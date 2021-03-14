年後塑身不辛苦 2021體雕新趨勢：冷凍減脂✕肌動減脂

「複合式療程」優雅減脂、精準雕塑 還原完美曲線，過完新年春節又迎來元宵節和228連假，一連串聚會活動不免大吃大喝，即使窩在家追劇、打牌，點開外送APP一樣能輕鬆享受美食，不知不覺就攝取過多熱量和糖分，身形是不是也跟著幸福肥了呢？隨著春天的腳步近了，很快就無法靠厚重衣物隱藏身材，勤跑健身房也很難快速見效，不如好好把握年後減重黃金期，漫雲思境診所院長高珮菡醫師強調，透過非侵入體雕療程剷除囤積在身上的脂肪，再搭配規律運動及飲食控制，就能讓性感馬甲線、六塊肌現形，蜜桃翹臀笑起來！

倍效減脂+有感增肌 複合式體雕療程2021網路聲量最高

隨著醫學美容科技的發展，消費者對「美」的需求與標準不斷提升，運動也不再是雕塑身材的唯一途徑，醫美療程開始走向非侵入性、免動刀，效果「自然、漸進、持久」的趨勢，一直以來從獨特的減法哲學出發，化繁為簡、去蕪存菁，期望透過有節制且量身打造的療程，精準帶給顧客最好的效果，漫雲思境診所院長高珮菡醫師表示：「『冷凍減脂+肌動減脂』的複合式治療預計將開啟2021體雕美學全新的篇章，由專業醫師評估規劃後，兩者能發揮加乘效果，增肌減脂效果更有感，讓身形曲線更好看！」

圖片來源：漫雲思境診所提供

【冷凍減脂】可針對手臂、背部、腰腹、大腿內外側等有大面積頑固脂肪堆積的位置進行局部雕塑。專為雙下巴脂肪設計的治療探頭，單次治療即可減少27%的脂肪厚度，讓透過非侵入療程快速實現緊緻小V臉的夢想終於得以實現。

【肌動減脂】增肌減脂是打造理想體態的關鍵，仰賴正確的運動及飲食計畫因此並不容易做到，好萊塢名人御用非侵入體雕療程，利用革命性專利HIFEM高強度聚焦科技深入肌肉組織，有效增加使用者的肌肉質量，同時提升身體燃脂力，引發脂肪細胞凋亡，一次療程能達到一般自主運動無法做到的20,000次超極限肌肉收縮，短時間內實現增肌減脂雙重功效，更快、更精準、更有效率地鍛鍊腹部及臀部肌肉，很適合追求身材線條的忙碌現代人，高珮菡醫師建議：「若本身是脂肪較多的人，可與專業醫師諮詢後，先做同樣是非侵入的冷凍減脂療程再進行肌動減脂，體雕效果更明顯。」

隱身大安區名人巷，「漫雲思境」命名靈感來自環境幽美、步調緩慢的漫雲村，期望為繁忙都會生活創造留白空間。生活在都市，人們往往被時間的流逝和快速步調掩蓋了自身光彩，因此「漫雲思境」跳脫一般醫美思維，回歸以人為本並追求「減法哲學、內外兼具、自然平衡」，希望每一位貴賓能在我們用心打造的高規格環境下褪去多餘的外在、找回本質的美好，唯有當我們找回自己的節奏與平衡的身心，方能由內而外散發優雅自信。