抗疫期間也可以兼具美麗 打造屬於自己的夏季保養儀式

疫情後民眾的生活型態有所改變，除了出入不便，也必須時時帶著悶熱的口罩，在夏季的高溫下顯得雪上加霜，皮膚變得更容易出狀況，為了對抗油水不平衡、肌膚亂冒痘痘粉刺，甚至是細紋的突發狀況，醫美主治醫師蔡孟璇表示：目前可以善用相較更長的居家時間做好保養，打造屬於自己的儀式感，即使是在抗疫期間依然能保持最佳狀態。

醫美主治醫師──蔡孟璇醫師

圖一：Jomae Queen傳明酸瞬效微晶Q膜

夏季熱浪洶湧伴隨口罩不離口鼻，不少民眾發現自己的黑頭與粉刺都開始不受控，導致肌膚問題跟著報到，Jomae Queen造美淨界表示：因應需求，推出深層清潔毛孔的護角質商品，旗下新品「傳明酸瞬效微晶Q膜」，使用法國可生物分解的「微晶木漿顆粒」，細緻顆粒搓揉不傷肌膚，還能代謝角質，更添加衛福部核准美白成分「傳明酸」，以及五種針對肌膚問題的植萃成分，達成抗氧化、舒緩保濕，使肌膚自然修復，還給自己一張毛孔會呼吸乾淨的臉龐，在家中就能輕鬆做好皮膚保養，深層清潔毛孔角質，還原肌膚代謝週期。

圖二：PureArt淨萃雅藝

台灣夏季悶熱，一走出室外就容易滿頭大汗，戶外運動更容易在肌膚上形成揮之不去的黏膩感，尤其出門得配戴口罩，讓許多人狼狽不堪，因此PureArt淨萃雅藝表示：在今年推出SNR系列長效霧光防曬乳「Sweat No Regret」，搭配SPF50高係數防曬力，添加香蕉花萃取精華，高含量花青素對於肌膚有提亮效果，以及米胚芽萃取，具有豐富的胺基酸天然保濕因子。質感輕透，使用後不黏膩不泛白，並採用高分子薄膜層技術，能緊密貼合肌膚，搭配同系列產品「亮妍美肌粉底液」可以維持完美妝容，即使流汗也不留遺憾，在炙陽下維持陽光風采。

圖三：PLUS+ 果酸傳明酸控油調理液

時節進入夏季，隨著不斷提升的高溫，許多民眾也開始為了維持肌膚平衡，尋求更好的保養方式，葆療美針對容易出油的肌膚推薦「PLUS+ 果酸傳明酸控油調理液」，擁有著七大控油淨痘配方，能讓油性肌膚於夏季有效平衡調理控油，質地清爽好吸收，能緩和在夏天因出油冒痘而不適的肌膚狀態，取代民眾在保養時一堆瓶瓶罐罐的繁瑣保養步驟，讓保養方式也能反璞歸真。葆療美表示：一瓶PLUS+果酸傳明酸控油調理液即能幫助代謝、收斂、調理及淨白，讓騎車族及疲於繁複保養手續的民眾能更快速達到保養效果。

圖四：日喬恩法國魚鱗膠原蛋白粉

懷孕期間容易流失膠原蛋白，尤其在躁熱的夏季，因此女性的孕期保養尤為重要，膠原蛋白是產前產後的身體調節聖品，日喬恩生技所推出的膠原蛋白採用人體最好吸收的分子量，嚴選高等級品質的膠原蛋白製成的膠原蛋白，透過水解技術將膠原蛋白切為特殊胜肽鏈，有助於養顏美容，維持身體平衡，適合女性的調養，是為懷孕、哺乳期女性設計的營養配方。此外有許多民眾害怕膠原蛋白吃到腥味，日喬恩表示：熱銷的法國魚鱗膠原蛋白口感佳，添加美國蔓越莓萃取成分，擁有老人與小孩也能接受的好風味，榮獲SNQ國家品質標章等多項獎項。

圖五：尚禾亞防疫天使系列精油

夏季的心浮氣躁，可以藉由植物精油的魅力擺脫煩悶感，尚禾亞康養集團表示：尚禾亞特別推出的防疫天使系列精油，是來自澳洲的草本果香精油，有二十八種不同植物及水果的萃取精華，每一種都有獨特的味道，由不同功效的芳香分子組成的濃縮精華，用於擴香可放鬆壓力、專注思緒；用於按摩則可舒緩肌肉、緊實肌膚，在美容按摩、皮膚保養、身心放鬆方面，皆可達到很好的功效。目前尚禾亞也推出購物商城，方便消費者在疫情期間也可以簡單購物，民眾可依照不同的美容與保健目的，選擇適合自己狀態的產品，療癒在疫情中疲憊的身心。