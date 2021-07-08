產後健康美體小蠻腰！網讚：媽媽女神

女人在懷孕的時候，為了寶寶能夠健康發育，常常大吃大喝，不知不覺就在腰腹部長了不少的贅肉，生完寶寶後，媽咪們光是照顧寶寶就手忙腳亂了，加上又忙於家務、職場工作等等，睡覺補眠都不夠了，哪裡還有時間去管理身材呢？

圖：身材美型&肥胖醫學專業團隊，手術合併4+2R飲食法，量身打造您的健康美體/渾然天成整形醫美提供

渾然天成身材美型專業團隊，由豐富體雕手術經驗的整形外科醫師，還有研究4+2R增肌減脂飲食法的肥胖醫學專家所組成，每一位醫師同樣生為人母，對於產後身材變化感同身受，也了解女性產後心情及需求，加上近年來在門診諮詢中遇過許多女性患者分享產後困擾，更加堅定醫師致力於解決女性產後問題，希望藉由醫師的專業，幫助媽媽們恢復女人該有的健康體態與性感曲線。

懷孕產後身材變差回不去？不只影響美觀更影響健康

整形外科專科醫師黃雯琪表示，在渾然天成的門診中遇過很多生產過的婦女們，幾乎都經歷過產後身材極大的變化，例如身材變胖、肚皮變鬆弛、哺乳後胸部下垂變形、明顯的妊娠紋、胖大腿等等，過了好幾個月也回不到產前的狀態，有些人產後身材變形不嚴重，靠產後運動恢復，但小腹那塊還是很難減掉，很多來看診的媽咪常說，覺得自己不再是自己，自信心也受到打擊。

肥胖醫學專家王姿允醫師指出，母親到懷孕後期若體重增加太多造成腸道菌異常，產生胰島素抗性，可能連帶增加寶寶日後肥胖、代謝症候群、糖尿病的發生機率。而依照衛福部公布的身體質量指數來評估，體重BMI值大於24即屬於過重、大於27是輕度肥胖、大於30是中度肥胖、大於35是重度肥胖，且腰圍大於80公分的女性更需注意！「肥胖症」已被世界衛生組織正名是一種「脂肪相關慢性疾病」，因此積極治療肥胖不只是外觀的問題，而是跟治療高血壓、糖尿病一樣，刻不容緩的事情。

渾然天成整外醫師歐冠彣表示，女性產後常見肚子凸凸的狀況，如果長期不做處理，臟器外推的狀況會愈來愈嚴重，不只造成身形不好看，往後也會導致媽媽們腰酸背痛等狀況，讓身體更為不舒適，外層肌肉皮膚鬆弛，就像過度拉伸的橡皮筋失去彈性，無法靠運動方式來增強，因此不少人會試著穿塑身衣減緩不舒服的感覺，但只治標不治本，以目前的醫學科技來說，透過腹部拉皮等手術方式才能幫媽媽們解決這類困擾，找回健康與美觀。

圖：產後常見身材變形有脂肪問題、臟器外推而肚子凸、肚皮變鬆弛、妊娠紋、腰變粗等/渾然天成整形醫美提供

擁有產後小蠻腰，手術合併飲食，效果加乘

黃雯琪醫說明，腹腰部抽脂、腹部拉皮，皆為產後塑身的熱門手術項目，而適合手術的時機大約是產後至少6個月以後，等身體恢復體力精神與健康再進行。療程可搭配渾然天成PAL飆塑動力抽脂將堆積於淺層、深層的脂肪組織直接吸出體外，來達到勻稱的體態，過程中不涉及重要的神經、血管和深部組織，因此傷口小、出血量少，安全性高。

渾然天成整形醫美歐冠彣醫師補充，有些人即使運動、飲食調整後快速瘦下來，皮膚也很容易出現鬆弛，因此鬆弛嚴重的女性，可搭配腹部拉皮除去贅皮拉提緊實，讓小腹變平坦，並用肌肉做出自然曲線的腰身，還能同時把腸子內臟歸位，改善外陰下垂與減少妊娠紋。而輕中度腹部變型鬆弛，且皮膚有良好延展性，可藉由隱痕腹直肌修復，將腹部收緊固定、疤痕又能隱藏肚臍內。對於已進行4+2R飲食法瘦下來後而有鬆弛皮膚的媽媽們，也適合透過拉皮手術重拾緊緻小蠻腰。

另外黃雯琪醫師強調，很多女性以為抽脂就是減肥，但這是錯誤的觀念，正確來說，抽脂是身體雕塑，利用抽出局部脂肪來改善局部線條，且抽脂對體重的影響並不明顯，若想手術塑身也建議生完孩子決定不再生之後再來做，並在產後搭配4+2R飲食法來控制，不只減重更同時調理身體，讓身體達到正常的BMI值後，再進行抽脂，效果會較佳。

懷孕哺乳期補足營養，還能健康減重？搭配能吃一輩子的4+2R飲食法

女人真的很辛苦，要承受懷孕變胖的心理壓力、脹奶跟塞奶的疼痛，還要擔心哺乳期間減肥寶寶營養不夠，王姿允醫師也希望媽咪們知道，健康減重、養好身體，也能「不挨餓、不運動、不易復胖、不麻煩、沒有用藥」，只要介入正確的飲食跟充足的營養需求，讓媽媽自己有好的腸道菌相跟營養，配合哺乳期4+2R飲食規劃，不會攝取過多添加物，寶寶也同樣能從母乳得到這些健康的好處！

王姿允醫師研發的4+2R代謝飲食法已申請專利，門診案例數據顯示平均2個月內約可減去10%純脂肪，是一項適合男女老少，且能吃一輩子的階段性健康飲食法。若您曾經爆食又催吐、節食到暈倒、餓肚子、瘋狂運動、吃藥減肥、手術後復胖等等，當你了解4+2R飲食法後，你會覺得減重其實並不難，還能同時預防甚至改善慢性病、三高等疾病的發生率，即使沒有減重需求也會對你未來的健康有大大的幫助。

圖說：用你沒聽過的「腸道菌觀點」來看減肥！能吃一輩子的4+2R代謝飲食法/渾然天成整形醫美提供

妳也能瘦得健康美麗、長期維持好身材

渾然天成集結各科專業的醫師，協助媽媽們恢復產後身材，從飲食控制到微整形或手術，給媽咪們更多元的選擇、更方便的一站式服務，並感受醫療團隊細緻、溫暖的關懷。由於每個人體質不同，審美需求標準也不同，生產完面對身體恢復程度上心態也會不同，對於產後身材走樣，欲積極獲得改善的產後媽媽們千萬不要心急，可以尋求渾然天成多年整形外科經驗，還有專精飲食調理的專業醫師來協助，療程前與醫師一對一諮詢討論，門診中各專科醫師會根據個人身體狀況與身體組成等量身打造，恢復媽媽該有的性感曲線之外，同時合併飲食規劃循序漸進改變腸道菌相，從易胖體質調整到正常代謝的健康人，讓媽媽們一次擁有小蠻腰與健康美體。