鳳凰電波「定錨式打法」 精準不痛免麻醉

風行醫美市場二十幾年的電波拉提療程，隨著新一代機種「鳳凰電波」推出，以及林心如等女明星的光環加持之下，甫上市就捲起潮流、迅速成為輕熟女間熱烈討論的話題。只不過對於類似療程感到疼痛的負面經驗，以及因操作不慎而導致水泡、燙傷，甚至肌膚潰爛的新聞案例不時傳出，也讓不少躍躍欲試的愛美人士打起退堂鼓。對此，粹究美學診所院長楊仕安醫師以及吳婉華醫師表示，只要掌握肌膚解剖結構，加上充分運用儀器的專利技術，以特殊的「定錨式拉提法」將能量精準傳遞在韌帶與淺筋膜層等錨點上，便能在不需全身睡眠麻醉、甚至不需塗敷表皮麻藥膏的狀況下，達到舒適又滿意的成效。

鳳凰電波新觀念 不麻醉更舒適

「大家最常提的問題就是打鳳凰電波會痛嗎？需要敷很久的麻膏或是乾脆全身麻醉嗎？」吳婉華醫師指出，診間詢問電波拉提的民眾，除了效果之外，最在意的莫過於療程舒適度。即使新一代機器加大探頭面積，也縮短四分之一的施作時間、治療效率大幅提升，但還是有許多怕痛的患者相當擔心。吳醫師強調，「我不建議使用睡眠麻醉的方式進行電波療程，因為施打過程中需要客製化能量以及彈性調整參數；若是患者無法在第一時間給予感受回饋，那麼將會提升燙傷風險，更會影響醫師對於能量分配的判斷。」

「其實不僅避免睡眠麻醉，我甚至建議接受鳳凰電波療程的患者，盡可能連表皮麻藥都不需要敷。」同樣擁有原廠認證的楊仕安醫師分析，由於新一代鳳凰電波具備智慧減痛技術，儀器會於療程中以「分段噴灑冷媒」以及「多向環迴振動」的方式，一方面干擾神經系統傳遞疼痛知覺、另一方面保護表皮層不受高溫傷害，因此能減少治療過程的不適感。楊醫師也說明，「敷了麻膏反而會讓肌膚對冷媒的保護作用感到遲鈍，使減痛效益大打折扣。許多患者本來半信半疑，但後來發現不上麻膏直接『裸打』，的確比想像中來得更舒適。」而如何在降低疼痛感的同時，又能確保能量有效傳遞，則考驗著醫師的臨床經驗與專業技術。

▲新一代鳳凰電波的專利技術，能透過冷媒與震動模式大幅降低疼痛、灼熱等不適感。

肌膚鬆垮下垂 韌帶老化是關鍵

緊緻、逆齡是鳳凰電波的主要訴求。然而提到老化，不少人會直覺想到皮鬆肉垮、臉部膠原蛋白流逝等現象，但其實垂直於肌膚深處，維繫筋膜、骨膜與皮膚之間的「支持韌帶」，也扮演著關鍵角色。吳婉華醫師解釋，「支持韌帶」是由膠原纖維組成的結締組織，具有韌性和支撐力，能層層貫穿、固定臉部軟組織，並抵抗引力變化。然而隨著年華老去，原本穩固的韌帶也會逐漸鬆弛、喪失彈性，最終無法支撐重量而導致臉部凹陷、鬆弛下垂等老態出現。吳醫師進一步說明，「支持韌帶又可分為維繫各筋膜層之間的『假性韌帶』，和由骨膜延伸到皮膚的『真性韌帶』，其中真性韌帶與木偶紋、法令紋等老化徵狀有關，因此在臉部年輕化的治療中也顯得更為重要。」

▲支持韌帶串連起各層組織，其中自骨膜延伸出的「真性韌帶」扮演著支撐肌膚的重要角色。

不再只是蓋格子－鎖定韌帶「錨點」精準提拉

「許多人以為只要調整好電波的機器參數、蓋好轉印格，怎麼施打都沒有太大的差別。但其實光是在關鍵位置的選擇上，就能造成很大的差異。」整合多年微整經驗的楊仕安醫師，將真、假性韌帶以及臉部淺筋膜支撐區域等影響面容垂垮的關鍵部位比喻為「錨點」(anchor point)，並結合鳳凰電波發展出「定錨式拉提法」，特別針對這些錨點進行加強。

▲「定錨式打法」將電波熱能鎖定在臉部各個支持韌帶的錨點上。

楊醫師分享，「像是『眼眶韌帶錨點』能改善眉毛、眼皮下垂等問題；『顴韌帶錨點』對應到凹陷下垂的中臉區域；而『上頜韌帶錨點』影響了法令紋的深淺；至於『下頜韌帶錨點』則可以緊緻輪廓線條，並減少嘴角括號紋與下巴木偶紋的產生。」不過楊仕安醫師也表示，由於每個人的錨點位置或多或少會不太一樣，因此醫師除了客製化發數的分配，也要精算錨點的重疊能量區，才能有效將電波熱能傳導到錨點上、增加緊緻與膠原蛋白增生的效果。

▲電波熱能刺激錨點部位，達到緊緻韌帶、促進膠原蛋白新生的效果。

能量並非越高越好 累進蓄積才安全

本身也曾接受過前一代電波療程的吳婉華醫師，對於那種滾燙灼熱的疼痛感依然記憶猶新：「早期電波剛上市時，許多醫師紛紛追求能量較高的治療方式，也造成不少客訴。但隨著新一代機種改良，以及配合精準的『定錨式拉提打法』，將適合的能量累進蓄積在錨點部位，就能利用熱能的多層次堆疊，達到一定的治療效果，又可以避免瞬間高溫的燒燙感。」而楊仕安醫師也呼籲，消費者不該只著眼於能量的高低，「能量打得高不如打得巧。畢竟過高的熱能不但無法帶來年輕緊緻，還會造成水泡、燙傷，絕對是得不償失。」

▲吳婉華醫師強調電波能量並非越高越好，精準分配熱能，才能舒適又有效。

選擇原廠認證 拒絕來路不明山寨機

雖然鳳凰電波備受討論，顧客普遍也對效果感到滿意，但醫師們仍提醒大家，選擇療程前一定要睜大眼睛「停、看、聽」。尤其市面上出現來路不明的水貨、山寨機以低價攬客，若是不慎使用到仿冒品或回收重製的探頭，恐怕造成健康危害。因此除了辨識原廠購機證書，消費者最好也要掃描探頭外包裝上的防偽標籤，並選擇官方認證診所以及通過審核的醫師，才能確保「與時光逆行之旅」能夠美得安全又放心。