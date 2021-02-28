「熊貓針」搶救黑眼圈 迎接春天桃花眼

現代人由於長時間使用3C產品，加上作息不正常，常有黑眼圈困擾。尤其換季氣候變化，更易使過敏族群出現打噴嚏、流鼻水等症狀，進一步引發「過敏性鼻炎」所造成的熊貓眼。粹究美學診所院長楊仕安醫師表示，雖然黑眼圈問題可透過良好習慣的養成予以減緩，但因應生物科技的進步，許多人也透過醫美療程，以更積極的方式改善。

判斷黑眼圈類型

楊仕安醫師指出，近年因黑眼圈問題前來求診的人數直線上升，尤其農曆年後、進入初春之際更是達到高峰。不過看似簡單的黑眼圈，其實成因相當複雜，適合的解決方法也有所不同。因此，在尋找消除黑眼圈的方法前，更需要先了解自己的黑眼圈類型，如此一來才能對症下藥、精準解決熊貓眼困擾。

▲判斷黑眼圈類型，可幫助治療更加精準。（圖/粹究美學診所提供）

膠原蛋白提供複合改善

擁有多項專業認證的楊仕安醫師分享，以往常見的黑眼圈改善方式包括用雷射淡化色素、玻尿酸填充凹陷陰影，或是結合點滴促進循環等複合療法。然而想要同時針對血管、色素以及老化所造成的黑眼圈進行全面改善，還可選擇市場新興的「双美膚力原膠原蛋白植入劑」。

楊仕安醫師指出，因為膠原蛋白針劑具有柔軟且黏彈的纖維狀結構，能填補凹

陷、持續修復流失的養份；再加上膠原蛋白的降解產物中，含有多種能抑制酪胺酸酶活性的胺基酸成分，可減少黑色素生成，因此適合用於各種型態的黑眼圈症狀。

▲膠原蛋白的特性能抑止黑色素生成。（圖/粹究美學診所提供）

實惠親民 網友熱議「熊貓針」

由於膠原蛋白植入劑可以填補流失的膠原蛋白、撫平細紋，更可誘導和活化皮下纖維母細胞，刺激自體膠原蛋白增生，促使膚質改善，因此許多患者表示，施打後不僅黑眼圈淡化，眼周也變得更加飽滿緊緻。

▲施打膠原蛋白針，眼周變得明亮緊緻，看起來也更加有精神。（圖/粹究美學診所提供）

此外，膠原蛋白具有高度的生物相容性，不易引起過敏反應，又可以被身體分解吸收，加上定價低於市售其他微整填充產品，因此很受小資族或是學生的歡迎，不但在網路以及PTT、Dcard等論壇上引起高度討論，網友還給予膠原蛋白「熊貓針」的稱號，充分展現膠原蛋白針的特質。

維持良好作息 改善致敏原

雖然醫學療程能更有效率地改善黑眼圈，但楊仕安醫師也提醒民眾，施打針劑前一定要先向醫師充分溝通，了解產品特性以及自己的需求。而除了求助醫美，日常生活的預防保養也萬萬不可少，尤其過敏族群一定要改善致敏原，如此一來才能順利擺脫熊貓眼，維持「睛」彩亮眼人生！