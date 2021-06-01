健美瘦身少吃多動還不夠？「減脂三重奏」協助事半功倍

近幾年健美身材的風潮當道，許多民眾愛上健身房、吃健康餐，就是希望可以擁有標準、精瘦、人人稱羨的身材。但是少吃多動、配合健身房教練的課程，有時仍然達不到心目中的理想身材曲線；身體的局部區域，就算努力按摩，也不一定會達到理想曲線。郭千華醫師表示，體態必須全方位考量，透過節食、運動也無法完全消滅小腹、蝴蝶袖、馬鞍肉等，可以透過非侵入式的「減脂三重奏療程」，利用冷熱原理，消除深層與淺層脂肪，最後再加強代謝排出，進而雕塑身體線條。

線條緊緻 更要局部雕塑

「減脂三重奏療程」為非侵入式的療程，除了可以由內而外，精準的將脂肪結晶化凋亡、再以塑脂儀器加熱溶解淺層脂肪、同時還能刺激膠原蛋白增生，緊緻肌膚，最後透過LPG智慧曲雕加速淋巴代謝，達到體態雕塑的良好效果。郭千華醫師說明：「減脂三重奏是利用三種不同儀器的優點，同時處理不同的肥胖問題，由內而外進行一個全身性的療程，才能達到理想的曲線。」而「減脂三重奏療程」既為非侵入式的療程，在皮膚上不會留下任何傷口，讓瘦身雕塑安全又有效。

專業醫師 溫馨提醒叮嚀

郭千華醫師說明，民眾大約3-4週後就能看到效果，2-3個月後會發現曲線有明顯改變，療程過程中不會不舒服，相當溫和。但是仍有部分民眾不適宜進行療程，若體內有植入電子、金屬裝置的民眾，或是生理期、哺乳期等狀況，都不太建議施作；在進行減脂三重奏之前，都要與專業醫師詳細討論、溝通，了解療程的操作、效果後，再評估自己是否真的適合。郭千華醫師建議療程後仍要規律運動、飲食控制，讓身體保持良好代謝，由裡到外做調整，才能維持窈窕曲線不再復胖。