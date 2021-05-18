唯一有國際醫學期刊認證的美白水晶番茄

疫情來襲在家做的全身降色階概念正夯！！

由以色列實驗室培育出天然非基因轉殖的水晶番茄Crystal Tomato，為100%天然、非基因改造番茄品種製成的天然食品，並且不含防腐劑。水晶番茄當中含有「八氫番茄紅素」及「六氫番茄紅素」，優於一般的胡蘿蔔素，可調節生理機能，促進新陳代謝。

「八氫番茄紅素」及「六氫番茄紅素」是合成其它類胡蘿蔔素過程中的第二類胡蘿蔔素，和其它類胡蘿蔔素不同之處在於，它們不具任何可見光顏色並能吸收紫外線範圍內的光線，是目前最新的植物性營養的補充來源。目前類胡蘿蔔素已經被美國FDA、歐洲食品安全當局和其他世界各地的監管機構列為GRAS（Generally Recognize as Safe）認證，通過GRAS認證的食品添加物或化學物質表示為公認的100%安全和100%有效，以及製造技術的獨一無二。

唯一登上美國色素醫學期刊發表，針對食用二個月後有效降黃褐斑(肝斑)的實驗報告。

每天只需服用1500mg劑量就可以翻轉皮膚色階～～～

新加坡GROMARK集團經過12年的應用研發和臨床實驗，100%源自非轉基因的自然生長白色番茄的Crystal Tomato終於誕生了！並且在新加坡通過了國家皮膚中心的嚴格臨床研究證明，Crystal Tomato胡蘿蔔素能有效減少細胞內黑色素，從而解決深色痘印、雀斑、腋下黑色素沉積及老年斑等肌膚問題。

降皮膚色階效果卓越因此醫美診所拿來取代美白療程

由於此產品全世界只在醫美診所中做療程的概念販售，只要是後天產生的皮膚暗沉、肝斑等斑點，由於孕婦與哺乳的女士可實用，所以產後皮膚暗沉、母子線問題都可以解決，據說每天食用一定劑量(3-6顆水晶番茄)10-15天後就可以感覺到皮膚變細滑與膚色變白的效果，難怪可以在祕魯部落中流傳數百年，現在這神奇的番茄產品也在台灣醫美診所降臨了，希望愛美白又怕打針吃藥的台灣女性們，是一個新的選擇方式喔！