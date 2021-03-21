產後這4部位最易鬆弛！女神媽咪緊「身」關鍵就靠它

產後如何恢復好氣色與好身材，並讓私密緊回來，是很多產後媽咪們關注的話題，看看那些產後依舊美麗動人的女星們，隋棠、賈靜雯、徐若瑄、安以軒，還有南韓女神全智賢、金泰希，很難想像她們現在是40歲上下甚至45歲以上的產後媽媽，到底是怎麼做到的？各位地方媽咪們看到女神們產後塑身有成的新聞內心除了羨慕，也有一把熊熊燃燒的火吧。渾然天成體雕專家告訴各位，也許女星們天生麗質，但若沒有後天努力，也很難長久維持這樣的好身材，所以媽咪們一起面對問題找回傲人身材吧。

產前產後大不同？臉鬆、胸部鬆、肚皮鬆、陰道鬆，從上鬆到下

同樣身為產後媽媽的整形外科醫師歐冠彣提到，多數女性生產過後，雖然都會努力的保養，但穿衣、洗澡時看到自己身材走樣、鬆垮的部位，總會一時無法接受而垂頭喪氣、憂鬱自卑。醫師分享門診案例，也有一些媽咪說，雖然腰身沒影響，但肚子確實比懷孕前鬆很多，且還有妊娠紋，想要回到產前的狀態那絕對不是靠少吃就可以達成的。

整形外科專科黃雯琪醫師說明，產後鬆弛不分部位，從臉部、胸部、肚子，到私密處的陰道鬆弛，真的從裡到外都不放過，加上媽咪們帶寶寶的辛勞、忙碌疏於保養，長期下來，疲態在臉上一覽無遺，更帶給人蒼老的感覺。其實想讓產後身材回得來，想讓外表看不出實際年齡，並快速找回好身材也是有方法的，以下就由渾然天成體雕專家美女醫師團隊，告訴妳如何找回漂亮身材曲線、顏值的黃金關鍵！

產後女性最容易鬆弛的四大部位！多項療程雕塑美形一次處理

黃雯琪醫師表示，為了讓媽咪們在經歷各種產後困擾也能從容面對，渾然天成提供一日手術合併處理多項產後問題的服務，一次將煩惱解決、節省多次麻醉時間降低醫療風險，術後照顧也更加省時、省力，希望媽媽們重新擁有產前迷人風采與美麗自信。

一、臉部（上半臉&下半臉）

臉部拉提：

不少輕熟女媽咪屬於上半臉老化初期，可藉由「隱痕提眉」改善抬頭紋、皺眉紋等症狀，若是因為老化而眉毛或眼皮下垂、眉壓眼，能透過「眉下提眼皮」來解決。而對於鬆弛較嚴重的女性，可與醫師討論是否透過「內視鏡前額拉皮」、「中下臉拉皮」來改善。

五合一抽眼袋：

媽咪日夜操勞疲憊，容易影響睡眠，漸漸眼下肌肉與皮膚鬆弛，加速眼袋生成，藉由『五合一抽眼袋』移除眼袋脂肪再回填淚溝，將鬆弛筋膜拉緊固定避免眼袋復發，一次改善眼袋淚溝，術後恢復快，適合忙碌的現代人。

自體脂肪補全臉、臉部微整：

產後膠原蛋白流失，能透過自體脂肪填補雙頰凹陷、蘋果肌、夫妻宮、法令紋、淚溝等，讓臉蛋看起來容光煥發、線條更柔和。對於不想動刀，但又想維持好臉色的媽咪們，也可選擇非侵入式的「鳳凰電波」、「音波拉提」、輕微整「埋線拉提」、針劑除皺或肉毒瘦小臉等，做為定期保養療程，讓臉型緊緻澎潤。

二、胸部美形（隆乳、修乳頭）

提乳合併隆乳、乳頭修小：

多數產後媽咪哺乳斷奶後，乳腺逐漸萎縮，胸部就會變小變形，若是瘦得太快胸部突然失去支撐，就更容易變成鬆弛的布袋奶、胸部下垂，加上哺乳後乳頭容易變長變黑，嚴重的還會乳頭下垂，因此除了透過自體脂肪豐胸或隆乳方式，也可合併提乳，將胸部向上拉提更豐滿，最後搭配乳頭修小，讓媽咪不再垂頭喪氣。

三、腹部（拉皮、抽脂）、身材管理

隱痕腹直肌重建、腹部拉皮、六合一腹部拉皮+隆乳：

輕中度腹部變形鬆弛，可藉由「隱痕腹直肌重建」，將腹直肌固定收緊、緊實肌肉。而「腹部拉皮」則能處理較嚴重的肚皮鬆弛、腹直肌被撐開的情形，並同時把內臟歸位、改善外陰下垂與減少妊娠紋，且減肥瘦下來後皮膚容易變鬆弛，也能除去贅皮拉提緊實，用肌肉做出有曲線的腰身。另外若同時有調整胸型的需求，也可與腹部拉皮同一切口合併隆乳手術，找回美觀健康。

抽脂體雕、消脂針：

產後婦女因為荷爾蒙劇烈改變而身體基礎代謝下降，容易遇到肥胖問題，如胖大腿、水桶腰等，因此除了腹部拉皮，也能依個人狀況合併抽脂，藉此達到更理想的體形雕塑。若不想手術也能選擇免動刀「消脂針」解決多部位局部肥胖，針對蝴蝶袖、小腹等淺層脂肪達到消脂塑身的效果。

4+2R代謝飲食法－增肌減脂體重管理：

減重專家王姿允醫師從飲食、營養介入治療，以健康腸相為導向研發4+2R飲食，強調無用藥、不挨餓、不麻煩、不需運動、不易復胖為訴求，對於做過抽脂手術的人還能提高體態維持度！

四、私密處

陰道緊縮：

資深婦產科醫師林美君說明，當凱格爾運動不足以讓身體恢復到預期中的緊實度時，可與專業醫師諮詢，透過手術輔以雷射方式提升陰道緊實度、彈性，就像是替陰道拉皮一樣，除了把陰道環狀的肌肉做全層緊縮，也同時把陰道口修整得像未生產前一樣，讓親密行為時能有更好的包覆感。

私密保養、大陰唇填補：

私密處保養也有「薇薇電波」有助陰道內部啟動組織新生、膠原蛋白重組，同時也緩解部分產後微漏尿的困擾。另外私密處老化乾癟，也能藉由自體脂肪、玻尿酸填補大陰唇，讓小妹妹看起來更加水潤飽滿。

圖：產後多項手術一日完成，省時、省預算、方便好照顧、降低醫療風險、一次解決多重問題，以上案例已簽署授權同意曝光，僅代表該當事人成效，實際療程效果依個人狀況不同。照片僅做為輔助醫師治療說明用途。(渾然天成整形外科提供)

全方位女性體態雕塑，安心享受變美過程

渾然天成醫療團隊，理解女性患者在諮詢時常會有尷尬、難為情的心情，因此整合了整形外科、婦產科等全女醫團隊，讓患者能夠更加自在地傾吐心聲，多位醫師也身為人母，可深刻體會同為女人、媽咪遭遇的困境，以及身體及心境上的變化。此外，無論是醫療設備、麻醉都與醫院同等規格，更聘請有專業執照的「麻醉專科醫師」全程守護患者安全，將手術疼痛及恢復期降低。加上渾然天成擁有衛福部「醫療院所美容醫學品質認證」，醫療品質有保障，讓您在安全且近乎無痛之下，更能享受美麗的蛻變過程。