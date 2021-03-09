晶亮瓷非等同「骨粉」 破除疑慮安心變美

俗稱微晶瓷、晶亮瓷自2009年進入台灣市場以來，在醫美領域佔有一席之地，如今原廠加碼引進含有利多卡因成分的Radiesse Plus®新劑型，提供民眾更舒適多元的選擇。而發表會當日，醫界專家也針對市場民眾對於微整產品的疑慮做出解釋，指出晶亮瓷具有高度生物相容性、可被人體分解吸收，無殘留鈣化等副作用，更特別強調晶亮瓷不能和「骨粉」畫上等號，過往的舊觀念亟需修正更新。

大型研究顯示 晶亮瓷安全無殘留

受邀演講的楊仕安醫師表示，晶亮瓷於全球60多個國家核准上市，具有超過18年的歷史以及累積上千萬隻的使用量，其安全性早已被歐盟CE以及美國FDA認證。此外，多項大型國際研究也透過X光片、電腦斷層掃描以及MRI核磁共振造影等方式，證實在正確專業的施打操作下，晶亮瓷不會產生殘留、結節、肉芽腫，甚至鈣化、成骨等現象。

▲經由長達2.5年的研究顯示，晶亮瓷可被人體代謝吸收，並不會殘留於軟組織中。

曾與骨粉混為一談 實則概念大不同

晶亮瓷由70%的凝膠載體和30%的「烴基磷灰石鈣」(CaHA)所組成，後者會隨著時間分解成鈣離子及磷酸根離子，再由人體內的巨噬細胞所吞噬代謝，其實非常安全，也是人體中本來就存在的成份。然而早期代理商為了強調其生物相容性，將「烴基磷灰石鈣」(CaHA)直接形容為牙科使用的「骨粉」，卻反而造成消費者混淆。

▲CaHA晶球會被身體分解成為鈣與磷離子，並進一步被吸收。

楊仕安醫師指出，不少患者對晶亮瓷的疑慮其實是來自對「骨粉」的誤解。像是早期台灣與中國市場曾出現打著「骨粉」名號的黑心產品，當時引發的眾多醫療糾紛使「骨粉」背負罵名；而另一方面，也有許多民眾誤以為「骨粉」就是鑲嵌補牙用的「牙粉」，但事實上牙粉的成份為樹脂以及金屬，和用於誘導補骨的可降解骨粉材料大不相同。此外，骨粉的成份來源相當多元，包括自體、異體、牛豬等生物骨以及化學合成的人工骨粉，而人工骨粉所使用的「烴基磷灰石」(HA)也僅占其中部分比例，且多半會與其他成份（如β-三鈣磷酸鹽）合製，外型和大小更是和晶亮瓷所使用的「烴基磷灰石鈣」(CaHA)平滑晶球不同，兩者不能畫上等號。

▲骨粉材料來源眾多，烴基磷灰石僅是人工骨粉類型裡占部分化學合成比例的原料。

避免高風險部位 精準專業是關鍵

至於許多民眾擔憂微整注射所造成的動脈栓塞、失明，甚至組織壞死等風險，楊仕安醫師則強調，無論是何種微整填充物，只要是不當的施打方式、過多的劑量，以及錯誤的入針判斷，都可能造成血管堵塞、組織壓迫，或是器官缺氧等嚴重後果，因此選擇專業、經驗豐富的醫師與合格的醫療院所是保障安全的不二法門。在發表會中，楊醫師也援引由17位國際學者共同研究的最新論文，指出鼻部許多地方風險甚高，須謹慎避免血管栓塞，甚至近來專家已不建議晶亮瓷施打於鼻尖、鼻翼等處，反而應充分利用晶亮瓷的特性，使用於更適合的其他部位。

▲國際學者專家報告指出，鼻部、眉間等部位為微整產品造成血管栓塞的高風險區域。

彈性黏力表現佳 適用於組織提拉

晶亮瓷具有高黏性、高彈性的特色，能提供足夠的支撐力與更大的拉提效果，臨床應用上特別適合用於蘋果肌下垂、法令紋凹陷以及組織流失所導致的各種塌陷部位。以容易顯露老態的眼周為例，楊仕安醫師建議使用晶亮瓷支撐下滑的蘋果肌，並拉提眼眶外側的瞼頰溝，進行「三明治眼袋」微整術，讓原本垂垮的組織向上提拉，鬆弛的眼袋也能在晶亮瓷的作用下變得緊實貼合，並持續刺激自體彈性膠原蛋白增生。

▲35歲男性接受三明治眼袋療程，以晶亮瓷改善眼周老化症狀。

充分溝通客製化 安心變美無疑慮

隨著市面上各式微整產品推陳出新，消費者除了擁有新的選擇，也難免更加眼花撩亂。楊仕安醫師叮嚀，老化現象通常由許多綜合因素所造成，與其鎖定單一醫美品項、追逐最新潮流，不如先和醫師充分溝通，了解各項產品或療程的特色與適應症，打造出客製化的複合式解決方案。此外，也不能忽略保持日常生活良好習慣，避免熬夜菸酒、過度勞累，才是延緩老化的根本之道。