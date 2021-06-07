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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

想要擁有CP值更高的電波拉皮 其實您有更好的選擇！

聯合新聞網 / PSBEAUTY
▲采新整形榮獲醫策會卓越機構及診所美容醫學品質認證雙重榮耀，右為采新整形外科診所院長陳子瑾。
▲采新整形榮獲醫策會卓越機構及診所美容醫學品質認證雙重榮耀，右為采新整形外科診所院長陳子瑾。

近年來，隨著醫美技術的進步及審美觀念的轉變，抗衰老的治療也從過往動刀的整形手術，逐漸轉向不動刀的非侵入式無創手術。與其動刀「長的像複製人」，現在大家更崇尚「長得像年輕時的自己」，因此非侵入式抗衰老療程的電波拉皮及音波拉提，就成了輕熟女諮詢度最熱門的療程。

但今年電波療程除了最夯的鳳凰電波外，新竄起的黑馬則是「EndyMed PRO 3 DEEP女王電波("安達醫學"電波除皺系統衛署醫器輸字第023404號)」－主打為你輕鬆打擊「鬆、垮、垂」，拋開修圖軟體，重新回到水嫩光滑的戀愛肌。

采新整形外科診所院長陳子瑾表示，女王電波是由「以色列ENDYMED」公司所推出的高科技專利醫學儀器，一舉通過美國FDA、歐盟CE、中國CFDA、韓國KFDA及台灣TFDA等多國認證。FDA適應症：皺紋、細紋、橘皮組織。

女王電波的作用原理，結合飛針和飛梭雷射及傳統電波拉皮的效果，由表皮至真皮直接精確的加熱刺激；溫度深入真皮層溫度控制達55-60度C之間，此溫度階段是對膠原蛋白凝結最好的階段，經由膠原纖維組織收縮，可在治療中看到立即拉提緊實效果，毛孔縮小，2-3周後可看到膠原蛋白及彈力纖維的大量產生；除此之外，藉由微侵入式立體電波微針對真皮層直接精准給予RF(電磁波)能量，微針電極深入肌膚最深可達3.5mm，治療後膠原蛋白纖維會排列成整齊橫向，達到改善膚質的最大效果，表皮呈現最完美無瑕的改變。

陳子瑾院長進一步說明，電波可分為三種型態：單極電波、雙極電波、多極電波。女王電波身為擁有8大探頭、3 DEEP三重深度專利的多極電波，它不但可降低單極電波燙傷、水泡等副作用，比起雙極電波治療範圍卻又更深、更廣、更持久。

「老化問題非單一，女王電波全方位保值青春。」陳子瑾院長強調，想要追求「淨、白、緊、撫、拉」等面部年輕化，治療重點切勿只是集中在單項療程。女王電波功能細節進化，主張無創、無害、無痛、免上麻。不僅可提供全方位的緊膚治療，同時還能協同刺激膠原蛋白新生，能有效將膚質全面性優化，相當符合皮膚科醫師的治療觀點，先利用女王電波療程「3 DEEP三重深度專利的多極電波」進行全臉的均勻加熱打底，再針對中下臉的輪廓進行向量提升。而後再視消費者的肌膚問題點，選擇特定部位加強治療，將整臉的肌膚收緊後，後續可以再搭配其它的療程，這才是抗老化的周全之道。

任何醫美療程前的診斷都是非常重要的，皮膚問題若沒有找到專業的醫師諮詢，就算使用再好的儀器，術後效果都有可能不如預期。陳子瑾院長表示，良好的治療效果＝專業醫師精準診斷皮膚衰老狀況＋客製化療程＋優越的儀器。倘若您想體驗電波拉皮帶來的緊緻感，那麼價格親民、功能創新又齊全的3 DEEP女王電波，您絕對不容錯過！

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