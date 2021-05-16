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夏季頭皮出油怎麼辦？添購控油植萃養護髮品是關鍵

聯合新聞網 / PSBEAUTY

很多民眾都有一樣的困擾──就是夏天時頭髮像麵條掛在臉上，無論是頭皮出油抑或是髮質乾枯塌扁，都容易讓人很沒精神，最近天氣逐漸變熱，於是很多民眾都紛紛尋找可以解決滿頭油光、恢復飄逸頭髮的髮品。

新入駐美式賣場的淨平衡洗髮精，配方選用讓頭皮沒有負擔的植萃精華，除了添加保溼溫和的玻尿酸，更有維持油水平衡的新鮮洋甘菊萃取，擷取高量的活性精華，使用時木質清新體驗很舒壓，不添加矽靈、酒精、雌激素，使用溫和弱酸性pH質配方，保護頭皮上的肌膚，因此洗後清爽不油膩，淨平衡同系列也推出護髮素，添加珍貴的橄欖果油，能修護細軟髮質防止塌扁，讓髮根蓬鬆髮尾柔順，據了解，曾在網路創下60秒銷售一瓶的紀錄，又被稱為新一代控油好物。

由於美式賣場Costco一直以來都優選各類CP值高的好物，一直以來受到消費者的信任，淨平衡洗護髮組合是為了因應煩躁悶熱的夏日，所選入的清新系植萃髮類產品，能對抗出油、毛躁、頭皮屑等惱人的頭皮問題，1000ml容量適合全家一起使用，像是在廚房、家事中忙裡忙外的家庭主婦、抑或是需要奔波遊走的上奔族也很適合，為頭皮灌注清爽不油膩的夏季新體驗，目前淨平衡洗護髮組在全省各大Costco都有販售，民眾可前往選購。

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