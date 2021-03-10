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草本淨酵飲代言人林心如宣傳肖像被盜用 公司發聲明追究責任
林心如代言的草本淨酵飲宣傳形象照被盜，不肖業者用以銷售類似產品。該品牌廠商DR.SHINE 草本淨酵飲嚴正發表聲明，澄清品牌代言人並沒有使用、推薦「台灣果蔬酵素」產品。呼籲消費者切勿被不當廣告誤導，同時公司將立即追究盜用行爲的相關法律責任。
該品牌公司DR.SHINE 草本淨酵飲 公關Ginnie接受採訪時表示，草本淨酵飲上市多年，深受消費者喜愛；去年請到也是愛用者的一線女星林心如擔任代言人，更是受到大眾關注，熱銷話題不斷。近日發現不肖業者未經公司及林心如本人同意，以Facebook粉絲專頁，擅自盜用產品廣告宣傳肖像，為不明製造商的「台灣果蔬酵素」推廣產品。對此行爲表示嚴厲譴責，公司將追查不法盜用者之法律責任。
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