晶鑽生醫號招全台醫美診所投入疫苗施打

全台新冠肺炎疫情不斷升溫，目前全台確診人數來到7800人，每日新增病例也不見趨緩，死亡人數也不斷攀升。雙北升三級警戒已經進入第三週，若情況持續下去，雙北有可能進入四警戒，屆時將會封城，嚴重影響民生，造成經濟的蕭條，若封城時間拉長，後果更是不堪設想。要解決問題除了消極等待疫情趨緩，還有積極的疫苗施打，達到群體免疫，才能完全解封。

以全台2300萬人口計算，若要達到70%疫苗施打率，每人打兩劑，這樣一共需要3200萬劑疫苗。以一家院所平均每日可施打200劑計算，若所有疫苗要於一個月內施打完畢，則需要有5000家院所投入疫苗施打。目前各大醫院都還在面對確診跟住院病患不斷攀升的情況，醫療量能滿載，已經分身乏術，因此如果有更多基層院所投入協助施打疫苗的工作，將會大大減輕醫學中心的負擔，也才能快速完成疫苗施打，群體免疫，疫情也才能壓制。

有鑑於此，晶鑽生醫謝佳憲總經理號招全台醫美院所投入疫苗施打的行列，開放報名不到一小時即有近百家醫美診所響應，包括：晶鑽時尚診所、淨妍醫美診所、維格醫美診所、好萊塢診所、蘋果樹、馮文偉皮膚科、聖雅諾美學、德賢美醫、金貞醫學美容、美朵、靚優、張超翔皮膚科、柯瑞宏皮膚科、永欣、明義、京澤時尚、劉怡慧皮膚科、愛麗絲美妍、心品等診所陸續加入，名單將會提供給各縣市政府，協助各縣市施打疫苗，同島一命，團結抗疫，讓我們為台灣同胞盡一份心力。