晶鑽生醫(6815)協助台北榮總桃園分院抗疫情 贈30台DR.OZONE 活氧大師

晶鑽生醫(6815)奉獻社會不餘遺力，董事長賴柏如率領團隊向桃園榮總醫院團隊敬意，捐贈30台DR.OZONE 活氧大師殺菌造氧機給院方，感佩第一線醫護人員位居抗疫前線戰戰競競與COVID-19 新冠肺炎戰鬥，保護民眾安全對抗疫情，希望透過活氧大師，讓第一線的醫療人員擁有一個純淨的空間。

台灣積極推動防疫安全社交距離及全民戴口罩政策，有效阻隔了COVID-19的高傳染率，也成為世界各國防疫的楷模；除了飛沫傳染之外，環境中的空氣感染也很重要，民眾已熟悉酒精清潔消毒作業，但無法完全抵抗或清除有驚人傳染速度的COVID-19。

晶鑽生醫(6815)產品「DR.OZONE 活氧大師」，能有效釋放臭氧(O3)殺菌，讓消毒、殺菌、淨化一氣呵成，為全民打造一張安全的環境保護網，相較於台灣民眾已慣性使用的酒精、次氯酸水等其它環境清潔用品，「DR.OZONE 活氧大師」可廣泛運用在環境中各場域及空間，有效對抗肉眼看不到的病菌，讓消毒殺菌無死角，為全民防疫的一大助力。