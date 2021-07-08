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疫情宅在家橘皮快速增生 石文彬：女王電波可有效改善

聯合新聞網 / PSBEAUTY

台灣維持了將近二個多月的三級警戒，許多上班族紛紛改為分流或遠距工作，再加上近來「印度變種病毒」強勢入侵的疫情，也使得民眾更不敢出門，許多人選擇乖乖待在家中「自我隔離」。每天的生活節奏總是盯著電腦開視訊會議，一坐超過8小時；沒有線上會議時東吃西吃；下班後就直接進化成沙發馬鈴薯，連動都懶得動。如此一來，想要沒有「防疫胖」也難！

通常在『維持特定姿勢一段時間後』或『反覆做一個動作時』，就很容易導致身體某些部位血液循環不佳的情形，因而產生肩頸酸痛，後來逐漸延伸到脖子跟後腦勺等現象。除此之外，長期運動不足、血液循環差，誘發的賀爾蒙失調及不良生活習慣所產生的老化及肥胖，也均會造成橘皮的產生。尤其好發於「女性」的腰、腹、臀部、大腿等，不易運動到的地方。

首璽格爾醫美診所院長「石文彬醫師」表示，想要消除全身上下的酸痛感及橘皮組織，在家做個簡單的身體伸展操肯定少不了。而不易運動到的身體部位，若能額外搭配EndyMed PRO 3 DEEP女王電波("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)，那麼重拾緊實身體的效果絕對一加一大於二！

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