疫情拉警報 增強身體機能是關鍵！

新冠肺炎肆虐全球多時，現在疫情也進一步蔓延到台灣，在人人自危的關頭，都很擔心受到感染而在家防疫，家醫專科張芳嘉醫師表示：台灣民眾的衛生保健概念高，除了戴口罩與不時用酒精消毒、勤洗手之外，也很注意自身健康，透過保健食品來調節身體機能，也是不可或缺的一劑強心針，選擇能安心消費的保健食品是關鍵。

圖一：王子製藥苷寳良®uSOLA紅麴植萃膠囊

外食族及作息不穩定非常需要

很多外食、作息不穩定的民眾，長期受飲食油膩與熬夜甘苦所困擾，深耕台灣五十年的王子製藥表示：目前推出苷寳良®uSOLA紅麴植萃膠囊是榮獲健康食品認證的產品，主要成分是紅麴與獨家專利認證的葫蘆巴萃取物Tri-GOFO，紅麴由紅麴菌與米發酵而成的保健食品，葫蘆巴是王子製藥歷經八年專業團隊研發而來，預防過多負擔，從原料嚴格把關，以最佳專利組合配方偕同朝鮮薊、γ-穀維素、人蔘等頂級保健素材與牛磺酸變成人生最佳好夥伴，一起守護民眾的健康，遠離甘苦，適合少運動、久坐不起以及外食族的民眾。

龜鹿膠補氣血改善體質

圖二：衛元堂龜鹿原膠錠

龜鹿膠以補氣血、改善體質的功效著稱，傳統龜鹿膠僅以鹿跟龜二種原料熬煮八天七夜而成，但腥味重、要燉煮食用等缺點在現代顯得不便，為此「衛元堂」老藥舖表示：傳承三代百年龜鹿膠熬製工法，於1976年開始研發創新中藥製程，成功研發出龜鹿原膠錠專利製錠技術，並榮獲世界發明展創新製藥技術金牌獎及國家科技研究專案補助，秉持純正不添加任何中草藥、澱粉或賦形劑，直接百分百純度做成錠狀，不僅能常溫保存、食用無腥味且膜衣包覆避免胃酸破壞直達小腸吸收，效果快，符合現代人所需要的快速有效又方便的型態。

益生菌促進腸胃道健康

圖三：立康生醫益菌多/圖片來源：陳美鳳粉絲團

益生菌的好處人盡皆知，可以促進腸道健康，一直是民眾購買健康食品的熱門選項，但是益生菌的品牌眾多，要如何選擇？立康生醫表示：選擇活跳跳的益生菌就對了，立康團隊打造數十年中草藥產品經驗的滿意服務，所研發的立康生醫益菌多由黑貓姐陳美鳳使用後真心代言，榮獲國家健康食品認證，添加日本大廠研發專業菌種，存活率高，讓體內充滿好菌，並額外添加益生菌果寡糖，助於維持機能，讓想要購買優良益生菌的民眾多了一個新選擇。

蜂王乳養顏美容、調理生理機能

圖四：高品質蜂王乳非常重視新鮮採收/圖片來源：安蜂蜂王乳

蜂王乳以養顏美容、調節生理機能見長，市售蜂王乳繁多，要如何找到品質好的？安蜂蜂王乳成立於1962年，早期以外銷日本為主，目前由第三代經營，安蜂表示：與其它養蜂業者最大的差異，在於他們主要以生產新鮮蜂王乳為主軸，並改良蜂種、注重採收品質，因此安蜂蜂王乳的純度好，沒有任何人工添加物，保留了生鮮蜂王乳中獨特的R物質完整活性，營養價值高，對於健康頗有助益，深受醫師族群喜愛與推薦。