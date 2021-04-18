自體肋軟骨隆鼻當道！許英哲醫師開刀示範 百位同業醫師參與

西方人鼻子高而挺，五官顯得十分立體，大多時候只需要再增加一些妝感，就能讓整體感的精緻度加分。反觀東方人普遍鼻型較為扁塌、鼻基底也相對凹陷不足；鼻子結構短而小，就會使得嘴唇感覺起來特別突出、略有暴牙感。因此，隆鼻手術在台灣向來是整形手術排行榜前五名的項目。

萊佳形象美學執行長許英哲醫師表示，臉部的立體度與鼻基底息息相關，有些醫師做隆鼻手術只是將鼻樑加高，鼻頭與鼻部基底未做到撐高延長，因此無法為整體大大加分。一般來說，若想改善輕微凸嘴及輕微的暴牙現象，只需要將鼻柱往前，加上鼻尖延伸，就可達成完美五官比例的夢想。

許英哲進一步指出，目前鼻整形手術常用的植入物材料有四大類，分別為自體軟骨、自體肋軟骨、異體肋軟骨及人工假體。自體軟骨包含耳朵軟骨、鼻中隔軟骨，適用於簡單的隆鼻手術。而自體肋軟骨來自人體本身，相較於異體肋軟骨及人工假體隆鼻，比較不會有排斥的反應，莢膜攣縮及感染機率也較低。若發生感染可立即服用藥物處理，但如果以異體軟骨或假體植入，倘若發生感染則需將植入物取出，增加反覆手術的風險。加上自體肋軟骨可提供鼻子變長、變高情況下，擁有較強的支撐力，可避免植入物穿出，數量也較足夠，因此「自體肋軟骨隆鼻手術」成為近年的流行趨勢，亦被廣泛運用於二次重建或較困難的隆鼻手術。

▲左圖：百位整形外科主任、各大醫美診所院長及整形外科醫師共同參與。右圖：美容外科醫學會代表授獎予許英哲醫師(圖/萊佳形象美學診所提供)

此外，許英哲醫師本身就是耳鼻喉專科醫師，師承於全球無假體隆鼻"鼻祖"美國芝加哥Toriumi教授，親授自體軟骨隆鼻技術，更貴為許多國際指標性學術研討會指名的顏面整形種子講師。此次許醫師也榮獲執業界牛耳的「台灣美容外科醫學會」與「台大醫院整形外科」邀請，於台大醫院國際會議中心盛大合辦「鼻整形live surgery教學講座」，現場執刀「自體肋軟骨隆鼻手術」的技巧示範，在場超過百位整形外科主任、各大醫美診所院長及整形外科醫師共同參與，現場氣氛熱烈非凡。

▲許英哲醫師受邀為－「鼻整形live surgery教學講座」自體肋軟骨隆鼻手術現場執刀示範。(圖/萊佳形象美學診所提供)

許英哲醫師呼籲愛美人士，臨床上自體肋軟骨隆鼻有全自肋及半自肋二種方式，全自肋的鼻背是使用自體肋軟骨，但自體肋軟骨會有彎曲的問題，因此建議可採用半自肋方式，在鼻背上使用假體植入。而且每個人的鼻型條件不盡相同，加上每一種植入物都有它的特性，盼求診者與醫師溝通時，一定要徹底了解自身鼻型狀況，及找到經歷豐富又合格的專業醫師諮詢。切勿單方面以價格代替價值，如此在找回自信美麗的自己同時，更多一份保障及安心。