新加坡女星第4次隆鼻終成女主角 醫師：自體肋軟骨隆鼻神助攻

一名新加坡女藝人，從小就對自己又大又塌的蒜頭鼻不是很滿意。在遇到許英哲醫師門診諮詢前，前後已歷經三次隆鼻手術。

女藝人說到，她理想中的鼻型就是鼻頭高挺、自然秀氣。不想讓別人一眼就看出，鼻子是整型出來的。無奈事與願違，初次隆鼻手術在泰國，採用矽膠隆鼻材質硬、局部雕刻效果有限，鼻型相當不自然；而第二次手術是在中國，鼻子做的太高，加上鼻頭出現攣縮的狀況，造成鼻孔外露；第三次手術是在號稱整形手術首屈一指的「韓國」，原本對他們的技術是滿心期待，但沒想到鼻樑居然歪斜了，造成鼻翼左右一高一低。就在快萬念俱灰時，台灣的朋友向她推薦了鼻整型手術成果受到業界肯定，專精於隆鼻重修領域的萊佳形象美學診所「許英哲醫師」，讓她的人生迎來了蛻變的機會。

許英哲醫師表示，大部份的隆鼻重修求診者，包含新加坡女藝人，都是因爲隆鼻假體排斥，造成植入後引發感染，紅腫流膿甚至鈣化，而導致鼻頭攣縮，鼻形變得不自然或鼻部凹陷、鼻背歪斜晃動。在這種狀況下，假體存留在體內越久，隆鼻攣縮就會更嚴重。此時應盡早取出假體或移植物，並透過鼻中隔延長手術改善鼻孔外露才是上策。而針對鼻子重修多次的求診者，自體肋骨肯定是隆鼻重修材料的絕佳選擇。

▲第六節或第七節肋軟骨，常做為自體肋軟骨隆鼻的絕佳材料選擇！(圖為萊佳形象美學診所提供)

自體肋軟骨隆鼻手術的重點在於取出肋軟骨，在全身麻醉的情形下，一般取右側第6或第7節肋軟骨，傷口的位置大約在內衣下1cm處，傷口大小約2-3cm，自體肋軟骨的量較多，可塑性好且吸收少，較無排斥及發炎的機率。但肋軟骨的雕刻需要執刀醫師足夠的經驗與判斷，因每個人的肋軟骨大小、厚度、鈣化程度都不同，要判斷肋軟骨的走向、外觀，將取下的肋軟骨依每個人所需要的形狀，雕刻出最適合的移植用軟骨。

▲自體肋軟骨隆鼻第四次重修手術案例分享。(圖為萊佳形象美學診所提供)

「為何要選擇自體肋骨當作隆鼻的材料？」許英哲醫師認爲，對於多次隆鼻手術的愛美朋友，通常已經歷過單邊或是雙邊的耳軟骨切除，有些甚至鼻中隔軟骨也已經被切除過，造成整體鼻子基礎穩定性不夠，容易歪斜或是朝天。使用自體肋骨隆鼻，可以加強穩固鼻子的基礎結構。其次，通常在重修手術的鼻子內部疤痕組織較多，整體皮膚軟組織已經比天生的鼻子皮膚基礎來的厚重，因此需要更穩固的支撐；第三，重修手術的鼻子內部疤痕組織比較多，血液循環沒有初次隆鼻來得好，因此使用假體隆鼻的感染機率，會高於初次手術隆鼻者。由於自體肋骨隆鼻的組織相容性100%，基因完全與自身相吻合，可以說是上帝給予的絕佳材料。第四，一般使用假體隆鼻感染者，都必須先取出舊的植入假體，經過6個月的恢復期後，才能重新植入新假體。但若使用自體肋骨隆鼻，只要將舊假體取出就能直接進行鼻子重修手術，不必再苦等6個月。術後配合服用抗生素，避免菸酒以及熬夜，就能消除感染，安全性較高。

▲女藝人工作照—自體肋軟骨隆鼻第四次重修手術案例分享。(圖為萊佳形象美學診所提供)

「並不是只要使用自體肋軟骨隆鼻，就沒有任何問題。會做跟做得好是兩件事！」許英哲提醒，自體肋軟骨隆鼻成果與醫師對鼻子結構的了解程度，以及經驗熟練度息息相關。「鼻子在五官當中，對視覺上的美感佔有非常重要的角色；擁有美麗與自信，是女人終其一生的課題，不應輕易妥協」慎選醫師，才能讓您夢想成真！