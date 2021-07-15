德瑪凱打造全方位的醫療影像行動中心

從醫美產品線轉型到醫療影像設備，德瑪凱股份有限公司正打造一個全方位的醫療影像行動中心。成立在2012年的德瑪凱股份有限公司，起初以醫美雷射代理為主，同時投入台灣第一家醫美脈衝光的開發，也生產了波長808 的除毛雷射，但是礙於國內市場規模不大，無法與大陸製的低價競爭，台灣製造的醫美儀器進入歐美市場又有難度，德瑪凱股份有限公司決定調整策略，把雷射研發能量朝泌尿科發展，最新一款半導體攝護腺肥大切除雷射，目前正申請衛福部的核准。公司歷經7年的虧損，直到去年已開始由虧轉盈。

經過幾年的努力，德瑪凱目前擁有三種GMP 的認證，分別是雷射、電刀、AED。電刀部分已經有椎間盤燒灼（俗稱骨刺電燒刀）上市；AED自動體外心臟去顫器上市兩年，國內銷售近2000台。而醫美業務的重心逐漸由代理機器轉向耗材產品，2019年成功引進韓國笫一大藥廠Hugel生產的肉毒桿菌「Letybo保提拉」進入台灣市場，短短兩年市佔率已超過15％。而風靡中、韓醫美診所最熱門的玻尿酸注射系統(俗稱水光槍或水光針)，亦花了近三年的申請，已在2021年4月取得衛福部的第二等級許可證，為愛美人士的一大福音!

圖一：透過行動影像中心，提供最精準的健檢服務，讓國人的健康不用再等待。

兩年前鑑於國內醫療影像產品，如電腦斷層(CT)核磁共振（MRI)、乳房攝影，有1/3 的機齡超過10年，且部份醫學中心安排受檢的病患，等候期高達3個月，造成許多患者錯失治療的黃金時間！公司遂決定代理整個醫療影像產品線，把市場目標放在教學醫院、地區醫院的設備更新、或購置，冀望達到城鄉平衡，讓等候的病人分流而治，及時接受診斷。從MRI、CT、乳腺機、骨密機、到對比顯影劑（Contrast media)，同時引進與全球同步 Al人工智慧判讀系統，協助醫生做更精準的判讀；第一張電腦斷層許可證在今年四月取得，而乳腺機也有機會在今年下半年取得許可證，即可投入市場服務群眾。

2020年全球Covid-19 肆虐，造成醫院的CT檢測需求量大增，有限的機器無法滿足魚貫而入的患者；偏遠地區前往大醫院檢查又交通不便或等待時間過長，為快速了解病情，行動CT車因應而生！行動CT車就像是一個移動的醫療影像部門，目前在歐洲地區及中國流行。德瑪凱公司想要打造一個行動醫療影像網，進而建構一個行動健檢中心，成為國人健檢快速便利的好鄰居！鄉村不必進城市，一樣可以有LDCT低劑量斷層掃描 、心臟掃描、乳房攝影、骨密機，最精準的健檢服務，讓國人的健康不用再等待！