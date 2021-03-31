遠離私密感染！微創包皮環切術近乎無痛好處多

一位32歲男性病患，因反覆感染外生殖器病毒疣來門診求診。經過病史詢問，才發現這位病患這五年來一共進醫院進行電燒手術超過10餘次！

渾然天成泌尿科專科醫師幫他做詳細的理學檢查後，發現他是包皮過長，導致包皮無法推下至陰莖冠狀溝。由於包皮前端及內側多處長出病毒疣，故建議他除了做電燒以外，也應順便將過長的包皮切除。男子在接受最後一次電燒及割包皮手術後，已於門診追蹤三年，至今無再復發。

菜花、子宮頸癌…HPV病毒‧包‧山‧包‧海

包皮內側至陰莖冠狀溝的區域，是陰莖較為潮濕的部分，因為容易隱藏汙垢、 尿漬…因此病菌也容易在此孳生。根據研究顯示，切除過長的包皮可以減少龜頭包皮炎，以及人類乳突病毒(HPV)多處蔓延的機會，而子宮頸癌、生殖器疣（俗稱菜花）、陰莖癌、直腸癌和口咽癌，也皆與HPV病毒有關！男性因包皮過長想要減少引起私密發炎疾病等困擾，或降低性生活上造成另一半感染的風險，進行割包皮手術可說是簡便安全的方式。

一分鐘檢測，看看自己是否包皮過長？

一般來說需要割包皮的狀況分為包皮過長與包莖，陰莖未勃起時龜頭無法露出超過三分之二，勃起後無法完全露出龜頭，但還是能將包皮退到冠狀溝處，露出龜頭及尿道口，就是包皮過長；而包莖則是包皮開口狹窄，無法退到冠狀溝處讓龜頭露出，嚴重的甚至會擠壓龜頭，阻礙血液循環影響龜頭發育。

較完美的包皮長度，是在陰莖未勃起的情況下，包皮可以微微蓋住龜頭下三分之一處(龜頭露出超過三分之二)，而勃起後龜頭可以完全露出，這是較為理想的包皮長度！若是你有包皮過長、包莖的問題，甚至是包皮反覆發炎、感染等症狀，那就可以考慮尋求專業的泌尿科醫師諮詢，進行微創包皮環切手術！

圖：什麼是包皮過長和包莖？

擔心疼痛與隱私問題？渾然天成微創包皮環切術解決

很多男性其實常閃過割包皮的念頭，但想到小兄弟的疼痛、術後恢復問題、以及到大醫院「掛號割包皮」這種沒有隱私的感覺…便望之卻步！

座落於台北車站旁邊的「渾然天成聯合診所」，是許多男性網友近期常推薦的割包皮手術診所之一，除了交通方便、隱私性極高之外，微創包皮環切術由多年經驗的泌尿科男醫師施術更是考量的重點！

一般診所大多採用局部麻醉，手術過程令人害怕緊張，如果是女醫師看診，又會擔心她的目光，但不同的是，渾然天成採用舒眠麻醉方式，全程有麻醉專科醫師偕同施術，許多患者表示：「放鬆心情睡一覺起來就好了，手術過程不尷尬又舒適。」另外執刀醫師「泌尿科專科黃冠鈞醫師」擁有多年豐富的手術經驗與資歷，手術時能以更平實溫和的態度面對患者，對於包皮長度測量、縫合精度、傷口表面是否美觀等處理，更是專精熟練！由於手術精準快速、傷口小、比傳統割包皮更不易腫脹，因此術後恢復期也較短，許多患者在完成這「重大」的手術後，也能快速回到工作岡位(非劇烈勞動的工作)，默默地扭轉了他與小兄弟之間的生活。

圖：渾然天成微創包皮環切術，手術方式與優點。

渾然天成全體醫療團隊提醒男性們，若您有「包莖、包皮過長」等私密難言之隱，在性生活、衛生健康上遇到極大的困擾，就快點鼓起勇氣，前往「渾然天成聯合診所」諮詢！若有其他手術、微整需求，還能一日完成多項療程喔！