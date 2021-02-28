快訊

全球抗疫排名我下滑至第7名 莊人祥曝最大原因

國道1號大雅段6車追撞翻車 一家3口受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「熊貓針」搶救黑眼圈 迎接春天桃花眼

聯合新聞網 / PSBEAUTY
▲現代人用眼過度，不分年紀性別，許多人都有黑眼圈困擾。（圖/粹究美學診所提供）
▲現代人用眼過度，不分年紀性別，許多人都有黑眼圈困擾。（圖/粹究美學診所提供）

現代人由於長時間使用3C產品，加上作息不正常，常有黑眼圈困擾。尤其換季氣候變化，更易使過敏族群出現打噴嚏、流鼻水等症狀，進一步引發「過敏性鼻炎」所造成的熊貓眼。粹究美學診所院長楊仕安醫師表示，雖然黑眼圈問題可透過良好習慣的養成予以減緩，但因應生物科技的進步，許多人也透過醫美療程，以更積極的方式改善。

判斷黑眼圈類型

楊仕安醫師指出，近年因黑眼圈問題前來求診的人數直線上升，尤其農曆年後、進入初春之際更是達到高峰。不過看似簡單的黑眼圈，其實成因相當複雜，適合的解決方法也有所不同。因此，在尋找消除黑眼圈的方法前，更需要先了解自己的黑眼圈類型，如此一來才能對症下藥、精準解決熊貓眼困擾。

▲判斷黑眼圈類型，可幫助治療更加精準。（圖/粹究美學診所提供）
▲判斷黑眼圈類型，可幫助治療更加精準。（圖/粹究美學診所提供）

膠原蛋白提供複合改善

擁有多項專業認證的楊仕安醫師分享，以往常見的黑眼圈改善方式包括用雷射淡化色素、玻尿酸填充凹陷陰影，或是結合點滴促進循環等複合療法。然而想要同時針對血管、色素以及老化所造成的黑眼圈進行全面改善，還可選擇市場新興的「双美膚力原膠原蛋白植入劑」。

楊仕安醫師指出，因為膠原蛋白針劑具有柔軟且黏彈的纖維狀結構，能填補凹

陷、持續修復流失的養份；再加上膠原蛋白的降解產物中，含有多種能抑制酪胺酸酶活性的胺基酸成分，可減少黑色素生成，因此適合用於各種型態的黑眼圈症狀。

▲膠原蛋白的特性能抑止黑色素生成。（圖/粹究美學診所提供）
▲膠原蛋白的特性能抑止黑色素生成。（圖/粹究美學診所提供）

實惠親民 網友熱議「熊貓針」

由於膠原蛋白植入劑可以填補流失的膠原蛋白、撫平細紋，更可誘導和活化皮下纖維母細胞，刺激自體膠原蛋白增生，促使膚質改善，因此許多患者表示，施打後不僅黑眼圈淡化，眼周也變得更加飽滿緊緻。

▲施打膠原蛋白針，眼周變得明亮緊緻，看起來也更加有精神。（圖/粹究美學診所提供）
▲施打膠原蛋白針，眼周變得明亮緊緻，看起來也更加有精神。（圖/粹究美學診所提供）

此外，膠原蛋白具有高度的生物相容性，不易引起過敏反應，又可以被身體分解吸收，加上定價低於市售其他微整填充產品，因此很受小資族或是學生的歡迎，不但在網路以及PTT、Dcard等論壇上引起高度討論，網友還給予膠原蛋白「熊貓針」的稱號，充分展現膠原蛋白針的特質。

維持良好作息 改善致敏原

雖然醫學療程能更有效率地改善黑眼圈，但楊仕安醫師也提醒民眾，施打針劑前一定要先向醫師充分溝通，了解產品特性以及自己的需求。而除了求助醫美，日常生活的預防保養也萬萬不可少，尤其過敏族群一定要改善致敏原，如此一來才能順利擺脫熊貓眼，維持「睛」彩亮眼人生！

延伸閱讀

簡嫚書為「鳥事」擠奶秘訣曝光 怕原味內衣被賣先私藏

退出醫美公司經營！包偉銘「帶手機」替愛妻到法院出庭

農科院首度踏入醫美產業！ 高端逆齡美白原料業界驚艷

走光風波神隱2個月　網紅家家暴瘦剩40公斤

相關新聞

晶鑽生醫(6815)協助台北榮總桃園分院抗疫情 贈30台DR.OZONE 活氧大師

台灣積極推動防疫安全社交距離及全民戴口罩政策，有效阻隔了COVID-19的高傳染率，也成為世界各國防疫的楷模；除了飛沫傳染之外，環境中的空氣感染也很重要，民眾已熟悉酒精清潔消毒作業，但無法完全抵抗或清除有驚人傳染速度的COVID-19。

「熊貓針」搶救黑眼圈 迎接春天桃花眼

現代人由於長時間使用3C產品，加上作息不正常，常有黑眼圈困擾。尤其換季氣候變化，更易使過敏族群出現打噴嚏、流鼻水等症狀，進一步引發「過敏性鼻炎」所造成的熊貓眼。

過年肥胖 瘦不下來怎麼辦？中醫減重埋線神助攻

即將迎來農歷新年。國民健康署統計，有四成的人過完年平均胖1.7公斤。今年受到新冠肺炎疫情持續蔓延，許多國人可能會選擇減少外出，宅在家吃吃喝喝，吃飽睡睡飽吃，加上多肉、高油、高糖份、高酒精的年節飲食，一不小心體重可能就破表了。

女神動態玻尿酸 打造性感漾唇

在醫美微整形部位排行榜中，眼睛、鼻子向來是名列前茅，其次則是臉型凹陷、皺紋消除等需求，而唇形好像一直都被忽略，有人認為只要用對口紅、把唇形描繪好，就可以掩飾雙唇的瑕疵，但事實真的是如此嗎？

新冠肺炎疫情來臨 「宅醫美」商品成首選

從2020開始的新冠肺炎侵襲全球後，醫美診所業績也是跟著直直落，也連帶了居家醫美的概念提倡，目前有國際品牌業者推出居家美白降色階的宅醫美課程概念，讓疫情後不敢常常來診所做醫美的客人也能在家體驗到醫美療程的效果，也連帶提升診所業績～～～

《網路平台霸凌毀謗恐嚇 醫學會聯合聲明抗議》

台灣網路長期以來，出現攻擊醫師的誹謗性假新聞、貼文、及發言。細究源頭，是有心人士在國外設置公司，然後利用國外平台（例如youtube頻道(揭密者)等），發散「假新聞」、假貼文、假分享，以帶風向，引發網友集體留言攻擊，再進行「真勒索」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。