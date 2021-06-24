疫情危機－我的變美時機！

不知大家有沒有這樣的感覺，看慣了自己戴口罩的樣子，感覺挺青春靚麗的，好像還活在18歲那時的樣貌。然而摘下口罩，臉部居然如此鬆弛及下垂，簡直不敢相信這是自己的臉！又或是初次和陌生人見面時，第一眼覺得對方看起來挺可愛、挺帥的，一摘下口罩，唉...原來是中年大媽/油膩大叔！幻想頓時破滅。

潘明享骨外科暨康葶醫美中心院長潘明享醫師表示，疫情延續至今，大家口罩都戴好戴滿自保，有部份人為了不要長口罩痘，所以選擇「淡妝」或「素顏」出門，卻因此發現自己細紋橫生、臉部又鬆又垮，開始更在意頸部以上的「不完美」。所以防疫期間，前來做微整形的民眾意外增加了二成！

潘明享醫師提到，前來微整形的民眾當中，年輕人最愛打肉毒桿菌素消除咀嚼肌瘦小臉或施打玻尿酸維持好氣色；而輕熟女多為了臉部、頸部皮膚鬆垮困擾，偏好做非侵入式、拉提無修復期的女王電波("安達醫學"電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號)和康提音波("青友"康提超音波治療儀 衛部醫器輸字第033188號)。

在診間最多人詢問的問題莫過於，「女王電波或康提音波到底該選擇？」潘明享醫師回答：「其實選擇音波或電波拉皮，還是要看個人的年齡與膚質條件。康提音波為高強度聚焦型超音波，主要作用在筋膜層(SMAS)；而女王電波拉皮則作用在表皮層、真皮層、皮下組織間的膠原蛋白。所以臉比較瘦且老化程度較深的人，就比較適合音波拉提，但若是臉肉多且下垂較嚴重者，則適合進行電波拉皮。」

經衛福部核可上市的－「EndyMed PRO 3DEEP女王電波」，來自軍工及科技水準在世界均有名的「以色列」，上市醫療美容公司Endymed集團精心研發，是極少數通過美國FDA、中國CFDA、歐盟CE、加拿大CMDCAS四重認證的非侵入式緊膚療程。女王電波最大的亮點就是「3 DEEP射頻專利技術」，能夠在保持表皮層在38-40℃的情況下，使真皮層溫度達到50-52℃，從而啟動膠原蛋白的再生。不但可降低單極電波燙傷、水泡等副作用，比起雙極電波治療範圍更深、更廣、更持久。再加上它有8種不同探頭，可針對臉部與身體不同膚質治療，達到最佳的拉提效果。

潘明享醫師進一步說明，儘管許多人只需要二者擇一即可，不過若老化狀況較嚴重，還是建議女王電波、康提音波兩種療程合併治療，亦可另外加上填充物注射，達到更好的治療效果。總之，建議要和醫師面對面諮詢、討論，才能精準設計出適合自己的療程喔！