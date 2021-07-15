快訊

疫苗意願登記飆732萬人！未來4周只打AZ疫苗 18-49歲可能都打得到

靠爸藝術家？文在寅之子陷特權風暴 青瓦台護航遭群嘲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德瑪凱打造全方位的醫療影像行動中心

聯合新聞網 / PSBEAUTY
圖二：引進國外最熱門器材，為愛美人士的一大福音。
圖二：引進國外最熱門器材，為愛美人士的一大福音。

從醫美產品線轉型到醫療影像設備，德瑪凱股份有限公司正打造一個全方位的醫療影像行動中心。成立在2012年的德瑪凱股份有限公司，起初以醫美雷射代理為主，同時投入台灣第一家醫美脈衝光的開發，也生產了波長808 的除毛雷射，但是礙於國內市場規模不大，無法與大陸製的低價競爭，台灣製造的醫美儀器進入歐美市場又有難度，德瑪凱股份有限公司決定調整策略，把雷射研發能量朝泌尿科發展，最新一款半導體攝護腺肥大切除雷射，目前正申請衛福部的核准。公司歷經7年的虧損，直到去年已開始由虧轉盈。

經過幾年的努力，德瑪凱目前擁有三種GMP 的認證，分別是雷射、電刀、AED。電刀部分已經有椎間盤燒灼（俗稱骨刺電燒刀）上市；AED自動體外心臟去顫器上市兩年，國內銷售近2000台。而醫美業務的重心逐漸由代理機器轉向耗材產品，2019年成功引進韓國笫一大藥廠Hugel生產的肉毒桿菌「Letybo保提拉」進入台灣市場，短短兩年市佔率已超過15％。而風靡中、韓醫美診所最熱門的玻尿酸注射系統(俗稱水光槍或水光針)，亦花了近三年的申請，已在2021年4月取得衛福部的第二等級許可證，為愛美人士的一大福音!

圖一：透過行動影像中心，提供最精準的健檢服務，讓國人的健康不用再等待。
圖一：透過行動影像中心，提供最精準的健檢服務，讓國人的健康不用再等待。

兩年前鑑於國內醫療影像產品，如電腦斷層(CT)核磁共振（MRI)、乳房攝影，有1/3 的機齡超過10年，且部份醫學中心安排受檢的病患，等候期高達3個月，造成許多患者錯失治療的黃金時間！公司遂決定代理整個醫療影像產品線，把市場目標放在教學醫院、地區醫院的設備更新、或購置，冀望達到城鄉平衡，讓等候的病人分流而治，及時接受診斷。從MRI、CT、乳腺機、骨密機、到對比顯影劑（Contrast media)，同時引進與全球同步 Al人工智慧判讀系統，協助醫生做更精準的判讀；第一張電腦斷層許可證在今年四月取得，而乳腺機也有機會在今年下半年取得許可證，即可投入市場服務群眾。

2020年全球Covid-19 肆虐，造成醫院的CT檢測需求量大增，有限的機器無法滿足魚貫而入的患者；偏遠地區前往大醫院檢查又交通不便或等待時間過長，為快速了解病情，行動CT車因應而生！行動CT車就像是一個移動的醫療影像部門，目前在歐洲地區及中國流行。德瑪凱公司想要打造一個行動醫療影像網，進而建構一個行動健檢中心，成為國人健檢快速便利的好鄰居！鄉村不必進城市，一樣可以有LDCT低劑量斷層掃描 、心臟掃描、乳房攝影、骨密機，最精準的健檢服務，讓國人的健康不用再等待！

延伸閱讀

免費車室臭氧消毒！SKODA夏季健檢還能抽一萬元精品兌換券

享四大系統25項愛車免費健檢！「2021 Subaru安心健檢」即刻實施中

國道狂飆時速達171公里遭吊照　男拗測速有誤差遭駁回

女移工直播豐唇、縫雙眼皮攬客 違法醫美判6月逐出境

相關新聞

德瑪凱打造全方位的醫療影像行動中心

德瑪凱目前擁有三種GMP 的認證，分別是雷射、電刀、AED。電刀部分已經有椎間盤燒灼（俗稱骨刺電燒刀）上市；AED自動體外心臟去顫器上市兩年，國內銷售近2000台。

疫情宅在家橘皮快速增生 石文彬：女王電波可有效改善

通常在『維持特定姿勢一段時間後』或『反覆做一個動作時』，就很容易導致身體某些部位血液循環不佳的情形，因而產生肩頸酸痛，後來逐漸延伸到脖子跟後腦勺等現象。

產後健康美體小蠻腰！網讚：媽媽女神

女人在懷孕的時候，為了寶寶能夠健康發育，常常大吃大喝，不知不覺就在腰腹部長了不少的贅肉，生完寶寶後，媽咪們光是照顧寶寶就手忙腳亂了，加上又忙於家務、職場工作等等，睡覺補眠都不夠了，哪裡還有時間去管理身材呢？

疫情危機－我的變美時機！

疫情延續至今，大家口罩都戴好戴滿自保，有部份人為了不要長口罩痘，所以選擇「淡妝」或「素顏」出門，卻因此發現自己細紋橫生、臉部又鬆又垮，開始更在意頸部以上的「不完美」。

想要擁有CP值更高的電波拉皮 其實您有更好的選擇！

現在大家更崇尚「長得像年輕時的自己」，因此非侵入式抗衰老療程的電波拉皮及音波拉提，就成了輕熟女諮詢度最熱門的療程。

健美瘦身少吃多動還不夠？「減脂三重奏」協助事半功倍

體態必須全方位考量，透過節食、運動也無法完全消滅小腹、蝴蝶袖、馬鞍肉等，可以透過非侵入式的「減脂三重奏療程」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。