母親節美麗大蒐秘 各類適合送給媽媽的人氣好禮

母親節即將來臨，除了送花束、團聚吃飯、贈送母親一些用得上的東西聊表孝心，也是一大重點，現在忙碌的您不用再煩惱了，以下來盤點最適合送給母親的禮物清單，從吃的、用的、以及身心靈的美麗法則都一舉網羅，挑選一個最適合的媽媽的優質禮物就看現在！

很多女性都有每日服用膠原蛋白補充好氣色的習慣，永活生醫推出BioSil矽至美膠囊，是比利時原裝進口，擁有歐美高吸收專利，不只能補充膠原蛋白，以穩定的劑型，內含人體可吸收的正矽酸以及膽鹼來提高營養的吸收率，有效補充膠原蛋白、彈力蛋白、角質蛋白，持續美麗效應，能重現水潤光澤與Q彈澎潤的魅力，讓關鍵更靈活運轉。永活生醫的創辦人陳忠信醫師表示：一直以來以創新的研發技術團隊為後盾，專注於推廣純天然食品，希望能改善病患生活品質，為人類的健康帶來更大益處，對於旗下產品擁有堅實的信念。

香濃不甜膩的乳酪蛋糕，一直蟬聯女性熱愛的甜點，具有職人精神的艾波索法式甜點店，是網路知名的十大甜點店，連續11年獲獎，嚴選世界頂級食材、堅持手工製作，艾波索主廚表示：經典款無限乳酪，採用北海道乳酪與頂級紐西蘭乳酪黃金比例手工製作而成，擁有入口即化且滑順的口感，並採用以天然海藻糖取代砂糖，降低甜度讓口感輕盈無負擔，外層特製的牛奶派皮，添加比利時天然發酵奶油，派皮散發出迷人香氣也少了油膩感，並提供芋頭、鳳梨等口味多種選擇，吃得到細緻果香的餡料。

在母親節贈送營養補品給平日辛勞的母親，也是一大熱門選項，金蔘是一家堅持賣純正優質人蔘的商家，創辦人陳玟錡女士表示：金蔘由韓國原裝進口，大容量每瓶 120ml，一瓶抵兩瓶，每瓶含六年根人蔘濃縮精240mg，暨可直接食用之三年根以上韓國產新鮮高麗蔘，每瓶人蔘皂苷(Ginseng saponins)含量高達 741 mg，以屬性溫和的天然草本來滋補身體，喝起來味道甘甜溫和，可調整體質，是極佳的養生保健聖品，也是四季皆宜的補給飲，並榮獲SGS檢驗合格、GMP、HACCP、FSSC22000認證工廠生產安全衛生，目前在各大超商、賣場、藥妝都可以買得到。

近年民眾沉迷於3C產品、常吃外食，這些面向躍升為國人重要的保健議題，有鑑於國外文獻都曾證明魚油加上藻紅素綜合配方，比分開單吃有更優異的協同效果，惠民製藥表示：研發出的新品『AstaPeutic』藻紅素+高EPA魚油+Q10，引用兩大國際原料品牌：AstaReal®藻紅素是唯一使用「專利光生物反應系統」於室內培植生產，能免除季節不穩定日照溫差影響及隔離環境空污導致的有害物質。金歐米茄GoldenOmega®純淨安全魚油則經過ORIVO溯源認證的100%南太平洋天然鯷魚，除了獨家高劑量配方，也結合輔酵素Q10，提供中年人與銀髮族的營養補給，是可以孝敬母親的優選保健食品。

邀請母親沉浸在身心靈的香氛魅力，體驗一份很療癒的禮物。位於高雄的樹空氣心靈芳療，在喧囂的都市中提供民眾一個身心休憩的空間，結合精油的導入手法與NLP神經語言程式，專業的心靈芳療師將喚醒內在的身心靈平衡，營造客製化的香氛環境，並透過獨特的引導手法協助客人在適當的狀態中轉化生活課題。樹空氣創辦人劉旻青進一步說明：人一旦狀態平衡，就會自行克服生命的挑戰。樹空氣開店至今，已協助過各種尋求身心平衡以及自我突破的人，尋找到生命的美好。