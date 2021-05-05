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斑點增生好困擾 皮膚科醫師解密：「3大因素造成」預防改善不藏私

聯合新聞網 / PSBEAUTY

開始慢慢進入紫外線強烈的夏季，紫外線很容易刺激黑色素生成；不管臉上的斑點是曬出來還是老化而形成，都是民眾煩惱的問題。皮膚科王朝輝醫師說明，「大家都知道防曬有助於預防、淡化斑點，但其實斑點的形成也會受到體質的影響；黑色素細胞的活性可能會因為紫外線、日光燈、荷爾蒙變化與壓力狀況而被誘發。」王醫師舉例，還有許多外因性的因素，如壓力、偏食、睡眠不足等，也會間接的影響黑色素細胞的活性。

三大主因

斑點是由麥拉寧色素堆積而形成的結果，而其又是由黑色素細胞所產生，因此黑色素細胞的活性會影響斑點的形成。黑色素細胞的活性取決於毒素堆積與荷爾蒙變化，毒素就是醫學上所闡述的「自由基」，一般民眾身體健康的話，其實日常中都會逐漸代謝掉自由基，但是當睡眠狀況不佳、日常植化素攝取不足等，身體無法充分的代謝這些毒素，自然就容易反應於臉部肌膚，造成蠟黃、暗沉的膚色、加速斑點生成。而孕育過小孩的女性民眾應該不難發現，當孕期來臨時，乳暈與會陰部的顏色會變深，這就是因為荷爾蒙變化導致黑色素細胞活性增加；除了生育，女性在各個年齡階段，也會因為荷爾蒙的變動而影響，如生理期、更年期等。除了上述因素，外在因素也會如壓力、偏食、睡眠不足等，間接地導致黑色素細胞活性增加。

預防改善及醫師叮嚀

王醫師提醒：「防曬是一切的根本，只有養好肌膚，後續的雷射美容與保養才會有事半功倍的效果。」當黑色素細胞不穩定時，肌膚狀況也不穩定，因此後續的治療就會打折。穩定膚況、勤勞防曬，當肌膚狀態穩定時，再尋求專業醫師施打雷射，較不會有反黑及效果不佳的情況。搭配後續的保養與體質調理，養成白皙、不易曬黑的體質，才是治標又治本。

由於肌膚的代謝週期為28天，因此想要改善斑點較不可能一次到位，仍要持之以恆，通常三個月為一個可見效的週期；若要根本改善，還是要堅持防曬、尋求專業醫師進行雷射美容、勤加保養、調整正確的生活習慣與飲食，養成良好的代謝，斑點才不再困擾。

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