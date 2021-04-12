關心媽媽婦科保健問題與「內在美」 是母親節暖心的選擇

母親節將至，許多人都想送給媽媽最好的禮物，報答母親懷胎10月、含辛茹苦將自己拉拔長大，懷孕對身體影響非常巨大，但卻不減眾多女性成為「媽媽」的決心，在迎接這偉大節日之際，就讓我們一同檢視孕後媽媽們該注意哪些事情。

歷經孕期辛苦，產後的婦科問題同樣必須重視

懷孕時母親荷爾蒙會產生變化，肚子會被嬰兒形體撐大，嬰兒的重量也會對身體形成壓力，而無論是剖腹或者自然產，媽媽們在經歷分娩過程後，很容易留下私密處鬆弛、乾澀或產後失禁等後遺症。

藝人陳嘉樺（Ella）曾在臉書分享身為人母的不容易，在孩子出生後，在打噴嚏、跳躍、跑步等動作時飽受漏尿所苦，於生活中造成許多不方便。

Ella手術後發表了一篇貼文，開頭兩句話寫道：「母親不是超人，在所有過程中有任何困難和沮喪，請你們一定要尋求幫助，不管是你的另一半、家人、朋友、或是專業人士，讓大家一起幫助你。」不只說出許多女性朋友的心裡話，也點出大部分產後媽媽們身體碰到的狀況。

子宮頸抹片檢查，女人每年最重要的6分鐘

在所有婦科問題中，子宮頸癌是最常見的癌症之一，定期接受子宮頸抹片檢查就顯得至關重要，除了確認子宮頸健康情形，如果不幸罹癌，也可在初期發現，避免狀況惡化的同時，更有比較高的治癒率。

渾然天成聯合診所婦產科專科醫師建議，凡有過性經驗的女性，無論年紀都需要每年定期進行子宮頸抹片檢查，本人或配偶多重性伴侶、早婚、生育次數較多、有抽菸習慣或子宮頸曾受病毒感染者更需特別注意。

值得一提的是，新柏氏超薄子宮頸抹片（ThinPrep）改良自傳統子宮頸抹片，擁有美國FDA及衛生署雙重認證，是醫學技術上的重要突破，能大幅提升檢測結果準確度，即使費用較高，在專業婦產科醫師操作下，能快速又無痛達到子宮頸癌篩檢及預防保健的雙重目的，可說是讓女性朋友多了一種選擇。

預防更勝於治療，找到最適合自己的選擇

除了子宮頸抹片檢查，要真正貫徹預防勝於治療，HPV（人類乳突病毒）篩檢與疫苗施打都必須重視，HPV是導致子宮頸癌的主因，透過HPV篩檢能預先瞭解自己是否為罹患子宮頸癌的高危險群，而渾然天成專業整形外科診所施打的「9價HPV疫苗」不只預防子宮頸癌，更能顯著降低陰道癌、肛門癌、口咽癌等9種其他類型的HPV病毒，配合定期做新柏氏抹片檢查，就能起到很好的預防和保護效果。

圖：子宮頸防護黃金組合「定期抹片檢查/HPV篩檢+接種HPV疫苗」

不僅外在需要打扮，更要注意「內在美」

關於產後問題，女性私密處專家歐冠彣醫師指出，對身體最明顯的影響就是私密處，隨著歲月累積、膠原蛋白流失與肌膚水分下降，私密處結構很自然會出現老化，尤其是產後或更年期婦女，更容易出現陰道鬆弛、陰唇乾癟、皺化的情形，雖不至於影響生活，卻影響夫妻性事和諧，動搖身為女性的自信。

為找回女人該有的水潤，渾然天成新式小陰唇修整、陰道緊縮與大陰唇脂肪填補手術、薇薇電波一直以來詢問度都居高不下，透過精緻修整與縫合技巧，和4D全層陰道緊縮技術，重建私密處的美觀與緊緻。而脂肪具備保暖、幫助新陳代謝等功能，哥倫比亞知名抽脂體雕大師Dr. Hoyos更稱脂肪是「液體的黃金」，藉由大陰唇補脂，便能幫助私密處找回應有的飽滿水嫩與彈性。

圖：「小陰唇修整、陰道緊實手術、薇薇電波、大陰唇填補」為產後媽媽族群詢問度高的手術療程。

找回年輕自信，是媽媽們共同的追求

母親對家庭長年無私奉獻，為了她的健康，讓媽媽更年輕漂亮，不妨在母親節給她一個驚喜，渾然天成整形外科黃雯琪醫師提醒大家，在進行任何健康檢查或外科治療之前，一定要與醫師充分溝通，才能確實達到預期成果。渾然天成在業界以主任級全女醫療團隊聞名，醫師們同為母親的過來人，明白私密檢查時的敏感及不自在，以親切溫柔關懷提供放鬆自在的就診環境，陪伴您走過人生中每個美麗蛻變的歷程。