，大概每年被氧化2%。到了25-30歲則進入流失的高峰期，這就是為什麼很多人30歲后會出現細紋和老化的明顯跡象。到了40歲，此時肌膚膠原蛋白的含量不到18歲時的一半。而40歲後的我們，體內幾乎不會再產生膠原蛋白，肌膚也就此失去彈性。

▲皮膚衰老過程，就是膠原蛋白流失的過程。20歲後每年約2%。

根據西班牙醫美集團執行長Carmen Navarro(卡門納瓦羅)的說法，「萊蒂齊亞王妃認為，為了得到美麗的膚質和保持皮膚最佳狀況，除了徹底清潔、補水及勤做瑜珈外，Endymed Pro 3 Deep女王電波拉皮，亦是每個40歲以上的女性都應該做的美容治療。」女王電波除了可刺激膠原蛋白增生外，對於眼周緊緻的效果也特別顯著，因此成為西班牙王妃御用電波治療儀。

▲右一為48歲西班牙萊蒂齊亞王妃

為何女王電波("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)會如此受到

西班牙王妃的厚愛？因為女王電波是由軍工、科技水準，在世界上均有名氣的「以色列」研發製造，一台少數由美國FDA、中國CFDA、歐盟CE、加拿大CMDCAS、韓國KFDA及台灣TFDA等多國認證的微針治療儀。FDA適應症：皺紋、細紋、橘皮組織。

和其他電波拉皮機種相比，女王電波優勢如下：一、女王電波屬於「三重深度專利的多極電波」，不但可降低單極電波燙傷、水泡等副作用(如：鳳凰電波)，治療範圍與深度亦大於雙極電波(如：微針電波)。二、多極迴路，治療比3D加熱更深層。三、8大探頭成為業界先驅，非侵入式探頭，提高療程舒適度；微汽化探頭，除皺、毛孔打造蛋殼肌；新式微針探頭，治療深度可達5mm直達真皮層(比鳳凰4.0mm還深)，幾乎無修復期，凹疤、毛孔、妊娠紋OUT。

▲長美麗緻診所洪睿醫師對電波拉皮操作頗有一番獨到見解

洪睿醫師強調，老化是全面性的，含括了膠原蛋白流失、筋膜鬆弛、韌帶鬆弛、脂肪位移等問題。若只是單一填補凹陷問題，那無疑是「治標不治本」，因此我們會建議採用「複合式療程」。非侵入式、低痛感的女王電波功能細節進化，不僅可使膠原蛋白整層增生、恢復厚實與飽滿，讓肌膚變得更Q彈、細緻，也可令鬆弛及細紋得到明顯改善。相當符合皮膚科醫師的治療觀點！通常有經驗的醫師，會先利用女王電波療程「3 DEEP三重深度專利的多極電波」進行全臉的均勻加熱打底，並針對中下臉的輪廓進行向量提升。而後再視消費者的肌膚問題點，提供玻尿酸、肉毒桿菌素、膠原蛋白增生劑、線雕、音波拉提等療程加強治療。這樣才能真正改善你在意的老化問題！