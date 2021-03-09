年後體重控制-中醫減肥與穴位埋線！

一放長假「心寬，體就胖」，因此甩「過年肥」成了大部份人的首要目標！

年假很快的過去了，經過一個冬天，又冷，又是疫情。民眾多數在家防疫。於是在家東吃西吃，不外乎吃了很多高油、高湯、零食等食物。閒閒在家就總往冰箱尋寶，追劇，打電動又很容易想吃東西。加上運動量減少，想必過個年體重迅速增加個2公斤已經是常態了。隨時天氣越來越溫暖，當開始穿起短袖貼身衣服才發現，哇，怎麼胖這多………果然，過年真是體重控制很難防守的階段。

常榮中醫林朝慶醫師表示，年後減肥並不是只要吃的少就夠了，攝取熱量過低並不會增加減肥速度，極低熱量飲食（800大卡之內）會造成低血壓、怕冷、皮膚乾、便秘、情緒不穩等，不但容易造成復胖，更會造成復胖後再次減肥困難。

中醫減肥採自然療法－「補」的概念

「中醫減肥比較像教人如何養生」，林朝慶醫師表示中醫減肥有三個法寶，一是透過安全、草本養生、溫和的中藥做體質調理；二是通過穴位埋線提昇中藥方劑調理體質的效果，同時達到局部雕塑身材的目的；三是在中藥方劑及穴位埋線雙管齊下調理體質的同時，輔以衛教飲食控制，培養良好的飲食觀念及生活習慣，讓減肥的效果能穩定持續。而非僅僅是要求快速減肥卻流失了健康！

▲臉部埋線減肥（圖/長榮中醫診所提供）

中醫減肥的好處在於循序漸進，可以隨時依個人的體質調整處方，更能事半功倍，再搭配埋線，將羊腸線埋入穴位中，可持續刺激穴位，達到促進血液循環、加強新陳代謝、幫助局部脂肪分解的效果，既省時又方便。

中醫減肥不需過度節食、穩定不復胖

中醫學理認為，形成肥胖的原因在於「不均衡的飲食及不良生活習慣」，因此中醫減肥療法不會逼迫你只吃單一種類的食物，不會禁止你吃你喜歡的食物，也不會要求你只能吃多少熱量，中醫減肥是透過中藥方劑及穴位埋線，自然而然降低食慾，增加飽足感。「穴位埋線減肥減掉的是人體的脂肪而不是水分」，林朝慶醫師說，這就是為什麼中醫減肥在減肥過程中，人體依然能保持健康及精力旺盛，且復胖率較低的原因。隨時正確飲食觀念的建立及教導，才能維持好體態，我們需要跟民眾討論每個人的生活狀態及喜好，進一步設計好是合適的中藥調理及飲食控制，這樣就是才是長治久安的方法。

中醫飲食調理，合乎人性

其實，中醫減肥療法最大的好處就是不違背人性，採取自然的方式。中醫減肥療法強調飲食應符合健康的原則，唯有均衡的飲食習慣，才能創造健康，唯有身體健康才能成功減肥，避免復胖。

健康的飲食觀念是營養要均衡，飲食要適時適量。享用美食是人生中少數的美好體驗，不需要為了減肥而剝奪它，但也不要被不健康的飲食習慣影響而暴飲暴食。中醫減肥療法通過中藥方劑及穴位埋線，自然而然降低食慾，增加飽足感，幫助減肥者減輕生理及心理負擔，在輕鬆的狀態下養成健康的飲食習慣。

中醫學理認為，形成肥胖的原因在於不健康的體質，而中醫減肥療法所使用的中藥方劑及穴位埋線，就是為了幫助減肥者改善進而擺脫這些不健康的體質而建立，目的在使身體健康，而減肥只是間接達到的效果，與坊間盛行的各種減肥法辛苦追求體重減少1、2公斤的目的大相逕庭。

正因為中醫減肥療法將治療的重心放在身體健康上，所以不同減肥者因為形成肥胖的體質不同，都能得到量身訂製的治療，並非單一配方所有人一體適用，因此不會像吃單一配方減肥藥物那樣，減肥效果不明顯，容易遭遇瓶頸，又潛藏對健康有害的副作用。

埋線減肥原理與功效

穴位埋線減肥是針灸減肥的延伸治療，結合傳統針灸及現代醫學工具，將無菌的羊腸線，透過特殊針具，針入特定穴位的一種醫療手法。一般針灸減肥需每天治療，但透過穴位埋線，卻可在羊腸線被身體液化、吸收掉之前，約7〜10天的時間裡，都能以線代針、引起長效針灸感，達到健脾益氣、疏通經絡、溫中散寒、調和陰陽氣血的作用。

而肥胖症患者有很大的比例，都患有「內分泌失調」的問題。特別是產後女性以及更年期女性的肥胖問題，內分泌失調通常是主因。穴位埋線能調節下丘腦垂體腎上腺皮質和交感腎上腺皮質系統，穩定內分泌機能，加速脂肪新陳代謝，達到減肥的目的。亦能同時調整患者紊亂的神經，抑制肥胖者胃腸消化吸收和亢進的食慾，從而減少熱量攝入，同時刺激、活躍肥胖者遲鈍的自律神經，促進人體脂肪的分解和消耗，達到減肥目的。此外，對失眠、健忘、身疲乏力、腰膝酸軟、月經不調、痛經也有一定療效。

▲小腿、大腿埋線減肥（圖/長榮中醫診所提供）

埋線減肥有效嗎

穴位埋線減肥常使用與脾胃經相關的穴道，例如足三里、三陰交、關元等，但因為每個人體質和想改善的肥胖位置不同，所以實際埋線穴位也不盡相同。通常埋線後，若生活作息很正常，經驗上一般人1個月約可減肥3～5公斤，但是體質過於虛寒的人就瘦得很慢，效果因人而異，林朝慶醫師這麼說。

穴位埋線減肥注意事項

穴位埋線一再強調必須經由有經驗及專業的中醫師來執行技術，患者在埋線後的照護需留意以下幾點：

(1)埋線後，局部出現痠、麻、脹、痛的感覺是正常的，是埋線刺激穴位後針感得氣的反應，一般持續時間2〜7天左右即會自然消失。

(2)埋線後若有瘀血，代表皮下微血管出血，並不會影響健康及療效，。一般瘀血約在二周內會消失，不會留下疤痕。

(3)埋線後於埋線處無須拍打、按摩，順其自然就好。

(4)極少部分若發現埋線後局部出現紅、腫、熱、痛或硬結腫大等情況，應儘速回診，請醫師做適當的消腫處理。

(5)埋線後，為預防埋線部位感染及發炎，注意保持清潔，避免吃辛辣、油炸、海鮮等可能會引起過敏的食物。

過年假期結束，夏日即將來臨。每個愛美保持健康的男男女女，從現在開始要認真對待自己飲食及運動了。若真的自制力不夠，也可以與有經驗專業的中醫師好好討論，依照個人體質量身訂做減肥大計畫。總之，做就對了，從現在開始到夏天，體重減少5-15公斤都是可以做到的，要對自己有信心。