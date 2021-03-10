國際級直播實操注射培訓－双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用認證講師培訓會

双美生技（4728）旗下三款膠原蛋白植入劑為全球唯一，取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)、大陸國家藥品監督管理局(NMPA)雙重認證，更是唯一在兩岸皆為主管機關核可上市的醫療美容產品。

▲2021双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用CO2打法認證講師培訓會

双美生技（4728）總經理林賴美枝表示，「好的產品，就需要透過優質的醫師，將產品特性充份發揮在對的人、及對的地方施打。」因此，發展出「双美TFP醫師培訓認證」，又稱「双美注射學院」。此次「双美注射學院」於台中林酒店及曼齡醫美診所舉辦的台灣首場「2021双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用CO2打法認證講師培訓會」，不僅獲得台灣整形外科醫學會、中國整形美容協會海峽兩岸分會、中華海峽兩岸整形美容協會、世界顏面整形外科醫學會、中華民國美容醫學醫學會、中國整形美容協會醫美線技術分會等六大醫學學會的支持，更獲得全台超過150位醫師蒞臨授課，達成首次國際級直播實操注射培訓。此舉，凸顯双美生技Sunmax品牌於兩岸醫美市場成功獨佔「膠原蛋白」界的鰲頭，並深獲醫界與消費者一致信賴與口碑。

双美注射學院成立的宗旨，為培養醫師具備醫、教、研三個領域皆專業的綜合型人才。舉凡所有的合作院所和醫師，皆需經過双美嚴格的教育訓練，並獲得「双美TFP(Target、Focus、Persistency，目標、聚焦、堅持)醫師培訓認證」，才能施打双美膠原蛋白。目的在於避免醫療人員(包含醫師、護理師、諮詢師等診所內人員)對產品特性不夠了解，容易選錯對象施打或打錯位置，為求美者以及公司品牌力做第一線安全把關。其次也能防範市場上水貨、假貨等問題發生，著實為全台醫療院所打了一劑強心針。

▲連鎖醫美集團林立荃醫師蒞臨授課

双美膚力原膠原蛋白植入劑-含利多卡因 (俗稱膠原蛋白針、稚齡針)，在過去往往被定位於「填充劑」的角色。但在醫美臨床上，双美膠原蛋白植入劑除了能立即改善黑眼圈、改善皺紋、毛孔以及提亮膚色、填補肌膚的缺陷等立即功效，更具有誘導纖維母細胞遷移促進自體膠原蛋白的增生後期效果。因此在2017年底，已將產品重新定位成「可增容的皮膚煥白營養針」，以去黑、營養補充、緊緻提升、補充膠原蛋白、注射安全性高，以及效果自然等特性，成功創造消費者對膠原蛋白植入劑的接受度。此次双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用：「CO2打法」，即是在双美膠原蛋白在眼周臨床應用上的施打技術升級，除了原本黑眼圈客群外，更深化瞄準了眼周所有老化問題：如過往只能進行手術的眼袋、淚溝、上眼瞼凹陷、眼尾下垂等進一步拓展双美的銷售市場範疇。

▲双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用：「CO2打法」

專精注射微整形的連鎖醫美集團林立荃醫師也說，「眼周是極敏感的區域，而且非常容易打出問題」，因此目前台灣能注射於眼周區域的產品少之又少。但膠原蛋白本身就是真皮層含量最多的蛋白質，注射在眼周不會有玻尿酸產品的丁達爾現象，同時，膠原蛋白不會吸水腫脹，不易皮下淤血，注射後恢復期相當短，所以特別適合眼周的應用。加上双美生技採用與人體最相近的SPF豬皮，來萃取無端肽膠原蛋白，安全性高而且不易過敏。而且膠原蛋白原本就是人體結締組織中含量最多的蛋白質，具有高度的生物相容性及生物可降解性。若想滿足各種醫療的目的，則透過交聯處理來延長植入後的降解速率即可輕鬆達標。

双美生技總經理林賴美枝自信地表示，「以膠原蛋白做為植入性醫材的起始原料，純度是第一要求，純度高者，安全性就有一定的保障；萃取、純化的製程就是關鍵工藝，如何能讓膠原蛋白在不破壞原始結構又能達到高純度的要求，這就是双美膠原蛋白製造上的Know-How，與戰勝其他膠原蛋白品牌的獨到之處。」今後，双美將縱向延伸膠原蛋白植入劑適應症範圍，橫向擴張膠原蛋白應用相關醫美保養產品，全力搶攻全球膠原蛋白醫美保養龐大市場的商機，致力讓每個年齡層的女人都能保有青春的自信與活力，讓世界都看到『双美集團』存在的價值！