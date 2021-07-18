視訊會議不夠美？ 袁聖哲：養肌計畫就交給『女王電波』

疫情期間大家為了保持社交距離，實體見面的機會少了，取而代之的是在家上班(WFH)及「遠距視訊」。但突如其來的視訊會議通知，是否讓妳根本來不及打扮？又或鏡頭角度、光線不論怎麼調，眼皮鬆弛下垂怎麼看都大小眼；嘴邊都像多了一塊小肉肉；雙下巴有如安西教練般福態；明顯的抬頭紋、魚尾紋、法令紋、嘴角紋，即便上妝也無法遮掩，讓妳老態盡顯、自信全失。

陽光燦亮診所袁聖哲醫師表示許多人在意的紋路、下垂，其實都是肌膚底層的膠原蛋白流失，除了造成紋路下垂，更多的是全臉凹陷所產生的憔悴、疲憊感。除了平日養好規律作息、健康飲食習慣，減緩老化加速發生外，還可搭配醫美療程，透過複合式抗老方式，讓全臉再度緊緻、豐潤有彈性。

袁聖哲醫師認為，「不同年齡，抗老需求不同」。30歲時老化程度通常還不明顯，所以大多是追求五官的精緻度，例如：膠原蛋白增生劑填補黑眼圈、淚溝及臉部凹陷；玻尿酸加強五官立體度或保濕度。然而到了35歲最容易產生初老肌，開始出現一些眼周細紋、法令紋及臉部下垂、輪廓線鬆弛等問題。這時就建議施打「女王電波」！

女王電波("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)，屬於非侵入式的拉提無修復期療程。是由以色列上市醫療美容公司Endymed集團精心研發，EndyMed擁有全球先進的3DEEP射頻專利技術。透過多極電波同時發射能量，熱能集中並均勻漸進加熱至真皮層指定深度，肌底溫度可達52-55℃以有效活化膠原蛋白增生及重組。提高皮膚舒適度，避免因過熱引起皮膚不適與疼痛感，彌補了單極電波(如：鳳凰電波)、雙極電波的缺陷。是目前十分先進的電波治療技術。

女王電波備有八大探頭，成為電波業界先驅。無論需要大範圍治療如：腹部、大腿等部位，或精準治療如：眼周、嘴唇附近等較小及難處理部位，都能以輕鬆轉換治療探頭，治療者更可按需要選用分段式嫩膚或微針探頭，以便於我們分別針對不同部位以及改善需求來應用。其中微汽化探頭，可改善皺紋、毛孔打造蛋殼肌；黃金微針探頭，3.5mm直達真皮層，幾乎無修復期，亦可改善凹疤、毛孔、妊娠紋。

比起肌膚產生老化問題才開始注重保養，袁聖哲醫師更主張「預防勝於治療」！因為電波拉皮在較年輕的肌膚上，效果通常更好更明顯。袁聖哲醫師打趣地說，「股票投資有賺有賠，投資自己穩賺不賠。」體驗過女王電波，肯定能讓在鏡頭中的妳很不一樣！